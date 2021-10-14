Gündem Şişlide mücevherat mağazasında soygun
İSTANBUL

Şişli'de mücevherat mağazasında soygun

İstanbul Şili'deki bir mücevherat mağazasına giren silahlı 2 soyguncu ilk belirlemelere göre yaklaşık 100 bin dolar değerinde mücevher alarak kaçtı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Şişlide mücevherat mağazasında soygun
Şüpheliler mağazanın bulunduğu sokakta ellerinde silahlarla gelişi, mağazaya girişleri ve silah doğrultmaları güvenlik kameralarına yansıdı.

Şişli Nişantaşı'ndaki bir mücevherat mağazasına giren silahlı 2 soyguncu ilk belirlemelere göre yaklaşık 100 bin dolar değerinde mücevher alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Şüpheliler mağazanın bulunduğu sokakta ellerinde silahlarla gelişi, mağazaya girişleri ve silah doğrultmaları güvenlik kameralarına yansıdı.
DHA
Şüpheliler mağazanın bulunduğu sokakta ellerinde silahlarla gelişi, mağazaya girişleri ve silah doğrultmaları güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis kaçan iki soyguncuyu arama çalışmalarına başladı. İncelemelerin ardından olay yerine sevk edildi. Olay yeri incelemesi kaçan şüphelileri arıyor.

DHA

Öte yandan şüpheliler mağazanın bulunduğu sokakta ellerinde silahlarla gelişi, mağazaya girişleri ve silah doğrultmaları güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA

Silahlı soyguncu sert kayaya çarptı: Elinden silahı alıp etkisiz hale getirdi
FOTOĞRAF 10
Title
Olay sabah saatlerinde İmam Hatip Lisesi Caddesi'nde bulunan kuyumcuda yaşandı. İddiaya göre, elinde silah olan bir kişi kuyumcuya girdi.
Title
Kuyumcu çalışanları ise şüpheliye direndi. Şüpheli ile çalışanlar arasında arbede çıktı.
Title
Bu sırada Kuyumcu sahibi Şeref Turan, şüphelinin üzerine hamle yaparak onu etkisiz hale getirdi.
Title
Şüpheli bir süre darbedildi. Durum polis haber verildi. Dükkan önüne çıkarılan şüpheli, polise teslim edildi. Çıkan arbedede 2 çalışan da yaralandı.
Title
Soygun girişimi ve yaşanan arbede saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin elinde silahla içeri girmesi ve etkisiz hale getirilmesi yer aldı. Görüntülerin devamında ise dışarıya çıkarılan şüpheli polise teslim edildi.
Title
Kuyumcu sahibi Şeref Turan, \"İçeri biri geldi. Silah doğrulttu bize. Silah doğrultunca, ben silahını aldım duvara doğru ittim. Daha sonra üzerime doğru çekmeye başladım. Diğer arkadaşlar da onun üzerine çullandı. Biraz boğuştuk, yakaladık onu. Kaçmaya çalıştı izin vermedik. Ondan sonra emniyet mensupları geldi, götürdüler. Çalışanımız ve kardeşim yaralandı. Şu anda hastanedeler.\" dedi.
Title
Arbedede koluna cam girdiği için yaralanan Enes Turan ise, \"İçeride bir arbede yaşandı. Benim koluma cam parçası geldi. Ondan dolayı yaralandım.\" diye konuştu.
Title
Title
Title
Silahlı soyguncu sert kayaya çarptı: Elinden silahı alıp etkisiz hale getirdi
İstanbul Gaziosmanpaşa'da kuyumcuya giren silahlı soyguncu çalışanlar tarafından etkisiz hale getirildi. Şüpheli polise teslim edilirken, çalışanların şüpheliyi etkisiz hale getirip, darbettiği anlar kameralara yansıdı.


İhtimaller kuvvetleniyor

İhtimaller kuvvetleniyor

​Samsung telefonlara Android 12 bu yıl sonuna gelebilir.
Beş ayda 300 bin ziyaretçi

Beş ayda 300 bin ziyaretçi

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı.
Meral Akşenerin bir tiyatrosu daha çöktü: Hükümeti eleştiren kişi İYİ Partili Orhan Senemoğlunun oğlu çıktı

14 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Bakan Çavuşoğlu Taliban heyetiyle görüşmesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.