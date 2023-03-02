Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü: 3 bin 540 seferle 617 bin 593 kişi tahliye edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, deprem bölgesinden gerçekleştirilen havayolu tahliye operasyonları hakkında bilgi verdi. 6-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen seferler ile ilgili olarak bir basın açıklaması yapan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, "Afetin ilk dakikalarından itibaren, sivil havacılık paydaşlarıyla birlikte bölge illerimize hem insani yardım hem de yoğun tahliye uçuşlarının gerçekleştirilmesini sağladık. Kapsamı bakımından en geniş çaplı hava tahliye operasyonu özelliği taşıyan bu organizasyon, başta hasta, yaşlı ve yaralılar olmak üzere bölge insanının hızlı bir şekilde tahliye edilmesinde ve yaraların sarılmasında önemli bir rol oynamıştır.





Bu kapsamda, Türk Hava Yolları A.O. ve Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. başta olmak üzere Güneş Ekspres Havacılık A.Ş., Hürkuş Havayolu Taş. ve Tic. A.Ş., Cortex Havacılık ve Turizm Tic. A.Ş., Turistik Hava Taşımacılık A.Ş., Tailwind Havayolları A.Ş., Air Anka Hava Yolları A.Ş., Mavi Gök Havacılık A.Ş., MNG Havayolları ve Taşımacılık A.Ş., ULS Havayolları Kargo Taşımacılık A.Ş. ve ACT Hava Yolları A.Ş. tarafından Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Şanlıurfa ve Hatay illerimizden çok sayıda tahliye uçuşları ile yine bu illerimize yardım seferleri düzenlenmiştir" denildi.





'İNSANİ YARDIM TAŞIYAN 690 YABANCI UÇAĞA UÇUŞ İZNİ VERDİK

Büyük depremlerin ardından bölgeden gerçekleşen uçuş sayılarını açıklayan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, "Afetin yaşandığı ilk günden itibaren (6-28 Şubat), toplam 3 bin 540 sefer ile 617 bin 593 kişinin tahliyesi sağlanmış olup, deprem bölgelerine insani yardım amacıyla düzenlenen 292 sefer ile de toplam 14 milyon 288 bin 701 kilogram kargo taşınmıştır. Ayrıca insani yardım amacıyla 690 yabancı hava aracına uçuş izni verilmiş ve inişleri konusunda koordinasyon işlemleri yapılmıştır" bilgisi paylaşıldı.















