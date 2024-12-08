Sinan Oğan ‘28 Mayıs kararını’ Suriye ile perçinledi: İnşallah devamı gelecek

Suriye'deki muhaliflerin başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında Tel Rıfat ve Münbiç'in PKK/YPG‘li teröristlerden temizlendiğini de hatırlatan Oğan, "

İnşallah bunun devamı da gelecektir. Ve tarih bu vizyonsuzlukla neden yan yana gelmediğimizi çok daha net bir şekilde ortaya koyacaktır.