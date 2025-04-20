Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu AK Parti Grup Başkanı Güler açıkladı: İlk günden daha iyi bir seviyede

"Kızının da dediği gibi Sırrı bey dirençli bir insan. İnşallah bu sıkıntıyı da atlatacaktır. Ülkenin birçok kesiminden insanla temas ettiğimde Sırrı bey için hem üzülüyorlar hem de dualarını ifade ediyorlar. Taşıdığı misyon ve halkımız, toplumumuz nezdinde bıraktığı güzel bir hatıra var. Herkes de Sırrı beyi o şekilde hatırlıyor. İnşallah tez zamanda aramıza kavuşur ve yeniden mecliste birlikte çalışmaya devam ederiz. Cumhurbaşkanımız da gün içerisinde sürekli süreci takip ediyor."