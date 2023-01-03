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ANKARA

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili gözaltına alınan üç kişi tutuklandı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan üç kişi, "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı.

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Haber Merkezi AA
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili gözaltına alınan üç kişi tutuklandı
Sinan Ateş.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden olay anında motosikleti kullanan Vedat B. ile Hakan S. ve Zekeriya A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen ve soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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Ne olmuştu?

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda, Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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