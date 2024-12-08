Sinan Oğan ‘28 Mayıs kararını’ Suriye ile perçinledi: İnşallah devamı gelecek

Sinan Oğan, Suriye'de muhaliflerin elde ettiği zafer üzerinden 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda neden Millet İttifakı'nı değil de Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldığını anlattı. Oğan, destek verdiği politika sayesinde Suriyelilerin evlerine dönme fırsatı bulduğunu ve Türkiye'nin bölgede ciddi bir söz sahibi olacağını belirtti. Muhaliflerin başlattığı operasyon kapsamında Tel Rıfat ve Münbiç'in PKK/YPG‘li teröristlerden temizlendiğini de hatırlatan Oğan, "İnşallah bunun devamı da gelecektir. Ve tarih bu vizyonsuzlukla neden yan yana gelmediğimizi çok daha net bir şekilde ortaya koyacaktır." dedi.
Muhaliflerin tarihi zaferi dünya çapında büyük yankı uyandırırken Türkiye'deki siyaset kulislerinin ana gündem maddesi arasına girdi.
"Vizyonsuzluğu desteklemedik diye iftira attılar"
X hesabından yaptığı paylaşımda bulunan Oğan, destek verdiği Cumhur İttifakı politikaları sayesinde bugün hem Suriyelilerin ülkelerine dönme imkanı bulduğunu hem de Türkiye'nin bu süreçte Suriye'de ciddi bir söz sahibi olacağını ifade etti.
‘28 Mayıs kararını’ Suriye ile perçinledi: İnşallah devamı gelecek
Özgür Özel ne demişti?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, muhalifler Şam'ı kuşattıkları sırada dün yaptığı açıklamada Beşşar Esed'in muhatap alınması gerektiğini savunmuştu.
Muhalifleri rejimi düşürmesinin ardından bugün yeni bir açıklamada bulunan Özel, söylem değiştirerek, geçiş hükümetinin kurulmasının elzem olduğunu söyledi.