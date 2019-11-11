Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi yerleşkesinde kurulacak makarna ve salça fabrikalarında mahkumlarca üretilecek ürünler, Türkiye'deki cezaevlerinde tüketime sunulacak.

Sivas Valisi Salih Ayhan yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılında Sivas'ta 100 fabrika kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Makarna ve salça işleme fabrikası kurulması amacıyla Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumunun taleplerinin olduğunu belirten Ayhan, Sivas Valiliği öncülüğünde, belediye, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, İl Özel İdaresi ve diğer paydaşların bir araya geldiğini dile getirdi.

Fabrikaları gelecek yıl kente kazandıracaklarını aktaran Ayhan, "Burada hükümlüler çalıştırılacak. Amacımız Sivas'ın coğrafyasındaki tarım potansiyelinin, hammaddelerin kullanılmasını ve bölgede heyecan oluşmasını sağlamak." ifadelerini kullandı.

OYNAT 01:22 Sivas Cezaevinde kurulacak fabrikalarda mahkumlar salça ve makarna üretecek Sivas'ta, 'Cumhuriyetin 100. yılına 100 fabrika' sloganıyla başlatılan çalışmalar kapsamında cezaevinde kurulacak 2 fabrikada, Türkiye'deki farklı cezaevlerinde kalan mahkumlar için salça ve makarna üretilecek. BiP'te paylaş

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Sivas'a 2023 yılında 100 fabrika hedefi

Ayhan, Sivas'ın 2023 yılında 100 fabrikayı bünyesine katacağını bildirerek, "İnşallah Sivas hep istihdamla, üretimle, katma değeri yüksek üretimle adından söz ettirecek. İnşallah Demirağ Organize Sanayimizi bitirdiğimizde 100 fabrika hedefimizi de geçeceğiz. Kamu kurumlarının gücüyle 5 fabrikanın temelini atmış durumdayız." dedi.

Kurulacak fabrikalarda istihdam edilecek mahkumların meslek sahibi olup, cezalarını çektikten sonra sektörde iş imkanı bulacağına işaret eden Ayhan, hükümlülerin topluma sorunsuz ve rehabilite edilmiş olarak kazandırılmalarının önemine değindi.

Sivas Valisi Salih Ayhan yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılında Sivas'ta 100 fabrika kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Özel sektörle rekabet edilmeyecek

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de şehirdeki fikir ve eylem birliğinin önemine dikkati çekerek, "Hem cezaevlerinde kalan mahkumların topluma kazandırılması, ıslah edilmesi hem de üretime katkı sağlayacak işletmelerin açılması noktasında birliktelik ortaya konuldu. İnşallah 2020 yılının ilk yarısında üç kurumun ortak iradesiyle Sivas'ta makarna ve salça üretim tesisini kurarak faaliyete geçireceğiz." diye konuştu.

Özel sektörle rekabet edecek bir anlayışlarının olmadığının altını çizen Bilgin, özel sektöre destek olacak, yol gösterecek, rol model olacak ve vizyon koyacak projeleri hayata geçirmeyi arzuladıklarını kaydetti.

EKONOMİ 100 hükümlüyü iş sahibi yaptı

5 ton ile başlayıp 100 tonluk kapasiteye çıkacak

Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu da modern ceza infaz sistemlerinde hükümlülerin sağlıklı düşünen, üreten ve rehabilite edilen bireyler olarak topluma kazandırılmasının amaçlandığını ifade etti.

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Hükümlülerin bileğine altın bilezik takarak topluma kazandırmayı arzuladıklarına değinen Uğurlu, şöyle devam etti:

"Her iki tesisimizde günlük 5'er tonla başlayıp, ilerleyen zamanda 100 ton kapasiteye çıkacağız. Başlangıçta 75 hükümlümüz, kapasiteyi artırdığımızda da 200 hükümlümüzle üç vardiya çalışacak şekilde tesislerimizi kuracağız. Amacımız özel sektörde bu işleri yapan esnafımızla rekabet etmek, onların önünü kesmek değil. Amacımız onlara ileride Sivas'ta böyle fabrikalar kurulduğunda kalifiye elamanları yetiştirmek. Bu tesisler Sivas ekonomisi için bir rol model olacak."

Fabrikalarda üretilecek ürünlerin serbest piyasaya yönelik olmayacağına işaret eden Uğurlu, ürünlerin büyük çoğunluğunun ceza infaz kurumlarına gönderileceğini söyledi.

Üretim tesislerinde kullanılacak buğday ve domates hammaddeleri için çiftçilerle sözleşme yapılacağını ve alım garantisi verileceğini de aktaran Uğurlu, Sivas'ın bu noktadaki potansiyelini daha da artıracaklarını sözlerine ekledi.

