Sivas Valiliğinden Kızılırmak'taki kirlilikle ilgili açıklama: Hayatın genel akışını etkilemeyecek

Kızılırmak'ta yakıt benzeri sızıntı inceleniyor.
Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın ve sosyal medya haber sitelerinde yayımlanan "Kızılırmak yüzeyinde korkutan kirlilik görüntüsü" başlıklı habere istinaden basın açıklaması yapılması gereği duyulduğunu belirtildi.
"Hayatın genel akışını etkilemeyecek şekilde"
Açıklamada, Sivas Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin bölgede inceleme yaptığı aktarılarak, şunlar kaydedildi: