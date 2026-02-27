Şırnak’ta işçileri taşıyan servis kaza yaptı: 9 yaralı

Şırnak’ta işçileri taşıyan servis aracının karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde merkeze bağlı Kızılsu köyü mevkiinde yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) işçilerini taşıyan servis minibüsü yoldan çıkıp takla attı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, emniyet, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada 9 işçinin yaralandığı öğrenildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan işçiler, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ekipler olay yerinde detaylı inceleme başlattı.