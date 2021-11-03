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POLİTİKA

Sınır ötesi tezkereye hayır diyen Kılıçdaroğlu: Kandil'i yerle yeksan edeceğim

Suriye'de terör örgütlerine yönelik sınır ötesi operasyonlar için istenen iki yıllık tezkereye hayır oyu veren CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde Kandil’e operasyon sözü verdi. Kılıçdaroğlu, "Söz veriyorum, o Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem bana Kılıçdaroğlu demesinler" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sınır ötesi tezkereye hayır diyen Kılıçdaroğlu: Kandili yerle yeksan edeceğim
CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Son 71 yılda 76 tezkerenin geçtiği Meclis’te Suriye ve Irak’a iki yıllığına sınır ötesi operasyon yetkisi veren tezkereye CHP, gizli ortağı HDP’den gelen baskılar üzerine ‘hayır’ oyu kullanmıştı. Hatta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet’e ihanet etmemek için ‘hayır’ oyu verdik" demişti.

Tezkereye 'hayır' diyen Kılıçdaroğlu Yozgat'ta konuştu: Kandil'i yerle yeksan edeceğim
OYNAT 01:32
Tezkereye 'hayır' diyen Kılıçdaroğlu Yozgat'ta konuştu: Kandil'i yerle yeksan edeceğim
Geçtiğimiz günlerde Türk askerinin Suriye ve Irak tezkerelerine Meclis'te 'hayır oyu kullanan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yozgat'ta yaptığı konuşmada 'Söz veriyorum o Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler' ifadelerini kullandı.

Öte yandan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in 2018 yılında Manisa'da yaptığı konuşma akıllara geldi. Özel o konuşmasında, 'Seçimden ümidi kalmayanlar Kandil'i vurup seçimde güç elde etmeyi düşünmektedirler' ifadelerini kullanmıştı.

"YERLE YEKSAN ETMEZSEM..."

Yozgat'ta Muhtarlar, STK Temsilcileri ve Kanaat Önderleri Buluşması'nda konuşan CHP lideri, Kandil’e operasyon sözü verdi. Kılıçdaroğlu, ''Söz veriyorum, o Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem bana Kılıçdaroğlu demesinler" dedi.

Altı kez evet dediğine hayır dedi
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Altı kez evet dediğine hayır dedi

Birebir aynı tezkere metnine yıllardır ‘evet’ diyen Kılıçdaroğlu: Cumhuriyet’e ihanet etmemek için ‘hayır’ oyu verdik
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