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DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder açıklaması: Yüksek risk sürüyor

DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder açıklaması: Yüksek risk sürüyor

16:5018/04/2025, Cuma
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Ayşegül Doğan - Sırrı Süreyya Önder.
Ayşegül Doğan - Sırrı Süreyya Önder.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Doğan, "Herkese teşekkür ederim. Yüksek risk sürüyor, kendisi büyük bir mücadele veriyor" şeklinde konuştu.

Sırrı Süreyya Önder
'in geçirdiği kalp krizi ve 12 saatlik ameliyatın ardından, yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Önder'in geçirdiği riskli sürecin devam ettiği ancak durumunun stablize olduğu, sabah saatlerinde hastane tarafından açıklanmıştı.


Bu açıklamanın ardından
DEM Parti
Sözcüsü Ayşegül Doğan, geçtiğimiz dakikalarda kameralar karşısına geçti.

Doğan, Önder'in son durumunu açıkladığı konuşmasında şöyle dedi:


"Yaşam mücadelesi veriyor"


Yüksek hayati risk devam ediyor. Büyük bir yaşam mücadelesi veriyor. Kızı Ceren'in dediği gibi, direniyor. Direnmeye devam ediyor. Umutlu bekleyişimizi sürdürüyoruz. İnanıyoruz, oradan kalkacak ve aramıza katılacak. Çok görmek istediği o kalıcı barışı da görecek.


Hastane sürecinin uzun bir süreç olacağını paylaştık. Tekrar ediyorum, süreç öngörüldüğü şekilde ilerliyor. Daha somut haberler için hekimlerin yapacağı açıklamaya göre sizlerle paylaşım yapacağız.


"Stablize dışında yeni bir gelişme yok"


Bir kez daha gördük, gösterilen ilgi, dayanışma, dualar hepimizin birlikte beklediği güzel haber, iyi haber Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu şeyi de gösteriyor. Sırrı Süreyya Önder yaşam mücadelesi de verirken çalışmaya, bizi birleştirmeye devam ediyor.


Döneceği günü beklemeye devam edeceğiz. Sabah saatlerinden şu ana kadar stablize dışında yeni bir gelişme yok. Umutlu bekleyişimizi, direnişe güç katmaya devam edeceğiz.


"Genel durumu aynı risk devam ediyor"


Florance Nightingale Hastanesi'nden sabah saatlerinde yapılan açıklamada,
"Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder'in, yoğun bakım tedavi süreci devam etmektedir. Genel durumu aynı, yoğun bakım stabilitesini dünkü parametreler doğrultusunda benzer şekilde koruyor. İnfeksiyon ve inflamasyon açısından tedavilerimiz devam ediyor. Hastamız, yüksek riskli olup hayati tehlikesi devam etmektedir."
denilmişti.



#DEM Parti
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