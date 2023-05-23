Sinan Oğan ikinci turda Erdoğan’ı destekleyecek

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turda Cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. 14 Mayıs’ta yüzde 5,17 oranında oy alan Oğan, dün düzenlediği basın toplantısında 28 Mayıs'ta hangi adayı destekleyeceğine ilişkin beklenen kararını duyurdu. Oğan, “Müzakere ve istişareler tabandan gelen mesajlar neticesinde seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum” dedi.

HIZLI KARAR ALINMASI GEREK

Oğan, Erdoğan'ı seçimde destekleme kararının gerekçelerini şöyle özetledi: “Türkiye kritik bir dönemeçten geçmektedir. Dört temel konuda acilen ele alınması gereken büyük sorunlar olduğu kanaatindeyiz. Türkiye'de bulunan sığınmacılar konusu ülkemizde ilerleyen süreçlerde güvenlik, ekonomi, sosyal maliyetleri olabilecek konudur. Bu temel konulardan ikincisi ise Türkiye'deki deprem gerçeğidir. Deprem konusu acil bir ulusal güvenlik meselesidir. Bunun için uzun süre önerdiğimiz Afet Bakanlığı tezimiz güncelliğini korumaktadır. 28 Mayıs seçimlerinin akabinde ülkece ekonominin gereklerine uygun, nitelikli, hızlı, sağlıklı kararlar alınması gerekmektedir.”

İSTİKRARLI SÜREÇ DEVAM ETMELİDİR

“Ülkemize yönelik her türlü terör söylemine yönelik istikrarlı mücadelenin devam ettirilmesidir. Her kesim siyaset yapma hakkına sahiptir, ancak bununla beraber terörün siyasi uzantılarının Türk siyasetinden de temizlenmesi gerekir. Cumhuriyet’le hesaplaşma tezleri tarihin çöplüğüne gömülmüştür. Türk savunma sanayiinde istikrarlı bir sürecin devam etmesi mecburiyeti ortadadır. Eksikler tamamlanmalı daha güçlü Türkiye için herkes elini taşın altına koymalıdır. Türk dünyası ile entegrasyon çalışmalarına hız verilmelidir. Ekonomimizdeki faiz odaklı politikalar yeniden gözden geçirilmelidir.”

PAZARLIK, TAAHHÜT YOK

“28 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu kritik öneme sahiptir. Tabanımız, destekleyenlerimiz, ATA İttifakı bileşenleriyle müzakereler yaptık. 28 Mayıs 2023'te yapılacak ikinci tur seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı’nın adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştük. Burada altını öncelikle çizmek istiyorum ki herhangi pazarlık, angajman, taahhüt belirtmeksizin kırmızı çizgilerimizi ifade ettik.”

BEKLENTİ İÇİNDE DEĞİLİZ

“Her iki aday ile görüşmelerimiz devlet adamı ve karşılıklı nezaketle gerçekleşmiştir. Bu müzakere ve istişareler tabandan gelen mesajlar neticesinde seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı Adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Bize oy veren seçmenlerin de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemelerini talep ediyorum. Atatürkçü ve milliyetçi ilkelerimiz çerçevesinde hiçbir beklenti içerisinde olmadan aldığımız kararın yüce Türk milletine hayırlı olmasını diliyorum.”











