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Sivas haber... 4 kıta 18 ülkeye ihraç ediyorlar: Hollywood'un yıldızlarının vazgeçilmezleri arasında

Sivas'tan 4 kıta 18 ülkeye ihraç ediyorlar: Hollywood'un yıldızlarının vazgeçilmezleri arasında

Sivas’ın çeşitli bölgelerinde 4 farklı mermer ocağından çıkartılan renkleri ve desenleriyle Sivas’a özgü mermer ve traverten 4 kıta da 18 farklı ülkeye ihraç ediliyor. Su emici özelliği ve sağlamlığıyla dikkat çeken Sivas traverteni Hollywood'un ünlüleri başta olmak üzere iş dünyasının öne çıkan isimleri tarafından tercih ediliyor. Dünyanın bir çok ülkesinde dev projelerde kullanılan Sivas mermer ve traverten, 2022 yılında Katar’da düzenlenecek olan Dünya Kupası mücadelelerine ev sahipliği yapacak stadyumlarda da kalitesiyle tercih edildi.

Haber Merkezi İHA
Sivas traverteni, su emici özelliği ve sağlamlığıyla dikkat çekiyor.
Sivas traverteni, su emici özelliği ve sağlamlığıyla dikkat çekiyor.

Sivas’tan 4 kıta 18 ülkeye satılan Sivas’a özgü travertenler, Hollywood’daki ünlülerin evlerini süslüyor. Su emici özelliği ve sağlamlığıyla dikkat çeken Sivas traverteni, ünlüler başta olmak üzere iş dünyasının öne çıkan isimleri tarafından tercih ediliyor.

Sivas’ın çeşitli bölgelerinde 4 farklı mermer ocağından çıkartılan renkleri ve desenleriyle Sivas’a özgü mermer ve traverten 4 kıta da 18 farklı ülkeye ihraç ediliyor.

Sivas'ta zengin traverten yataklarına sahip

Yönetim kurulu üyesi ve Maden Mühendisi olan Koray Gülaçtı yaptığı açıklamada Sivas’ın zengin traverten yataklarına sahip olduğunu belirterek, "Sivas mermer ve traverten konusunda oldukça verimli ve yüksek potansiyele sahip bir şehrimiz. Sivas Türkiye‘de rezerv bakımından çok önemli yere sahip. Firmamız 2007 yılında Organize Sanayi Bölgesinde kuruldu, yaklaşık 140 personelimiz ile fabrikamız 3 vardiya şeklinde çalışmaya devam etmektedir. Firmamız bünyesinde 4 tane ocak bulunmaktadır. Bu ocaklarımızdan dünya piyasasında söz sahibi olan önemli taşlar çıkmaktadır. Sivas’ta özellikle imza taşlar diyebileceğimiz çok önemli taşlarımız çıkmaktadır” ifadelerini kullandı.

Dünyanın bir çok ülkesinde dev projelerde kullanılan Sivas mermer ve traverten, 2022 yılında Katar’da düzenlenecek olan Dünya Kupası mücadelelerine ev sahipliği yapacak stadyumlarda da kalitesiyle tercih edildi.

Hollywood'un ünlülerinin tercihi

Gülaçtı, "Özellikle Amerikan pazarında Hollywood’da ünlülerin villalarında kullanıldı bu travertenler. Bu taşlar o bölgede oldukça fazla tutuluyor ve bizde firma olarak o bölgeye daha fazla ağırlık verdik. Firmamız yaklaşık 4 kıta da 18 ülkeye ihracat yapmakta. Kuzey Amerika bölgesinde 4 eyalette 16 farklı bayiliğimiz bulunuyor. Suudi Arabistan Orta Doğu bölgesinde oldukça önemli bir pazarımız. Avustralya da önemli bir pazarımız" dedi.

Sivas traverteni, su emici özelliği ve sağlamlığıyla dikkat çekiyor.

