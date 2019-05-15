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Gündem Sırakayadan Avusturyadaki başörtüsü yasağına tepki
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İSTANBUL

Sırakaya'dan Avusturya'daki başörtüsü yasağına tepki

AK Parti İstanbul Milletvekili Sırakaya, Avusturya’da ilkokullarda yürürlüğe sokulmak istenen başörtüsü yasağına tepki göstererek "Alınan kararda diğer dinlere ait sembol ve kıyafetlerin yasağın dışında tutulması, Müslümanlara yönelik ayrımcılığın en önemli göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sarıkaya
AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sarıkaya

AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Avusturya’da ilkokullarda yürürlüğe sokulmak istenen başörtüsü yasağına tepki gösterdi.

Sırakaya tepkisini Twitter'dan şu şekilde gösterdi:

"Avusturya Parlamentosu’nda az önce alınan ilkokullarda başörtüsü yasağı kararı “AB Temel Haklar Bildirgesi”’ni ihlal eden bir karardır. Alınan kararda diğer dinlere ait sembol ve kıyafetlerin yasağın dışında tutulması, Müslümanlara yönelik ayrımcılığın en önemli göstergesidir.

Avusturya Parlementosu’nda Kabul edilen bu yasa din özgürlüğü ve insan temel hak ve özgürlüklerine yapılmış ağır bir saldırıdır. Koruma kisvesi altında Müslümanlara yönelik asimilasyon hayalleriyle oy toplama çabasında olan siyasiler tarihe kara leke olarak geçmeye mahkumdur.

Müslüman kız çocuklarımız üzerinden siyaset yapmayı hedefleyen bu “Irkçı” kararı kınarken, demokrasi ve özgürlükten yana olan tüm kesimleri amacı başörtüsü yasağını toplumun tüm alanlarına yaymak olan bu ayrımcı zihniyete karşı durmaya davet ediyorum."

Avusturya'da başörtüsü yasağı yasa tasarısı

Avusturya’da ilkokul öğrencilerine yönelik başörtüsünü yasaklayan yasa tasarısı meclis eğitim komisyonunda geçen hafta görüşülerek kabul edilmişti. Tasarının bugün genel kurulda yapılacak görüşme ve oylama sonucunda hükümeti oluşturan FPÖ ve ÖVP koalisyonunun oylarıyla kabul edilmesi bekleniyor.

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