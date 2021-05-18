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İSTANBUL

Şişli'de aynı sokakta 45 günde 30 hırsızlık vatandaşları isyan ettirdi: Sıkıntımız eşya değil can güvenliğimiz tehlikede

Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Kekik sokağına dadanan hırsızlar mahalle sakinlerine kabusu yaşatıyor. Aynı sokakta son 45 günde 30 kez hırsızlık yaşandı. Kendilerini bezdiren hırsızlara karşı nöbet tuttuklarını söyleyen sokak sakinleri, yetkililerden yardım istedi.

Haber Merkezi DHA
Şişlide aynı sokakta 45 günde 30 hırsızlık vatandaşları isyan ettirdi: Sıkıntımız eşya değil can güvenliğimiz tehlikede
Şişli'de aynı sokakta 45 günde 30 hırsızlık vatandaşları isyan ettirdi.

Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Kekik Sokak'ta 45 günde 30 hırsızlık olayı meydana geldi. Sokağa dadanan hırsızların para ve çeşitli eşyalar çaldığını dile getiren sokak sakinleri, iki gün önce güvenlik kameralarının yönlerinin değiştirilip hırsızlık yapılması üzerine nöbete başladıklarını söyledi. Sokak sakinleri, kendilerini bezdiren hırsızlara karşı yetkililerden yardım istedi. Yaya olarak gelen iki kişinin sokaktaki kamera açısını değiştirmesi ve motosikletle gelen iki kişinin park halindeki motosikletin sepetini çalmaları güvenlik kamerasına yansıdı.



"KAMERANIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRİP BURADA 4-5 EVE GİRMİŞLER"

Sokak sakinlerinden Sebahattin Öztürkler "Saat 5'te işe gidiyordum, pantolon gördüm bir evin önünde, ev sahibi Osman'a seslendim, uyuyordu, uyandırdım. 'Ne oldu?' dedi. 'Eve hırsız girmiş' dedim. Pantolonun cebine baktı, 'abi 3 bin lira param gitmiş, laptopum gitmiş cep telefonu gitmiş' dedi. Kameramanın yönünü değiştirmiş. Şuan burada 4-5 eve girmişler" dedi.
"HIRSIZLIK VAKALARI 45 GÜNDE 30'U GEÇTİ"

Sokak sakinlerinden Recep Karaman da, "Can güvenliğimiz sıkıntıda. Buraya gelenler madde bağımlısı, kendinden geçmiş halde geliyor. En son gördüğüm olay, sabah 7'de sırtında 51 ekran televizyonla biriyle karşılaştık dedim ki 'hayırdır?' o da bana dedi ki, 'çöpte buldum çalışıyor' dedi. Tek sıkıntımız elbise, pahalı eşya değil; artık can güvenliğimiz tehlikeye girmek üzere. Benim gördüğüm kadarıyla hırsızlık 45 günde 30'u geçti" diye konuştu.


"BİZİM EVE GİRDİKTEN SONRA GECELERİ NÖBET TUTMAYA BAŞLADIM"

Evine hırsız giren Berkay Ergen "Üçüncü katta otur oturmamıza rağmen tırmanıp evimize girdiler. Şans eseri babaannem uyandı. Babaannem uyanınca hiçbir şey alamadan çıktılar. Ayakkabıları çaldılar, telefonları çaldılar, laptopları çaldılar, televizyon çaldılar, emniyet güçlerinden yardım istiyoruz. Bizim eve girdikten sonra nöbet tutmaya başladım" şeklinde konuştu.

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