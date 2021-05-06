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Gündem Şırnak Türkiyenin en az vakaya sahip konumunu sürdürüyor
ŞIRNAK TÜRKİYE

Şırnak Türkiye'nin en az vakaya sahip konumunu sürdürüyor

Şırnak, Sağlık Bakanlığınca 1 Mart gününden bu yana açıklanan koronavirüs risk haritasında Türkiye'nin en düşük vakaya sahip konumunu sürdürüyor. İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. İsmail Başıbüyük, hedeflerinin her geçen gün vaka sayını azaltmak olduğunu ifade ederek, "Amacımız bu inişi daimi hale getirebilmek. Bununla beraber vaka sayısında minimum düzeyi sağlayabilmektir. Aşılamayı da yüksek düzeylere getirerek pandemiyi sonlandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Şırnak Türkiyenin en az vakaya sahip konumunu sürdürüyor
Şırnak, son verilere göre 'yüksek riskli' iller arasında olmasına rağmen Türkiye'nin en az vakaya sahip kenti durumunda.

Sağlık Bakanlığının koronavirüs risk haritasını ilk açıkladığı günden sonra uzun zaman maviyle renklendirilen 'düşük riskli' il kategorisinde kalan Şırnak, son verilere göre 'yüksek riskli' iller arasında olmasına rağmen Türkiye'nin en az vakaya sahip kenti durumunda.

Türkiye’nin mavisi Şırnak
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Türkiye’nin mavisi Şırnak

Geçen haftaki vaka oranı 100 binde 55,04 olurken, bu hafta ise 46,12'a gerileyen Şırnak, Türkiye'nin en az vaka görülen kenti oldu.

İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. İsmail Başıbüyük, hedeflerinin her geçen gün vaka sayını azaltmak olduğunu söyledi.

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Vaka sayısının az olmasından sağlık çalışanlarının büyük bir katkısı olduğunu anlatan Başıbüyük, "Şırnak olarak pandeminin başından beri çok büyük bir özveri ile çalışan hem sağlıkçılar hem de çok iyi disiplinize olmuş bir ekip çalışması gösterdik. Yapmış olduğumuz bu çalışmalar neticesinde vatandaşlarında bize çok büyük bir destek gösterdiğini fark ettik. Son dönemde vaka sayılarında tüm ülkede olduğu gibi çok hızlı olmasa da bir artış olduğunu gözlemlemekteydik. Şırnak'ta tam kapanma kararlarını maksimum düzeyde uygulanıyor. Şırnak'ta vaka sayılarında bir inişi gözlemlemekteyiz. Amacımız bu inişi daimi hale getirebilmek. Bu daimi hale gelmiş iniş ile beraber vaka sayısında minimum düzeyi sağlayabilmek. Bununla beraber aşılamayı da yüksek düzeylere ulaştırıp toplumun çoğunluğunu, hedeflenen nüfustaki çoğu insanın aşılanmasını sağlayarak pandemiyi sonlandırmaktır" dedi.

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