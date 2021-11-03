Sınır ötesi tezkereye hayır diyen Kılıçdaroğlu: Kandil'i yerle yeksan edeceğim
Suriye'de terör örgütlerine yönelik sınır ötesi operasyonlar için istenen iki yıllık tezkereye hayır oyu veren CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde Kandil’e operasyon sözü verdi. Kılıçdaroğlu, "Söz veriyorum, o Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem bana Kılıçdaroğlu demesinler" dedi.
Son 71 yılda 76 tezkerenin geçtiği Meclis’te Suriye ve Irak’a iki yıllığına sınır ötesi operasyon yetkisi veren tezkereye CHP, gizli ortağı HDP’den gelen baskılar üzerine ‘hayır’ oyu kullanmıştı. Hatta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet’e ihanet etmemek için ‘hayır’ oyu verdik" demişti.
Yozgat'ta Muhtarlar, STK Temsilcileri ve Kanaat Önderleri Buluşması'nda konuşan CHP lideri, Kandil’e operasyon sözü verdi. Kılıçdaroğlu, ''Söz veriyorum, o Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem bana Kılıçdaroğlu demesinler" dedi.