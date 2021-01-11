Sivas'ta "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı Sivas'ta polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücünün çarptığı 3 yaya ve bir otomobilin sürücüsü yaralandı. Gözaltına alınan ve 7 bin 337 lira trafik cezası uygulanan B.A'nın otomobili, yediemin otoparkına çektirildi.

Haber Merkezi 11 Ocak 2021, 21:50 Son Güncelleme: 11 Ocak 2021, 21:55 AA