Dünyada benzeri yok

Gülaçtı Sivas’tan pazarladıkları mermer ve travertenlerin özellikleri ile Dünya’da benzerleri bulunmadığını ifade ederek şunları söyledi:

  • "Bunlar desenli Sivas’a özgü olan ve Dünya’da alternatifi bulunmayan taşlar. Su emici özelliği, dayanıklılığı ve sağlık açısından tercih ediliyor. Hollywood’da ünlülerin evlerinde Sivas imzalı taşımızın bulunması bizleri ayrı gururlandırıyor. Las Vegas bölgesinde çeşitli yeni projelerde söz sahibi olan taşımızı tanıtmaya devam edeceğiz. Arap pazarında özellikle Sivas imzası taşıyan sarı travertenimiz oldukça popüler durumda. Birleşik Arap Emirliklerinde büyük otel projelerinde ve Katar’da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupasında kullanılacak stadyumlarda özellikle tutulmaktadır."

4 kıta 18 ülkeye ihraç ediyorlar: Hollywood'un yıldızlarının vazgeçilmezleri arasında
FOTOĞRAF 9
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Sivas'tan 4 kıta 18 ülkeye satılan Sivas'a özgü travertenler, Hollywood'daki ünlülerin evlerini süslüyor.
Title
Su emici özelliği ve sağlamlığıyla dikkat çeken Sivas traverteni Hollywood'un ünlüleri başta olmak üzere iş dünyasının öne çıkan isimleri tarafından tercih ediliyor.
Title
Dünyanın bir çok ülkesinde dev projelerde kullanılan Sivas mermer ve traverten, 2022 yılında Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası mücadelelerine ev sahipliği yapacak stadyumlarda da kalitesiyle tercih edildi.
Title
Yönetim kurulu üyesi ve Maden Mühendisi olan Koray Gülaçtı yaptığı açıklamada Sivas'ın zengin traverten yataklarına sahip olduğunu belirterek, Sivas mermer ve traverten konusunda oldukça verimli ve yüksek potansiyele sahip bir şehrimiz. Sivas Türkiye'de rezerv bakımından çok önemli yere sahip. Firmamız 2007 yılında Organize Sanayi Bölgesinde kuruldu, yaklaşık 140 personelimiz ile fabrikamız 3 vardiya şeklinde çalışmaya devam etmektedir. Firmamız bünyesinde 4 tane ocak bulunmaktadır. Bu ocaklarımızdan dünya piyasasında söz sahibi olan önemli taşlar çıkmaktadır. Sivas'ta özellikle imza taşlar diyebileceğimiz çok önemli taşlarımız çıkmaktadır dedi.
Title
Gülaçtı, Amerika'ya ihraç ettikleri ürünlerin bir çok Hollywood ünlüsünün evlerinde kullanıldığını kaydederek, “Özellikle Amerikan pazarında Hollywood'da ünlülerin villalarında kullanıldı bu travertenler. Bu taşlar o bölgede oldukça fazla tutuluyor ve bizde firma olarak o bölgeye daha fazla ağırlık verdik. Firmamız yaklaşık 4 kıta da 18 ülkeye ihracat yapmakta. Kuzey Amerika bölgesinde 4 eyalette 16 farklı bayiliğimiz bulunuyor. Suudi Arabistan Orta Doğu bölgesinde oldukça önemli bir pazarımız. Avustralya da önemli bir pazarımız ifadelerini kullandı.
Title
Gülaçtı Sivas'tan pazarladıkları mermer ve travertenlerin özellikleri ile dünyada benzerleri bulunmadığını ifade ederek şunları söyledi:
Title
Bunlar desenli Sivas'a özgü olan ve dünyada alternatifi bulunmayan taşlar. Su emici özelliği, dayanıklılığı ve sağlık açısından tercih ediliyor. Hollywood'da ünlülerin evlerinde Sivas imzalı taşımızın bulunması bizleri ayrı gururlandırıyor. Las Vegas bölgesinde çeşitli yeni projelerde söz sahibi olan taşımızı tanıtmaya devam edeceğiz. Arap pazarında özellikle Sivas imzası taşıyan sarı travertenimiz oldukça popüler durumda. Birleşik Arap Emirliklerinde büyük otel projelerinde ve Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupasında kullanılacak stadyumlarda özellikle tutulmaktadır.
Title
Title
4 kıta 18 ülkeye ihraç ediyorlar: Hollywood'un yıldızlarının vazgeçilmezleri arasında
Sivas'ın çeşitli bölgelerinde 4 farklı mermer ocağından çıkartılan renkleri ve desenleriyle Sivas'a özgü mermer ve traverten 4 kıtada 18 farklı ülkeye ihraç ediliyor.


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