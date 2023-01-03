Sinan Ateş cinayetiyle ilgili gözaltına alınan üç kişi tutuklandı Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan üç kişi, "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı.

Abone Ol