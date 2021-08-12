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SİVAS

Sivas'ta korku dolu anlar: Bir anda patladı neye uğradığını şaşırdı

Sivas'ın Zara ilçesinde cep telefonu satış ve tamir işleri yapan Yasin Kaya, bir müşteriye ait cep telefonunun bataryasını tamir ettiği sırada patlayarak alev aldı. Patlamanın etkisiyle neye uğradığını şaşıran Kaya, yanan cep telefonunu tezgahtan alıp yere attı. Kaya, yanan bataryayı söndürdü.

Haber Merkezi İHA
Sivasta korku dolu anlar: Bir anda patladı neye uğradığını şaşırdı
Patlamanın etkisiyle neye uğradığını şaşıran Yasin Kaya, yanan telefonunu tezgahtan alıp yere attı.

Sivas'ın Zara ilçesi Reşitpaşa Caddesi’nde cep telefonu satış ve tamir işleri yapan Yasin Kaya, bir müşteriye ait cep telefonunun bataryasını tamir ettiği sırada patlayarak alev aldı. Patlamanın etkisiyle neye uğradığını şaşıran Kaya, yanan cep telefonunu tezgahtan alıp yere attı. Kaya, yanan bataryayı söndürdü.

Sadece 8 ay önce aldığı telefon patladı: Kolundan yaralandı
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Sadece 8 ay önce aldığı telefon patladı: Kolundan yaralandı

Dükkan sahibi Yasin Kaya, telefonun geldiğinde bataryasında şişlik olduğunu söyleyerek, şunları belirtti:

  • "Cihazımız batarya şikayetiyle gelmişti, şişmişti bataryası arka kapağını sökmek için ısıtıcıya koymamız gerekiyordu, cihazı ısıtıcıya koydum beklerken bir anda bir patlama sesi geldi burada ısıtıcı cihazından ben burada bilgisayardaki işlerimi hallederken. Patladı, orada zarar vermesin diye elimle aldım buraya attım orada cihazlarımız var onlara zarar vermesin diye aldım attım, sönmesini bekledim, söndü ve cihaz bu halde. Bir anda korktum beklemediğim bir şeydi. İlk başta bir panik yaptım sonra soğukkanlılıkla cihazı aldım yere attım."

Sadece 8 ay önce aldığı telefon patladı: Kolundan yaralandı
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Sadece 8 ay önce aldığı telefon patladı: Kolundan yaralandı

Cep telefonu bataryası tamir sırasında bomba gibi patladı
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Cep telefonu bataryası tamir sırasında bomba gibi patladı
Van'da şişen cep telefonu bataryası, tamir için getirildiği dükkanda bomba gibi patladı. Patlama anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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