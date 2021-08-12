Sivas'ta korku dolu anlar: Bir anda patladı neye uğradığını şaşırdı Sivas'ın Zara ilçesinde cep telefonu satış ve tamir işleri yapan Yasin Kaya, bir müşteriye ait cep telefonunun bataryasını tamir ettiği sırada patlayarak alev aldı. Patlamanın etkisiyle neye uğradığını şaşıran Kaya, yanan cep telefonunu tezgahtan alıp yere attı. Kaya, yanan bataryayı söndürdü.

Haber Merkezi 12 Ağustos 2021, 12:32 Son Güncelleme: 12 Ağustos 2021, 12:40 İHA