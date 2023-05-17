Şırnak’tan acı haber: Dört asker bir korucu şehit oldu

Şırnak’ın Bestler Dereler bölgesinde önceki gün terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz 2023-31 (Besta-3) operasyonunda 4 asker ile 1 güvenlik korucusu şehit oldu.

Bestler Dereler’deki operasyonlarda arazi araması yapılırken mağarada sıkıştırılan bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı. Teröristlerle çıkan silahlı çatışmada 4 asker, 1 güvenlik korucusu şehit oldu. Operasyonda 3 terörist öldürüldü.

Serkan Ölmez.

2 ÇOCUK BABASIYDI

Çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez'in Mersin’in Tarsus ilçesindeki babaevine taziye çadırı kuruldu. Evli ve 2 çocuk babası olan Ölmez’in evine Türk bayrakları asıldı. Şehit Jandarma Çavuş Özcan İlhan’ın da İstanbul’daki baba ocağı Türk bayrakları ile donatıldı. 26 yaşındaki şehit İlhan’ın evinin bulunduğu Arnavutköy Fatih Mahallesi’ndeki sokakta askerler nöbet tutarken, bir ambulans da acil durum için hazır bekletiliyor.

Özcan İlhan.

Şehit Özcan İlhan’ın cenazesi, bugün Selimiye Camii’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa verilecek. Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan’ın ise şehadet haberi, memleketi Tokat’ın Turhal’da yaşayan ailesine ulaştı.

KÖKÜNÜ KURUTANA KADAR DEVAM

Şırnak’taki terör operasyonlarına dikkat çeken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehitlerin önceki gün 1 teröristi, dün de 2 teröristi etkisiz hale getirdiğini belirtti. Askerlerin mağaradaki çatışmada şehit düştüğünü ifade eden Soylu, teröristlerin kökünü kazıyana kadar mücadeleye devam edeceklerini vurguladı. Güvenlik Korucusu Cehver Özgün’ün naaşı Şırnak Uludere’ye gönderildi.

Bayram Doğan.

Şehadet haberini Şırnak yolunda aldılar

Bir diğer şehit ateşi ise Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine düştü. Çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Gaffar Mayik’in (28) anne Naime ve babası Mahmut Mayik, acı haberi oğullarının yaralandığını öğrenip Şırnak’a giderken yolda aldığı ortaya çıktı. Acı haberin ardından Bozova’daki evine geri dönen çift, gözyaşlarına boğulurken, fenalaşan Mayik’ın yakınlarına ise sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin ailesinin evi ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Aslen Adıyaman’ın Samsat nüfusuna kayıtlı olan ve bir ay önce izne geldiği öğrenilen Mayik, bugün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Gaffar Mayik

BESTA -3 SÜRÜYOR

15 Mayıs’ta JÖH, jandarma komando ve güvenlik korucularının katılımıyla icra edilen "Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz 2023-31 (Besta-3)" operasyonu devam ediyor. Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresindeki operasyona J-SİHA, Atak Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı destek veriyor.







