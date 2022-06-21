Gündem Sınav öncesi kimliğini unutan Ayşe milyonları ağlatmıştı Devlet Bahçelinin desteği duygulandırdı
EĞİTİM

Sınav öncesi kimliğini unutan Ayşe milyonları ağlatmıştı: Devlet Bahçeli’nin desteği duygulandırdı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girerken kimliğini unuttuğu için gözyaşlarını tutamayan Ayşe Sabancalı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin burs ve eğitim masraflarının karşılanması yönündeki desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ayşe Sabancalı, "Bu zamana kadar kimseden yardım istemeyen ve tek başıma işlerimi halletmeye çalışan biriydim, verilen destek çok duygulandırdı" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Sınav öncesi kimliğini unutan Ayşe milyonları ağlatmıştı: Devlet Bahçeli’nin desteği duygulandırdı
Ayşe Sabancalı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafında yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), sınavına Osmaniye Anadolu Lisesi’nde giren Ayşe Sabancalı, giriş kapısında polis ekiplerince yapılan belge kontrolünde kimliğini unuttuğunu fark etti. Gözyaşlarına boğulan Sabancalı’yı giriş kapısında görevli polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Yaşadığı şokun ardından polis ekiplerine verdiği numaradan aile yakınlarıyla görüşen genç kız, kimliğinin geleceğini anlamasıyla biraz da olsa sakinleşti.

Gözyaşları içerisinde beklerken gelen telefonla koşmaya başlayan genç kızın kimliğine kavuşma anı kameralarına anbean yansıdı, izleyenleri duygulandırdı.

Teyzesinin kızı Gülhan Gürsoy ile eniştesi Erol Gürsoy ve kuzeni Zehra Gürsoy ile birlikte merkeze bağlı Dereobası köyünde yaşayan Ayşe Sabancalı’ya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sahip çıktı. Osmaniye Vakfı tarafından eğitim masraflarının karşılanacağı Sabancalı, Devlet Bahçeli’nin burs vermesinin çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Yaşadığı endişe dolu dakikaları anlatan Sabancalı, sınav yerine erken gittiğini ve binaya girerken kimliğini unuttuğunu fark ettiğini söyledi.

Ağlayarak dışarı çıktığını ve görevli polislerin kendisini sakinleştirmeye çalıştığını dile getiren Sabancalı, "Beni okula bırakan kuzenimin eşi olan Erol ağabeye telefonla ulaştılar. Kimliğini sınav saatinden önce getirebildiler ve sınava girebildim." dedi.

"Bütün Türkiye'nin duasını aldım"


Olayın medyaya yansımasının ardından birçok insanın kendisine ulaştığını ve destek sözü verdiğini ifade eden Sabancalı, "Birçok insandan burs teklifi aldım. Videolarım çok fazla yayıldı. Bütün Türkiye'nin duasını aldım, hepsine çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de kendisine destek sözü verdiğini aktaran Sabancalı, şunları söyledi:

"Ömür boyu bana sahip çıkacaklarını söylediler"


"Beni Devlet Bahçeli'nin özel kaleminden aradılar. Eğer devlet üniversitesini kazanırsam Devlet Bahçeli'nin bütün okul masraflarımı karşılayacağını ve burs vereceğini, eğer kazanamazsam da bir vakıf üniversitesine göndereceklerini ve bir ömür boyu bana sahip çıkacaklarını söylediler. Bu çok güzel bir şey. Ben, bu zamana kadar kimseden yardım istemeyen ve tek başıma işlerimi halletmeye çalışan biriydim. Beni bu verilen destek çok duygulandırdı."

  • Sınav günü Sabancalı'nın kimliğini kendisine yetiştiren kuzeninin eşi Erol Gürsoy, kendi kızının da aynı gün sınava girdiğini ve Ayşe ile kızını erken saatte sınava girecekleri binalara bıraktığını belirtti.

Kızını sınava bıraktıktan sonra bir telefon geldiğini ve Ayşe'nin kimliğinin arabada kaldığını öğrendiğini dile getiren Gürsoy, "Vakit yeterli olduğu için, strese girmeden kimliği yetiştirdim. Medyada çıktıktan sonra sağ olsun bizi kimse yalnız bırakmadı. Sayın Devlet Bahçeli olsun, Belediye Başkanı Kadir Kara olsun, Ülkü Ocakları Başkanı olsun bizi aradılar, ziyaret ettiler, Ayşe'nin devamlı arkasında olduklarını söylediler. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Sabancalı'nın aynı gün sınava giren kuzeninin kızı Zehra Gürsoy da Ayşe ile adeta kardeş gibi olduklarını ve birbirlerini çok sevdiklerini ifade ederek, "İlk başlarda çok bir samimiyetimiz yoktu ama teyzem vefat ettikten sonra sık görüşmeye başladık. Birbirimizi kardeş gibi görüyoruz. Yani birbirimize çok düşkünüz bu yüzden. Her şeyi beraber yapmak istiyoruz. Sınav tercihi olarak ben nereyi istersem o da benimle gelmek istiyor zaten. O yüzden hayalimiz hep beraber gitmek" ifadelerini kullandı.

'TÜM EĞİTİM MASRAFLARINI ÜSTLENECEĞİZ'

Dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kurucusu olduğu Osmaniye Vakfı'nca yapılan yazılı açıklamada, "Osmaniye'de üniversite sınavına girişi sırasında gündeme gelen hem yetim hem de öksüz kızımız Ayşe Sabancalı'nın devlet ya da vakıf fark etmeksizin hangi üniversite ve bölümde okumak istiyorsa Vakfımızın Kurucusu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları ile Osmaniye Vakfı olarak tüm eğitim masraflarını üstleneceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

YKS'ye girerken kimliğini unutan öğrencinin eğitim masraflarını Osmaniye Vakfı karşılayacak
GÜNDEM
YKS'ye girerken kimliğini unutan öğrencinin eğitim masraflarını Osmaniye Vakfı karşılayacak

YKS'ye gecikenler gözyaşlarını tutamadı
OYNAT 02:03
YKS'ye gecikenler gözyaşlarını tutamadı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Gümüşsuyu Kampüsü'nde gireceği sınava geç kalan bir öğrenci göz yaşlarına hakim olamadı. İstanbul Üniversitesinde ise sınava son dakika gelenlerin yanı sıra kimlik kartı yerine ehliyetle gelen bir öğrenci de sınava alınmadı.


Bütün Türkiyenin duasını aldım

'Bütün Türkiye'nin duasını aldım'

Milyonları ağlatmıştı: Bahçeli'nin desteği de Ayşe'yi duygulandırdı.
Bitliste faciadan dönüldü

Bitlis'te faciadan dönüldü

"Bina yıkıldı ama çok şükür bir can kaybı yaşanmadı."
Mehmetçikin Libyadaki görev süresi 18 ay uzatıldı

​Muğla Başsavcılığı: ​İstinaf Mahkemesi'ne taşınacak.

'Türkiye bizim her şeyimiz'

'Türkiye bizim her şeyimiz'

​40 saatlik yoldan akın akın geliyorlar.

​Rekor katılımlı YKS sınavı için büyük organizasyon.

'Kesinlikle caiz olmaz'

'Kesinlikle caiz olmaz'

Bayrama sayılı günler kala kurban vekaletiyle ilgili merak edilenler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.