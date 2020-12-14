Sincan'da kıraathaneler ve bebek kütüphanesine randevu artık internetten

Bunların yanında Millet Kıraathaneleri ve Bebek Kütüphanesine girişlerde uygulanan randevu sistemi telefonun yanında artık internet ortamından da sağlanıyor.

Sincan Belediyesi birbirinden zengin içeriklere sahip kültür ve sanat etkinliklerini internet üzerinden seyirciyle buluşturmaya devam ederken, bir taraftan da belediye hizmetlerinin hızlı ve verimli şekilde halka ulaşmasını sağlayan akıllı projelere her geçen gün yenilerini ekliyor.

Covid-19 ile mücadele kapsamında belediye hizmetleri internet ortamına taşınmış, “E-Eksper”, “E-İskan”, “E-Rayiç” ve ”E-Beyan” gibi uygulamalar www.sincan.bel.tr internet adresinden “E-Belediye Hizmetleri” adı altında kullanıma sunulmuştu. Bunların yanında Millet Kıraathaneleri ve Bebek Kütüphanesine girişlerde uygulanan randevu sistemi telefonun yanında artık internet ortamından da sağlanıyor.

Bunların yanında Millet Kıraathaneleri ve Bebek Kütüphanesine girişlerde uygulanan randevu sistemi telefonun yanında artık internet ortamından da sağlanıyor.



Randevular İnternetten Veriliyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sabah 10.00 akşam 22.00 saatleri arasında hizmet veren Yavuz Sultan Selim, Evliya Çelebi, Abdurrahim Karakoç, Sincan Halk Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi ile Bebek Kütüphanesi randevu usulü ile hizmetlerine devam ediyor. Artık vatandaşlar randevularını www.sincan.bel.tr internet adresinden de alarak kıraathanelerde kitap okuyup ders çalışabilir.

Bunların yanında Millet Kıraathaneleri ve Bebek Kütüphanesine girişlerde uygulanan randevu sistemi telefonun yanında artık internet ortamından da sağlanıyor.

Minikler aileleriyle birlikte Bebek Kütüphanesindeki etkinliklere katılabilir. Yeni sistemle hızlı bir şekilde daha çok kişi randevu alabiliyor. İnternet üzerinden randevu sayesinde bilgiler randevu almak isteyenlerin telefonlarına otomatik olarak gönderiliyor. Vatandaşlar da internetten randevu hizmetinden son derece memnun.

Bunların yanında Millet Kıraathaneleri ve Bebek Kütüphanesine girişlerde uygulanan randevu sistemi telefonun yanında artık internet ortamından da sağlanıyor.



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