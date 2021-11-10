Sınır dışı edilen DEAŞ'lı sahte pasaportla giriş yapmak isterken yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün saat 08.00 sıralarında, İstanbul Havalimanı'ndaki pasaport kontrolleri sırasında, Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan H.S.R.G isimli Irak uyruklu kişinin durumundan şüphelendi.
Sahte pasaportla giriş yapmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
Şüphelinin yapılan parmak izi incelemesinde gerçek kimlik bilgilerinin Ş.H.S.R.R. olduğu tespit edildi.
Sahte pasaportla giriş yapmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
Yapılan arşiv taramasında, sahte pasaport ve kimlik kullandığı anlaşılan şüpheli Ş.H.S.R.R.'nin, DAEŞ terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı, 2018 yılında Hakkâri üzerinden kaçak yollarla giriş yaptığı, Adana'ya yerleşip faaliyetlerde bulunduğu ve 1 yıl sonra yakalanarak Irak'a sınır dışı edildiği anlaşıldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Sahte pasaportla giriş yapmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
GÜNDEM
Van’da bir araç ve iş yerinde yapılan aramada 480 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde uygulama yaptı. Yoldan geçen Berat K. yönetimindeki 38 RV 828 plakalı otomobili durduran polis, ehliyet ve aracın belgelerini istedi.
Sürücü ile araçta bulunan 3 arkadaşının hareketlerinden şüphelenen ekipler araçta arama yaptı. Sürücü Berat K.’nın ehliyetsiz olduğunu tespit eden polis, otomobilde yaptığı aramada ise uyuşturucu kullanma aparatı ile yolculardan Soner U.’nun (25) üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Berat K. ile arkadaşı Soner U., gözaltına alınmak üzere ekip aracına bindirilirken, otomobili teslim etmek üzere sürücünün babasına haber verildi.
Kısa sürede uygulama noktasına gelen baba Osman K., polislerden konu ile ilgili bilgi aldıktan sonra oğlu Berat K.’ya sitem etti.
Osman K., “Ne yapayım oğlum ben şimdi. Verin bir tabanca ben sıkayım ya da sen sık öldür beni. Nedir bu rezillik. Yeter burama geldi. Ben de insanım oğlum. Can taşıyoruz, taş değil” diye tepki gösterdi.
Polis ekipleri ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen sürücü Berat K.’ya 2 bin 699 TL cezai işlem uygularken, otomobil baba Osman K.’ya teslim edildi. Sürücü Berat K. ile arkadaşı Soner U. gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.
Ehliyetsiz sürücünün babası, oğluna isyan etti 'Verin bir tabancada ben sıkayım yada sık beni öldür'
Ehliyetsiz sürücünün babası, oğluna isyan etti 'Verin bir tabancada ben sıkayım yada sık beni öldür'
Ehliyetsiz sürücünün babası, oğluna isyan etti 'Verin bir tabancada ben sıkayım yada sık beni öldür'
Ehliyetsiz sürücünün babası, oğluna isyan etti 'Verin bir tabancada ben sıkayım yada sık beni öldür'
Ehliyetsiz sürücünün babası, oğluna isyan etti 'Verin bir tabancada ben sıkayım yada sık beni öldür'
Aracında uyuşturucu aparatı bulundu babası isyan etti: Verin bir tabanca ben sıkayım
Bursa'da trafik ekiplerince durdurulan otomobil sürücüsü Berat K.'nın ehliyetsiz olduğu belirlenirken araçta yapılan aramada uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ehliyetsiz sürücüye 2 bin 699 TL ceza kesilirken, otomobili almak üzere uygulama noktasına gelen baba Osman K., oğluna sitem ederek, “"Ne yapayım oğlum ben şimdi. Verin bir tabancada ben sıkayım yada sen sık öldür beni. Nedir bu rezillik. Yeter burama geldi ya.'' dedi.