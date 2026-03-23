Şırnak-Hakkari kara yolu çığla kapandı: Ulaşım durdu

19:0923/03/2026, Pazartesi
Karayolları ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı.

Yoğun kar yağışı ve tipi sonrası dağlık alandan kopan kar kütlesi, Şırnak ile Hakkari arasındaki kritik güzergâhı ulaşıma kapattı. Özellikle bölgenin stratejik geçiş noktalarından Suvari Kodra Geçidi’nin kapanmasıyla birlikte ulaşım tamamen aksadı. Ekipler yolu açmak için çalışma başlatırken, yetkililer çığ riskinin sürdüğünü belirterek sürücüleri alternatif güzergâhlara yönlendirdi. Güvenlik güçleri de bölgede önlem alarak geçişleri kontrollü şekilde durdurdu.

Şırnak-Hakkari kara yolu, çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi sonrası dağlık alandan kopan kar kütlesi kara yoluna sürüklendi. Büyük bir gürültüyle düşen çığ, Şırnak-Hakkari kara yolunu tamamen kapattı. Bölgenin stratejik geçiş noktalarından biri olan Suvari Kodra Geçidi’nin kapanmasıyla birlikte Şırnak ile Hakkari arasındaki ulaşım aksadı.

Yetkililer, sürücüleri alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyardı. Karayolları ekiplerinin yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattığı belirtilirken, bölgede çığ riskinin devam ettiği ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Öte yandan, güvenlik güçleri de bölgede önlem alarak, muhtemel risklere karşı geçişleri kontrollü şekilde durdurdu. Yolun açılması için çalışmalar sürüyor.



