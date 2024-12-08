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Sinan Oğan ‘28 Mayıs kararını’ Suriye ile perçinledi: İnşallah devamı gelecek

Sinan Oğan ‘28 Mayıs kararını’ Suriye ile perçinledi: İnşallah devamı gelecek

23:088/12/2024, Pazar
G: 8/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Sinan Oğan, 2023'teki seçimlerde neden Millet İttifakı'nı desteklemediğini Suriye'de muhaliflerin zaferi üzerinden anlattı.
Sinan Oğan, 2023'teki seçimlerde neden Millet İttifakı'nı desteklemediğini Suriye'de muhaliflerin zaferi üzerinden anlattı.

Sinan Oğan, Suriye'de muhaliflerin elde ettiği zafer üzerinden 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda neden Millet İttifakı'nı değil de Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldığını anlattı. Oğan, destek verdiği politika sayesinde Suriyelilerin evlerine dönme fırsatı bulduğunu ve Türkiye'nin bölgede ciddi bir söz sahibi olacağını belirtti. Muhaliflerin başlattığı operasyon kapsamında Tel Rıfat ve Münbiç'in PKK/YPG‘li teröristlerden temizlendiğini de hatırlatan Oğan, "İnşallah bunun devamı da gelecektir. Ve tarih bu vizyonsuzlukla neden yan yana gelmediğimizi çok daha net bir şekilde ortaya koyacaktır." dedi.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi, muhaliflerin başlattığı
Özgürlük Şafağı Operasyonu
ile sona erdi.

Muhaliflerin tarihi zaferi dünya çapında büyük yankı uyandırırken Türkiye'deki siyaset kulislerinin ana gündem maddesi arasına girdi.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine
ATA İttifakı
'nın ortak adayı olarak giren Sinan Oğan da, Suriye'de muhaliflerin zaferi üzerinden o dönemde neden Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldığını anlattı.

"Vizyonsuzluğu desteklemedik diye iftira attılar"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 24 saat geçmeden Esed ve Suriye konusunda çelişkili açıklamasına atıfta bulunan Oğan, "
Bu vizyonsuzluğu desteklemedik diye azgın bir kitle bize demediğini bırakmamış, atmadığı iftira kalmamıştı.
" dedi.

X hesabından yaptığı paylaşımda bulunan Oğan, destek verdiği Cumhur İttifakı politikaları sayesinde bugün hem Suriyelilerin ülkelerine dönme imkanı bulduğunu hem de Türkiye'nin bu süreçte Suriye'de ciddi bir söz sahibi olacağını ifade etti.

‘28 Mayıs kararını’ Suriye ile perçinledi: İnşallah devamı gelecek

Suriye'deki muhaliflerin başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında Tel Rıfat ve Münbiç'in PKK/YPG‘li teröristlerden temizlendiğini de hatırlatan Oğan, "
İnşallah bunun devamı da gelecektir. Ve tarih bu vizyonsuzlukla neden yan yana gelmediğimizi çok daha net bir şekilde ortaya koyacaktır.
" dedi.

Özgür Özel ne demişti?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, muhalifler Şam'ı kuşattıkları sırada dün yaptığı açıklamada Beşşar Esed'in muhatap alınması gerektiğini savunmuştu.

Muhalifleri rejimi düşürmesinin ardından bugün yeni bir açıklamada bulunan Özel, söylem değiştirerek, geçiş hükümetinin kurulmasının elzem olduğunu söyledi.





#Sinan Oğan
#Özgür Özel
#Cumhur İttifakı
#Millet İttifakı
#Suriye

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