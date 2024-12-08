Nerede olduğu ortaya çıktı: Rusya'dan Esed'e sığınma hakkı

Rusya, Esed ve ailesine sığınma hakkı verdi.
Rus haber ajansı TASS, Beşşar Esed ve ailesinin Moskova'ya ulaştığını duyurdu. Haberde Esed ve ailesinin 'insani sebepler' gerekçesiyle Rusya'ya gelerek sığınma hakkı verildiği de aktarıldı. Ayrıca Moskova'nın, Suriye'deki durumun Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde çözülmesi için müzakerelerin yeniden başlatılmasının gerekli olduğunu düşündüğü de kaydedildi.
Suriye'de muhaliflerin devirdiği
Beşşar Esed
'ın Rusya'ya kaçtığı öğrenildi.
Muhalifler, 27 Kasım'da başlattıkları Özgürlük Şafağı Operasyonu ile 61 yıllık
Baas rejimi
ne son verdi.
Rejim lideri Esed'in, Şam'ın da muhaliflerin eline geçmesiyle ülkeden kaçtığı iddia edilmiş fakat nereye gittiği hakkında kesin bir bilgi verilmemişti.
Rusya, Esed'e sığınma hakkı verdi
Rusya, Esed'e sığınma hakkı verdi
Ancak Esed'in Rusya'ya kaçtığı ortaya çıktı.
Rus haber ajansı TASS, Esed ve ailesinin Rusya'nın başkenti Moskova'ya ulaştığını yazdı.
Söz konusu haberde ayrıca
Rusya
'nın Esed ve ailesine
sığınma hakkı
verdiği de belirtildi.
Haberde Esed ve ailesinin '
insani sebepler
' gerekçesiyle
Rusya
'ya gelerek sığınma hakkı verildiği aktarılarak,
Moskova
'nın Suriye'deki durumun
Birleşmiş Milletler (BM)
himayesinde çözülmesi için müzakerelerin yeniden başlatılmasının gerekli olduğunu düşündüğü kaydedildi.
Öte yandan Esed ve ailesinin Lazkiye'den bir uçakla Moskova'ya getirildiği öğrenildi.
#Beşşar Esad
#Rusya
#Sığınma