Şırnak-Hakkari kara yolu çığla kapandı: Ulaşım durdu

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi sonrası dağlık alandan kopan kar kütlesi kara yoluna sürüklendi. Büyük bir gürültüyle düşen çığ, Şırnak-Hakkari kara yolunu tamamen kapattı. Bölgenin stratejik geçiş noktalarından biri olan Suvari Kodra Geçidi’nin kapanmasıyla birlikte Şırnak ile Hakkari arasındaki ulaşım aksadı.