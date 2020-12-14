Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Sincanda kıraathaneler ve bebek kütüphanesine randevu artık internetten
ANKARA

Sincan'da kıraathaneler ve bebek kütüphanesine randevu artık internetten

“Önce İnsan Öncü Sincan” sloganıyla Türkiye’nin örnek belediyelerinden biri olmayı hedefleyen Sincan Belediyesi, vatandaşların belediye hizmetlerinden daha hızlı ve etkin şekilde faydalanmasını sağlayan “Akıllı Projeler”i bir bir hayata geçiriyor. Son olarak Sincan’ın göz bebeği “Millet Kıraathaneleri” ve “Bebek Kütüphanesi”ndeki randevu sistemi de internet ortamına taşındı. Artık vatandaşlar www.sincan.bel.tr adresinden randevu alarak kıraathanelere ve Bebek Kütüphanesindeki etkinliklere katılabilir.

Haber Merkezi Diğer
Bunların yanında Millet Kıraathaneleri ve Bebek Kütüphanesine girişlerde uygulanan randevu sistemi telefonun yanında artık internet ortamından da sağlanıyor.
Bunların yanında Millet Kıraathaneleri ve Bebek Kütüphanesine girişlerde uygulanan randevu sistemi telefonun yanında artık internet ortamından da sağlanıyor.

Sincan Belediyesi birbirinden zengin içeriklere sahip kültür ve sanat etkinliklerini internet üzerinden seyirciyle buluşturmaya devam ederken, bir taraftan da belediye hizmetlerinin hızlı ve verimli şekilde halka ulaşmasını sağlayan akıllı projelere her geçen gün yenilerini ekliyor.

  • Covid-19 ile mücadele kapsamında belediye hizmetleri internet ortamına taşınmış, “E-Eksper”, “E-İskan”, “E-Rayiç” ve ”E-Beyan” gibi uygulamalar www.sincan.bel.tr internet adresinden “E-Belediye Hizmetleri” adı altında kullanıma sunulmuştu. Bunların yanında Millet Kıraathaneleri ve Bebek Kütüphanesine girişlerde uygulanan randevu sistemi telefonun yanında artık internet ortamından da sağlanıyor.

Bunların yanında Millet Kıraathaneleri ve Bebek Kütüphanesine girişlerde uygulanan randevu sistemi telefonun yanında artık internet ortamından da sağlanıyor.

Randevular İnternetten Veriliyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sabah 10.00 akşam 22.00 saatleri arasında hizmet veren Yavuz Sultan Selim, Evliya Çelebi, Abdurrahim Karakoç, Sincan Halk Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi ile Bebek Kütüphanesi randevu usulü ile hizmetlerine devam ediyor. Artık vatandaşlar randevularını www.sincan.bel.tr internet adresinden de alarak kıraathanelerde kitap okuyup ders çalışabilir.

Bunların yanında Millet Kıraathaneleri ve Bebek Kütüphanesine girişlerde uygulanan randevu sistemi telefonun yanında artık internet ortamından da sağlanıyor.

  • Minikler aileleriyle birlikte Bebek Kütüphanesindeki etkinliklere katılabilir. Yeni sistemle hızlı bir şekilde daha çok kişi randevu alabiliyor. İnternet üzerinden randevu sayesinde bilgiler randevu almak isteyenlerin telefonlarına otomatik olarak gönderiliyor. Vatandaşlar da internetten randevu hizmetinden son derece memnun.

Bunların yanında Millet Kıraathaneleri ve Bebek Kütüphanesine girişlerde uygulanan randevu sistemi telefonun yanında artık internet ortamından da sağlanıyor.

Sincan Belediye Başkanı Ercan: Salgınla mücadele için her imkanı seferber ediyoruz
GÜNDEM
Sincan Belediye Başkanı Ercan: Salgınla mücadele için her imkanı seferber ediyoruz
Abone Ol Google News
Koronavirüs ilgiyi artırdı satış patladı

Koronavirüs ilgiyi artırdı satış patladı

Kilosu 8 bin TL'den alıcı buluyor.
Türkiyeyi ağlatmıştı

Türkiye'yi ağlatmıştı

Minik Ecem karantinadaki sağlıkçı babasına sonunda kavuştu.
YouTube çöktü! Google servislerine erişilemiyor

Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu.

Durumu ciddi

Durumu ciddi

​Yıldız futbolcunun görüntüsü yürek burktu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.