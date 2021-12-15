Gündem Sivasta sahte içkiden ölenlerin sayısı 3e yükseldi
SİVAS

Sivas'ta sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Sivas'ın Zara ilçesinde, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

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Haber Merkezi AA
Sivasta sahte içkiden ölenlerin sayısı 3e yükseldi
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Alkol aldıktan sonra rahatsızlanan ve Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan G.K. (42) yoğun bakımdaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kadının cenazesi, otopsi işlemleri için hastanenin morguna kaldırıldı.

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.P. (54), C.A. (63), M.K. (47), Ö.Y. (45), O.U. (41) ve Y.K'nin (50) yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor.

El yapımı alkol üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine gözaltına alınan zanlılardan A.U. (58) ve İ.A'nın (37) emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İlçede metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle daha önce de Ş.D. (32) kaldırıldığı Zara Devlet Hastanesi'nde, B.E. (62) ise yalnız yaşadığı evinde hayatını kaybetmişti.

Polis, el yapımı alkol üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine Zara'da 4 adrese operasyon düzenlemiş, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Yılbaşı öncesi sahte içki üreticilerine 'Zehir Operasyonu'
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Yılbaşı öncesi sahte içki üreticilerine 'Zehir Operasyonu'

Afyonkarahisar’da sahte alkol faciası: Ölü sayısı üçe yükseldi
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Afyonkarahisar’da sahte alkol faciası: Ölü sayısı üçe yükseldi

Yüzlerce kişiyi zehirleyeceklerdi: Yılbaşı öncesi tonlarca sahte içki ele geçirildi
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Sahte alkoller, 2022 öncesi yeniden piyasaya çıktı. <br>81 ilde polis sıkı denetime geçerken, büyük baskınlardan birinin adresi de İstanbul oldu.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa’da belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.<br><br>
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Polis ekiplerinin baskın yaptığı noktalarda yaptığı aramada, piyasaya sürülmek üzere ve metil alkolün damıtılmasıyla elde edilen 10 ton 557 litre sahte alkol, bin 275 litre etil alkol, 70 litre metil alkol, 4 bin 950 adet kapak, 450 adet boş alkol şişesi, 33 bin 400 adet etiket, 15 bin 500 sahte bandrol ve 1 adet kapaklama makinesi ele geçirildi.<br><br>
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Operasyon kapsamında yakalanan 4 şüpheli şahsın emniyetteki işlemleri sürerken, belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyon anı polis kamerasına yansıdı.<br><br>
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Ele geçirilen 10 ton 557 litre sahte alkolün piyasa değerinin 5 milyon 500 bin lira olduğu öğrenildi.<br><br>
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Yüzlerce kişiyi zehirleyeceklerdi: Yılbaşı öncesi tonlarca sahte içki ele geçirildi
Yaklaşan yılbaşı öncesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Başakşehir, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa'da sahte alkol operasyonu yapıldı. Operasyonda, 10 ton sahte alkol ele geçirildi.


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