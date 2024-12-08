Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Nerede olduğu ortaya çıktı: Rusya'dan Esed'e sığınma hakkı

Nerede olduğu ortaya çıktı: Rusya'dan Esed'e sığınma hakkı

Semih Bozkuş
20:588/12/2024, Pazar
G: 8/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Rusya, Esed ve ailesine sığınma hakkı verdi.
Rusya, Esed ve ailesine sığınma hakkı verdi.

Rus haber ajansı TASS, Beşşar Esed ve ailesinin Moskova'ya ulaştığını duyurdu. Haberde Esed ve ailesinin 'insani sebepler' gerekçesiyle Rusya'ya gelerek sığınma hakkı verildiği de aktarıldı. Ayrıca Moskova'nın, Suriye'deki durumun Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde çözülmesi için müzakerelerin yeniden başlatılmasının gerekli olduğunu düşündüğü de kaydedildi.

Suriye'de muhaliflerin devirdiği
Beşşar Esed
'ın Rusya'ya kaçtığı öğrenildi.
Muhalifler, 27 Kasım'da başlattıkları Özgürlük Şafağı Operasyonu ile 61 yıllık
Baas rejimi
ne son verdi.

Rejim lideri Esed'in, Şam'ın da muhaliflerin eline geçmesiyle ülkeden kaçtığı iddia edilmiş fakat nereye gittiği hakkında kesin bir bilgi verilmemişti.

Rusya, Esed'e sığınma hakkı verdi

Ancak Esed'in Rusya'ya kaçtığı ortaya çıktı.

Rus haber ajansı TASS, Esed ve ailesinin Rusya'nın başkenti Moskova'ya ulaştığını yazdı.

Söz konusu haberde ayrıca
Rusya
'nın Esed ve ailesine
sığınma hakkı
verdiği de belirtildi.
Haberde Esed ve ailesinin '
insani sebepler
' gerekçesiyle
Rusya
'ya gelerek sığınma hakkı verildiği aktarılarak,
Moskova
'nın Suriye'deki durumun
Birleşmiş Milletler (BM)
himayesinde çözülmesi için müzakerelerin yeniden başlatılmasının gerekli olduğunu düşündüğü kaydedildi.

Öte yandan Esed ve ailesinin Lazkiye'den bir uçakla Moskova'ya getirildiği öğrenildi.


#Beşşar Esad
#Rusya
#Sığınma

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gusül abdesti nasıl alınır? Erkek ve kadınlarda boy abdesti alınışı