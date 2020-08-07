Sıra düğün ve nişanlarda

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Mamak’ta semt pazarında gerçekleştirilen Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimleri yerinde inceledi. Soylu, amaçlarının pazar yerleri ve alışveriş merkezlerinde, düğün, dernek, nişan ve sünnet organizasyonları ile toplum yaşam alanlarında maske, mesafe ve temizlik kuralına uyumu sağlamak olduğunu dile getirdi.

KENDİ KONTROLÜMÜZÜ KENDİMİZ YAPALIM

Soylu, yaklaşık 250 bin kişi ile salgın denetimlerin gerçekleştirildiğini, her bir kurumun büyük bir gayret içinde denetimlere katıldığını anlattı. Soylu, “Dünyada ikinci dalganın geldiği noktasında bir değerlendirme var. Aynı durumla biz de karşılaşmayalım. Kendi kontrolümüzü kendimiz yapalım” dedi. Soylu, cuma akşamında itibaren cumartesi ve pazar günü de ekiplerin büyük bir bölümünün düğünlerde, nişanlarda denetlemeye devam edeceğini aktardı.

SOKAK YASAĞI GÜNDEMDE YOK

Bakan Soylu, “Bazı illerdeki vaka artışlarının ardından sokağa çıkma kısıtlamaları tekrar gelebilir mi?” sorusu üzerine, “Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de yok. Kimsenin endişesi olmasın. Toplumumuzla bilgilerimizi paylaşıyoruz. Sokağa çıkma yasağı ve hastanelerle ilgili ortaya çıkarılan tezviratların gerçekler oluşunca karşılık bulmadığı görülmektedir” dedi.

Otobüse bindi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mamak’ta semt pazarındaki denetimin ardından Bakanlığa geçmek için Türközü Mahallesi’nde 317 numaralı özel halk otobüsüne bindi. Otobüsteki Kovid-19 tedbirlerini inceleyen ve yolcularla sohbet eden Soylu, “Eğer kurallara uymazsak sonuç iyi olmaz” dedi. Atatürk Bulvarı’na gelindiğinde Bakanlıklar’da otobüsten inen Soylu, alt geçidi kullanarak makamına geçti.