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Şirin Payzın'dan AK Parti'li seçmenlere açık tehdit: Son iki ay kaldı

"Altılı Masa mısın? Bırakın saçma toplantıları somut bir şey yapın" diyerek vatandaş üzerinden Altılı Masa'ya tepki gösteren gazeteci Şirin Payzın, sözlerini çabuk unutup bu kez de sosyal medya üzerinden AK Parti'li seçmeni hedef gösterdi. Payzın'ın "Troller için de hazin durum. Son 2 ay, sonra uğraş dur" sözlerine tepki yağdı.

16:47 . 8/03/2023 Çarşamba
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Şirin Payzın

Şirin Payzın

Muhalefetin ülkedeki sorunlar için bir çözüm üretmediğinden yakınan Şirin Payzın, bu kez de “trol” adı altında, sosyal medyada AK Parti’yi destekleyenleri tehdit etti.

"Troller için de hazin durum. Son 2 ay, sonra uğraş dur.. Ben aslında para için yaptım de.. Ailem CHP'li vallahi billahi diye anlat.. İsim benzerliği, hesabımı çalmışlar falan. Zor yani.." diyerek AK Parti'li seçmen kitlesini hedef alan CHP’li “gazeteci” Payzın’ın paylaşımına kısa sürede çok sayıda tepki geldi.


ŞİRİN PAYZIN'IN ALTILI MASA TEPKİSİ

Altılı masanın aday krizine yönelik masadan umudunu kesen gazeteci Şirin Payzın, vatandaş üzerinden tepkisini dile getirip 'Bırak saçma toplantıları ve saçma konuşmaları sen bir şeyi somut koy, bana güven ver, sen bunları geldiğinde çözecek misin? Bunlara bakıyor.' dediğini ifade etmişti.


#Şirin Payzın
#Altılı masa
#AK Parti
1 saat önce
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Şirin Payzın'dan AK Parti'li seçmenlere açık tehdit: Son iki ay kaldı
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