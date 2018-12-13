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Sivas'ta Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

Sivas'ta Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

Sivas'ta Milli İrade ve Demokrasi Derneği, gazeteci Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

DHA
Milli İrade ve Demokrasi Derneği Sivas İl Başkanlığı, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu
Milli İrade ve Demokrasi Derneği Sivas İl Başkanlığı, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu

Sivas Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER)
İl Başkanı Aysun Biçer ve beraberindekiler, Sivas Adliyesi'ne giderek, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dernek Başkanı Aysun Biçer, Fatih Portakal'ın, Fransa'da olduğu gibi kişileri ayaklanmaya davet ettiğini ileri sürdü.

Gazetecinin öncelikli görevinin; halkın söylemlerine, taleplerine ve hislerine tercümanlık yapmak olduğunu kaydeden Biçer, şunları söyledi:

  • "Gazeteci kendisini takip eden kitlenin taleplerini ve sıkıntılarını kaleme almak, yaşanan olumsuzlukların giderilmesinde hem devlete hem millete yardımcı olmaktır. Fatih Portakal'ın açıklamalarında talimatı milletten değil, ülkemizde karışıklık ve kargaşa çıkmasını isteyen kaos gruplarından aldığını görüyoruz. Yaşanan ekonomik sıkıntıların çözümü sokak protestoları değildir. Fransa'daki 'sarı yelekliler'in benzer bir hareketini Türkiye'nin de içinde bulunduğu birkaç ülkeye sıçramasını istiyorlar. Bizler tıpkı 15 Temmuz'daki gibi sadece devletimizin bekası ve karşılaştığı tehlikelere karşı sokağa çıkmamız gerektiğini savunuyoruz"

Fatih Portakal’dan ‘sokak’ denemesi: Hadi zamları protesto edelim
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Fatih Portakal’dan ‘sokak’ denemesi: Hadi zamları protesto edelim
Fatih Portakal FOX Ana Haber'de, Fransa'da meydana gelen protestoları ele alarak Türkiye için de benzer çağrıda bulundu.
Portakal,'Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgaz zamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak korkudan endişeden sokağa? Kaç kişi çıkar sokağa Allah aşkına söyler misiniz? Bireysel ve toplumsal muhalefeti baskı altına almaya ve yıldırmaya çalışıyorlar. ' ifadelerini kullandı. Fatih Portakal'ın sözleri sosyal medyada tartışma konusu oldu.





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