Şırıngalı çikolata ölümlerinin ardından İzmit’te ekipler harekete geçti

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde şırıngalı çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucunda 7 yaşındaki Umut Bilgi’nin ve Ankara’nın Keçiören ilçesinde 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal’ın şırıngalı çikolata nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrasında İzmit Belediyesi ekipleri harekete geçti.

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Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ve İzmit İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki okul kantinleri ve çevrelerinde bulunan bakkallarda denetimler gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, hijyen, gıda maddelerinin saklama koşulları ve son kullanma tarihi geçmiş ürün olup olmadığı gibi hususların yanı sıra, özellikle öğrencilerin sağlığını tehlikeye atacak şırınga çikolata ve benzeri ürünlerin satılıp satılmadığı da kontrol edildi.

Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Konuyla ilgili İzmit Belediyesi’nden yapılan açıklamada, halk sağlığının korunması amacı ile denetimlerin sıklıkla sürdürüleceği belirtildi.

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