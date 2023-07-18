Sivas Valiliğinden Kızılırmak'taki kirlilikle ilgili açıklama: Hayatın genel akışını etkilemeyecek

"Yapılan inceleme sonucu, zift türü atık malzemenin Aksu Parkı devamı olan dereden aktığı, meydana gelen kirliliğin hayatın genel akışını etkilemeyecek şekilde olduğu anlaşılmış olup ilgili birimlerimizce detaylı inceleme devam etmektedir. İnceleme neticesine göre, kirliliğe sebep olan kişi, kurum ve kuruluşlar hakkında gerekli işlemler tesis edilecektir."