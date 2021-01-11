Gündem Sivasta "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı
SİVAS

Sivas'ta "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı

Sivas'ta polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücünün çarptığı 3 yaya ve bir otomobilin sürücüsü yaralandı. Gözaltına alınan ve 7 bin 337 lira trafik cezası uygulanan B.A'nın otomobili, yediemin otoparkına çektirildi.

Haber Merkezi AA
Sürücü gözaltına alındı.
Sürücü gözaltına alındı.

Polis ekipleri durumundan şüphelendikleri B.A. (17) yönetimindeki 34 BTH 340 plakalı otomobili durdurmaya çalıştı.

Polislerin "dur" ihtarına uymayan ve bir süre aracıyla kaçan ehliyetsiz sürücü Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi'nde kaldırımda yürüyen A.Y. (35), D.A. (29) ve S.T'ye (31) çarptı.

B.A'nın aracı ayrıca M.Ş'nin kullandığı 58 AH 354 plakalı otomobile de çarptı. Kazada sürücü M.Ş'de yaralandı.

AA
Otomobili, yediemin otoparkına çektirildi.

Sürücü gözaltına alındı

Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan ve 7 bin 337 lira trafik cezası uygulanan B.A'nın otomobili, yediemin otoparkına çektirildi.

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