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Gündem Sivasta bir kişi temizliği abarttı Komşular kimyasal sızıntı sandı, ekipler alarma geçti
SİVAS

Sivas haber: Bir kişi temizliği abarttı, ekipler alarma geçti

Sivas'ta bir kişi temizliği abarttı: Komşular kimyasal sızıntı sandı, ekipler alarma geçti

Sivas’ta bir kişi ev temizliğini abartınca karıştırdığı kimyasal temizleyicilerden çıkan koku apartmanda paniğe neden oldu. Koku şikayeti üzerine binada inceleme yapan AFAD ekipleri, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

Haber Merkezi İHA
Ölçümler sonrası koku zamanla dağılarak kayboldu.
Ölçümler sonrası koku zamanla dağılarak kayboldu.

Sivas'taki olay, kent merkezi Mevlana Mahallesi 16. Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi.

Ekipler, daire sakinini ve binada yaşayan vatandaşları kokuya karşı uyardı.

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Apartmanda yaşayan vatandaşların kimyasal koku aldıklarını bildirmesi üzerine olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri binada önlem alırken AFAD ekipleri gaz ölçümü yaptı.

Evine gelen zarfı açan kişi hastanelik oldu: AFAD ekipleri binada kimyasal madde aradı
GÜNDEM
Evine gelen zarfı açan kişi hastanelik oldu: AFAD ekipleri binada kimyasal madde aradı

Polis ekipleri binada önlem alırken AFAD ekipleri gaz ölçümü yaptı.

Yapılan incelemede ağır kokunun bir apartman sakininin evinde temizlik yaparken kullandığı temizlik malzemelerinden kaynaklandığı anlaşıldı.

Ekipler, daire sakinini ve binada yaşayan vatandaşları kokuya karşı uyardı.

Ekipler, daire sakinini ve binada yaşayan vatandaşları kokuya karşı uyardı. Ölçümler sonrası koku zamanla dağılarak kayboldu.

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