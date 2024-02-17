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Sinan Oğan'dan Zafer Partisi İBB adayı Karamahmutoğlu'na salvolar: Seçmeni HDP ile kol kola girmeye davet ediyordun

Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu, 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan hakkında, "Onu tanıdığımda sosyalistti" iddiasına bulundu. Kendisi hakkındaki iddialara X hesabından yanıt veren Oğan, Karamahmutoğlu'nu sert sözlerle hedef aldı. "Utanmadan yalan konuşup, iftira atıyorsun." diyen Oğan, "En son seçimlerde şu an adayı olduğun Zafer Partisi’ne oy vermediğin gibi Türk Milliyetçilerini Zafer Partisi yerine CHP’ye oy vermeye çağırıp HDP ile kol kola girmeye davet ediyordun!" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
00:06 - 17/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 00:41 - 17/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Azmi Karamahmutoğlu - Sinan Oğan
Azmi Karamahmutoğlu - Sinan Oğan
Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu, katıldığı bir yayında, 14 Mayıs seçimlerinde partisinin cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan hakkında,
"Sinan Oğan’ın MHP’liliği milletvekili olmayla başlar. Geçmişinde Ülkücülüğü, Türk milliyetçiliği yoktur."
iddiasında bulundu.

Sinan Oğan, Karamahmutoğlu'nun iddialarına X hesabından yaptığı paylaşımla sert bir yanıt verdi.

"Seçmeni HDP ile kol kola girmeye davet ediyordun"

"Utanmadan yalan konuşup, iftira atıyorsun."
diyen Oğan,
"En son seçimlerde şu an adayı olduğun Zafer Partisi’ne oy vermediğin gibi Türk Milliyetçilerini Zafer Partisi yerine CHP’ye oy vermeye çağırıp HDP ile kol kola girmeye davet ediyordun!"
ifadelerini kullandı.
Oğan'ın paylaştığı, Kılıçdaroğlu ile Karamahmutoğlu'nun yan yana olduğu ana ait fotoğraf.

"Günah benden gitti" deyip Karamahmutoğlu'na verdi veriştirdi: Herkesin ülkücülüğünü milliyetçiliğini tartabileceklerini sanıyorlar

"Görüyorum ki ben cevap vermedikçe sen iftiralarına devam ediyorsun. Ve artık günah bizden gitti!"
diyen Oğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul gibi aziz bir şehrimize Belediye başkan adayı olmuşsun ama utanmadan yalan konuşup, iftira atıyorsun.

Güya sen beni tanıdığında ben sosyalistmişim! Sen beni ne zaman tanıdın Azmi Karamahmutoğlu?

Sen Mersin’de Meslek Yüksekokulu’nda okuduğunda ben İstanbul’da okuyordum o esnada tanışmadık. Rahmetle andığım İstanbul Ülkü Ocakları eski il başkanı Nihat Çetinkaya ile beraber 1988 yılında İstanbul’da Azerbaycan Derneği’ni kurup Azerbaycan’ın bağımsızlık mücadelesi verdiğimizde tanışmış olamayız zira sen oralarda yoktun, yine rahmetle andığım Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı Turan Yazgan hocamla beraberdim, 1989’da Türk Dünyası Atlasını ilk defa olarak ben hazırlamıştım orada da tanışmadık. Ben onların yanında Türk dünyası mücadelesi verdiğimde de tanışmadık. 1990 yılında Rus tankları Bakü’de katliam yaptığında Sovyetler Birliği İstanbul Başkonsolosluğu önüne şahsen 25 bin kişiyi yığıp mitinge liderlik ettiğimde de sen yoktun, orada da tanışmadık. Ardından Azerbaycan’a gittim orada da rahmetli Elçibey’in yanındaydım, orda da tanışmadık seninle. Sonrasında Azerbaycan’da TIKA Temsilcisi olarak Türk dünyasına hizmet veriyordum ve üniversitede öğrenci yetiştiriyordum, orada da tanışmadık. 2000 yılında Türkiye’ye dönüp Ümit Özdağ ile ASAM’da çalışmaya başladım. Orada da tanışmadık. Yine sonrasında MHP’de Sn. Genel Başkana danışmanlık yaptım, sonrasında da mecliste MHP milletvekiliydim. Buralarda da tanışmadık. Seninle ilk buluşmamız 2015 yılında benim MHP Genel Başkan Adaylığım zamanında İstanbul’da bir ofiste oldu. O zaman bana genel başkan olursam seni partiye yeniden alıp almayacağım sormuştun ve ben de elbette partiden kopan herkesi toparlayacağım demiştim sen de beni desteklediğini ifade etmiştin. Madem ben sosyalisttim neden benimle görüştün ve desteklediğini ifade ettin? Sonra seni en son Kemal Kılıçdaroğlu’ndan bir vekillik kapmak için HDP ile kol kola görmüştük. Kılıçdaroğlu kimlere kimlere vekillik verdi de seni kullanıp bir vekilliğe dahi layık görmeyip buruşturup bir kenara attı.

Bir ara ATA ittifakı ve Zafer Partisi’ne oy verip oyunuzu heba etmeyin diyordun… En son seçimlerde şu an adayı olduğun Zafer Partisi’ne oy vermediğin gibi Türk Milliyetçilerini Zafer Partisi yerine CHP’ye oy vermeye çağırıp HDP ile kol kola girmeye davet ediyordun!

Bu tiplerin ortak bir özelliği vardır. Ellerinde bir kantar olduğunu, herkesin ülkücülüğünü milliyetçiliğini tartabileceklerini sanıyorlar. Sözüm ona ‘en ülkücü onlar’ oysa ki Kılıçdaroğlu’nun arkasında dolandıklarında o kantarın kendilerini de tarttığını unutuyorlar. Öyleyse açıkça söyleyeyim İstanbul seçimlerinde durduk yere bize iftira atarak kaydedeceğiniz mesafe yok. Aksine ne Sinan Oğan Gönüllüleri’nden ne de Türkiye İttifakı Partisi üyelerinden ve hemşeri gruplarımızda tek bir oy dahi alamayacaksın!

Ayrıca ömrünü Türk dünyasına hizmet mücadelesinde geçirmiş ve tüm bunları yapmak sosyalistlik, bir vekillik kapmak için Kılıçdaroğlu'nun kuyruğunda HDP ile kol kola girmek milliyetçilik, ülkücülük öyle mi Azmi Karamahmutoğlu?"



#Sinan Oğan
#Azmi Karamahmutoğlu
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#HDP
1 saat önce
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