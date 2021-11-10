Sınır dışı edilen DEAŞ'lı sahte pasaportla giriş yapmak isterken yakalandı

Ehliyetsiz sürücünün babası, oğluna isyan etti 'Verin bir tabancada ben sıkayım yada sık beni öldür'

Ehliyetsiz sürücünün babası, oğluna isyan etti 'Verin bir tabancada ben sıkayım yada sık beni öldür'

Ehliyetsiz sürücünün babası, oğluna isyan etti 'Verin bir tabancada ben sıkayım yada sık beni öldür'

Ehliyetsiz sürücünün babası, oğluna isyan etti 'Verin bir tabancada ben sıkayım yada sık beni öldür'

Ehliyetsiz sürücünün babası, oğluna isyan etti 'Verin bir tabancada ben sıkayım yada sık beni öldür'

Osman K., “Ne yapayım oğlum ben şimdi. Verin bir tabanca ben sıkayım ya da sen sık öldür beni. Nedir bu rezillik. Yeter burama geldi. Ben de insanım oğlum. Can taşıyoruz, taş değil” diye tepki gösterdi.

Kısa sürede uygulama noktasına gelen baba Osman K., polislerden konu ile ilgili bilgi aldıktan sonra oğlu Berat K.’ya sitem etti.

Berat K. ile arkadaşı Soner U., gözaltına alınmak üzere ekip aracına bindirilirken, otomobili teslim etmek üzere sürücünün babasına haber verildi.

Sürücü ile araçta bulunan 3 arkadaşının hareketlerinden şüphelenen ekipler araçta arama yaptı. Sürücü Berat K.’nın ehliyetsiz olduğunu tespit eden polis, otomobilde yaptığı aramada ise uyuşturucu kullanma aparatı ile yolculardan Soner U.’nun (25) üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Aracında uyuşturucu aparatı bulundu babası isyan etti: Verin bir tabanca ben sıkayım

Bursa'da trafik ekiplerince durdurulan otomobil sürücüsü Berat K.'nın ehliyetsiz olduğu belirlenirken araçta yapılan aramada uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ehliyetsiz sürücüye 2 bin 699 TL ceza kesilirken, otomobili almak üzere uygulama noktasına gelen baba Osman K., oğluna sitem ederek, “"Ne yapayım oğlum ben şimdi. Verin bir tabancada ben sıkayım yada sen sık öldür beni. Nedir bu rezillik. Yeter burama geldi ya.'' dedi.