Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Sivasta bir köy ve 4 mezranın korona karantinası kaldırıldı
SİVAS

Sivas’ta bir köy ve 4 mezranın korona karantinası kaldırıldı

Sivas’ın Zara ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alınan bir köy ve 4 mezranın karantinası kaldırıldı.

Haber Merkezi İHA
Sivas'ın belli bir noktasında uygulann karantinanın sosyal izolasyonun sağlanması sebebiyle 25.04.2020 Cumartesi 00.00 kaldırılmasına karar verildi
Sivas'ın belli bir noktasında uygulann karantinanın sosyal izolasyonun sağlanması sebebiyle 25.04.2020 Cumartesi 00.00 kaldırılmasına karar verildi

Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Korkut köyü ve bağlı Tuzla, Ağılönü, Eskiköy ve Uzunoğlan mezralarında izolasyonun tam olarak sağlanmasıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile korona virüs (Covid-19) karantinası kaldırıldı.

Konuyla ilgili Zara Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “05.04.2019 tarihinde Covid-19 salgınının, kontrolü açısından 2020/16 sayılı İlçe Hıfzıssıhha Kurul kararı ile karantina alınan ilçemize bağlı Korkut köyü merkezi ve bağlı mezralardan Tuzla, Ağılönü, Eskiköy ve Uzunoğlan’da karantina süresi, sosyal izolasyonun tam olarak sağlanması için 18.04.2020 tarihinden itibaren 25.04.2020 tarihine kadar bir hafta uzatılmıştır. 25.04.2020 tarihine kadar uygulanan karantina sonrasında, sosyal izolasyonun sağlanması sebebiyle 25.04.2020 Cumartesi 00.00 itibariyle karantinanın kaldırılmasına karar verilmiştir“ ifadelerine yer verildi.

Zara Kaymakamlığından yapılan açıklama

Tunceli'de koronavirüs tedavisi gören 1 hasta kaldı
KORONAVİRÜS
Tunceli'de koronavirüs tedavisi gören 1 hasta kaldı

Sağlık Bakanlığı ramazan ayında alınması gereken tedbirleri 11 maddede sıraladı
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanlığı ramazan ayında alınması gereken tedbirleri 11 maddede sıraladı

Yeni doğan bebeklerine 'Dezenfektan' adını verdiler
KORONAVİRÜS
Yeni doğan bebeklerine 'Dezenfektan' adını verdiler
Abone Ol Google News
Hüzünlü ramazan

Hüzünlü ramazan

​İftarda, sahurda dolup taşan tarihi mekanlar şimdi bomboş.
Kritik toplantı

Kritik toplantı

İki bakan gıda arz güvenliğini ele adı.
Koronavirüs bilançosu

Koronavirüs bilançosu

Dünyadaki vaka, ölüm ve ülkelerin son durumu!
Hayatımızın savaşındayız

Hayatımızın savaşındayız

​Küresel liderlerden koronavirüse karşı çağrı.
İlk kez bu sonuç çıktı

İlk kez bu sonuç çıktı

​Bakan Koca'nın açıkladığı tablo umut verdi.
MİT ifşasına <br>19 yıl istendi

MİT ifşasına
19 yıl istendi

Sekiz şüpheli hakkında dava açıldı.

Süper Lig <br>yeniden başlıyor

Süper Lig
yeniden başlıyor

​Maçların başlama tarihi belli oldu.
Geçerliliği yok

Geçerliliği yok

​Dışişleri Bakanlığı'ndan Trump'ın sözlerine tepki.
Asla izin vermedik

Asla izin vermedik

​Erdoğan'dan Türkiye Ermenileri Patriğine mektup.
CHP'den ilginç soru

CHP'den ilginç soru

Pandemiye davetiye çıkaran törende 'Erdoğan niye yoktu?'
İşe yaramadı

İşe yaramadı

​Tüm dünyada umut olarak görülen Remdesivir ilacının denemesi başarısız oldu.
Alay konusu oldu

Alay konusu oldu

​Sosyal medya kullanıcıları Trump'ın dezenfektanlı tedavi önerisiyle dalga geçti.
Sosyal medyada bağışçı aramayın

Sosyal medyada bağışçı aramayın

Kızılay Başkanı: İmmün plazma için herkese ulaşıyoruz 400'ü aştık.
Yerli otomobil tam gaz

Yerli otomobil tam gaz

​Gemlik'teki fabrikanın zemin etütleri tamamlanıyor, temeli atılacak.
Markete<br>arabayla gitmeyin

Markete
arabayla gitmeyin

​Alışveriş saatinde yola çıktı, 3 bin 150 TL ceza kesildi.
Dev hastane şekilleniyor

Dev hastane şekilleniyor

​Sancaktepe'de yapılan hastanenin çatıları yerleştiriliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.