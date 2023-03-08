Şirin Payzın'dan AK Parti'li seçmenlere açık tehdit: Son iki ay kaldı

Aylardır defalarca toplantı yapmalarına rağmen ortak bir cumhurbaşkanı adayı ve bir yol haritası çıkaramayan altı partinin, giderek birbirlerini hedef alan söylemleri de ayyuka çıktı. Yaşanan gelişmeler sonrası muhalefet liderlerine yakınlığı ile bilinen gazeteci Şirin Payzın, bu duruma sert tepki gösterdi. Payzın, kamera önüne birlikte çıkmaktan çekinen liderlerin, kendilerine fırsat verildiği zaman da boş konuştuklarını belirterek, "Bırak saçma toplantıları ve saçma konuşmaları sen bir şeyi somut koy, bana güven ver, sen bunları geldiğinde çözecek misin?" ifadelerini kullandı.