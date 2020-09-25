HDP eski milletvekilli Sırrı Süreyya Önder, Aksaray'da gözaltına alındı

Milli Beka Hareketi’nden İstanbul Büyük Şehir Belediyesi yönetimine tepki ve siyah çelenk

İBB'nin 6000 adet Taksi plakası ile trafiğe çıkan projesine tepki veren İstanbul taksicileri ve servisçilerine Milli Beka Hareketi İstanbul İl Başkanlığından da büyük destek geldi. Başkan Şahin, 'Biz seçimden önce zulüm 1453'te başladı diyenlere fırsat vermeyin, Binali Yıldırım gibi bir değere sahip çıkın dedik şimdi görünen o ki Ekrem İmamoğlu'na oy veren seçmen pişman olmuş durumda' dedi.