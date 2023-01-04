Gündem Sinan Ateş cinayetiyle ilgili dört şüpheli daha adliyeye sevk edildi
ANKARA

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili dört şüpheli daha adliyeye sevk edildi

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin gerçekleştirilen soruşturma kapsamında gözaltına alınan dört şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

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Haber Merkezi AA
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili dört şüpheli daha adliyeye sevk edildi
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden U.K, M.U, E.V. ve M.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen şüphelilerin, soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermeleri bekleniyor.

Cinayetle ilgili gözaltına alınan V.B, H.S. ve Z.A. dün "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş hayatını kaybetmişti.

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