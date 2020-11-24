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Gündem Sivasta korkunç olay Minik bebeği soğuk havada çıplak şekilde ölüme terk etmişler
SİVAS

Sivas'ta korkunç olay: Minik bebeği soğuk havada çıplak şekilde ölüme terk etmişler

Sivas'ta yeni doğmuş bir erkek bebek, soğuk havada çıplak halde mahalle arasındaki boş arsaya bırakıldı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan bebek tedaviye alınırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Minik bebeğin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Minik bebeğin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Gökmedrese Mahallesi'nde pide fırını çalışanı Salih Yetiş, boş araziye aracını park etmek istediği sırada yerde üzerinde herhangi bir şey bulunmayan bebek gördü.

Hastaneye kaldırıldı

Yetiş'in ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde ambulansta yapılan bebek, Cumhuriyet Üniversite Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Hayati tehlikesi sürüyor

Soğuk havadan da etkilendiği öğrenilen erkek bebeğin hayati tehlikesi sürüyor. Polis ekipleri, bebeği araziye bırakan kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı. Bebeği bulan Yetiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, boş araziye aracını park etmek istediği sırada yerde hareketsiz yatan bebek görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdiğini belirtti.

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