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Gündem Sivasta bebeğini ölüme terk eden kadının 2 çocuk annesi ve üniversite mezunu olduğu ortaya çıktı
SİVAS

Sivas'ta bebeğini ölüme terk eden kadının 2 çocuk annesi ve üniversite mezunu olduğu ortaya çıktı

Sivas'ta bebeğini ölüme terk eden kadının 2 çocuk annesi ve üniversite mezunu olduğu ortaya çıktı

Sivas’ta yeni doğan bebeği dondurucu soğukta sokağa bırakarak ölümüne neden olan kadının 2 çocuk annesi ve üniversite mezunu olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
Cumhuriyet Üniversite Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebek ertesi gün vefat etti.
Cumhuriyet Üniversite Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebek ertesi gün vefat etti.

Sivas’ta geçtiğimiz gün yaşanan kan donduran olayda yeni doğan bir bebeği dondurucu soğukta sokağa bırakarak ölümüne neden olan kadınla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. İsmi açıklanmayan kadının 2. bir evlilik yaptığı ve 2. eşinden de boşanma arifesinde olduğu öğrenildi. Ayrıca iki çocuk annesi ve üniversite mezunu olduğu belirtildi. Psikolojik problemleri bulunduğu belirtilen kadının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Hava sıcaklığının eksi 1 derece civarında olduğu saatlerde arsaya bırakılan bebeğin, hipotermiye girdiği ve bu nedenle de kurtarılamadığı öğrenildi.nn

Öte yandan sokakta çıplak bulunan ve hipodermi nedeniyle ölen bebeğin, gerçek annesinin ve babasının tespit edilebilmesi için soruşturma başlatıldı. Bebeğin gerçek annesi ve babası yapılacak DNA tespitinden sonra ortaya çıkacak. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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