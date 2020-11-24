Sivas'ta korkunç olay: Soğuk havada çıplak halde terk edilen minik bebek kurtarılamadı

Gökmedrese Mahallesi'nde pide fırını çalışanı Salih Yetiş, boş araziye aracını park etmek istediği sırada yerde üzerinde herhangi bir şey bulunmayan bebek gördü.

Hastaneye kaldırıldı

Yetiş'in ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde ambulansta yapılan bebek, Cumhuriyet Üniversite Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak minik bebek kurtarılamadı.

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Hipotermiye girmiş

Hava sıcaklığının eksi 1 derece civarında olduğu saatlerde arsaya bırakılan bebeğin, hipotermiye girdiği ve bu nedenle de kurtarılamadığı öğrenildi.

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Öte yandan polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda bebeği söz konusu arsaya bıraktığı ileri sürülen şüpheli bir kadın gözaltına alındı.

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