Şişli'de silahlı saldırı: 3 kişiyi vuran saldırgan kaçtı

ŞİŞLİ Mecidiyeköy'de rezidanstaki 3 kişi silahla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.
Ayrıntılar geliyor...
ŞİŞLİ Mecidiyeköy'de rezidanstaki 3 kişi silahla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.
Ayrıntılar geliyor...
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