FOTOĞRAF 8 Zonguldak'ta kent merkezindeki Üniversite Caddesi’nde özellikle üniversite öğrencilerinin ilgisini çeken ilginç bir kafe konsepti projesi hayata geçirildi. Bir süre önce kafe açmak isteyen girişimci kardeşler, cadde üzerinde fazla sayıda kafe olduğunu fark edince önce bir anket yayınladı. Çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan katılımcılar, sıradan bir mekandan ziyade, cazibe merkezi olabilecek özellikle bir iş yeri talep etti. Bunun üzerine harekete geçen kardeşler, bir apartmanın bodrum katında ismini Codes Kafe koydukları projelerini hayata geçirdi. Kafeye değil cezaevine giriyorlar <br> <br> Kafenin bir bölümüne demir parmaklıklar yerleştiren iş yeri sahipleri, nezarethane ortamını yaşamak isteyen müşterilerine özel anlar yaşatıyor. Kafeye gelen müşteriler, sipariş verdikleri kahve ile demir parmaklıkların ardına geçerek cezaevi ortamı yaşıyor. Demir parmaklıklar ardında elleri zincirlenen ayakları da prangalanan müşteriler, duvarda asılı kıyafetler ile sabıka fotoğrafı pozu veriyor. Ankesörlü telefon ile kurgu gereği yakınları ile görüşüyor. Sıradan mekanlardan ziyade farklı bir ortam oldu <br> <br> Ağabeyi Ercan Kabasakal ve eniştesi Murat Keloğlu ile birlikte hayata geçirdikleri kafenin detaylarını anlatan işletmeci Taner Kabasakal, Öğrencilerimize yönelik değişik bir eğlence ortamı olarak düşündük. Öğrencilerimiz hem eğlensinler hem de vakit geçirsinler. Öğrencilere anket yaptık... Hep sıradan kahve mekanları olduğunu söylediler. Hem oyun olsun hem de hapishane tarzı bir mekan istediler. Böyle bir konsept oluşturduk. Değişik bir ortam oldu. Öğrenciler buraya gelip fotoğraf çektiriyor. Sosyal medyada paylaşımlar yapıyorlar. Çok da güzel oldu. Olumlu dönüşler olmaya başladı. Gelen öğrencilerimizde arkadaşlarına aktarıyorlar... 10 boyutlu sanal gerçeklik gözlüğü var. Batı Karadeniz’de yok. Zonguldak’a yeni bir sanal gerçeklik gözlüğü adı altında bir sistem kurduk. Öğrenci bundan memnun kaldı. Çok geç kalınmış bir ortam olduğunu söylediler. Şu anda öğrencilerimiz buraya devamlı geliyorlar diye konuştu. Kabasakal, 10 boyutlu gözlük ile oynanan oyunların da büyük ilgi gördüğünü aktardı. Aynı zamanda kafede Ejderha nefesi tabir edilen dondurma da dikkat çekiyor. Cezaevi değil kafe: Büyük ilgi görüyor Zonguldak'ta bir işletmeci kafesini cezaevi gibi tasarlayarak ilginç bir görüntüye imza attı. İçeriye giren müşteriler kafe ortamı yerine cezaevi ortamı yaşıyor.

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FOTOĞRAF 12 Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan cezaevinde 2 yıl önce hayata geçirilen istiridye mantarı atölyesinde hasat dönemi başladı. Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda iş kolu faaliyetleri kapsamında 200 metrekare kapalı alanda hayata geçirilen istiridye mantarı üretiminde hasat heyecanı başladı. Geçen yıl yaklaşık 10 ton üretim yapılan atölyede bu yıl, 3 periyot halinde toplam 15 ton hasat yapılması planlanıyor. Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, tesislerde üretilen mantarları hem Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki cezaevlerine gönderdiklerini hem de satış reyonları aracılığıyla vatandaşlarla buluşturduklarını söyledi. İki odada ve 200 metrekare alanda üretim yaptıklarını belirten Uğurlu, Türkiye'de 2 ceza infaz kurumunda istiridye mantarıyla ilgili üretim faaliyeti yapılmaktadır. Ancak Salihli'deki kapasite olarak en büyüğü. Bu iş kolumuzda bir personelimiz, iki hükümlümüz çalışmaktadır. Biz bu işi oldukça profesyonel şekilde yapmaktayız. Tesisimizde üretimle ilgili olarak denetim kontrolü bulunan bir ziraat mühendisimiz yer alıyor dedi. Ürünün yüksek kalitede olduğunu söyleyen Uğurlu, işi öğrenen hükümlüleri sürekli değiştirerek daha fazla mahkuma işin öğretildiğini de kaydetti. Kurumda görevli ziraat mühendisi Ali Ömür Bereketli ise, Ürettiğimiz ürünleri ceza infaz kurumlarımıza gönderiyoruz. Aynı zamanda satış reyonlarımızda satışını yapıyoruz dedi. . . . . . Cezaevinde 15 ton istiridye mantarı hasadı hedefleniyor Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan cezaevinde 2 yıl önce hayata geçirilen istiridye mantarı atölyesinde hasat dönemi başladı. 200 metrekare kapalı alanda hayata geçirilen istiridye mantarı üretiminde hasat heyecanı başladı. Geçen yıl yaklaşık 10 ton üretim yapılan atölyede bu yıl, 3 periyot halinde toplam 15 ton hasat yapılması planlanıyor. BiP'te paylaş

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