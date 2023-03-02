|
Reklam
Reklam
Gündem

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü: 3 bin 540 seferle 617 bin 593 kişi tahliye edildi

Kahramanmaraş meydana gelen ve 11 ili etkileyen iki büyük depremin ardından 6-28 Şubat tarihleri arasında 3 bin 540 tahliye seferinin gerçekleştiği 617 bin 593 depremzedenin taşındığını açıkladı.

13:08 . 2/03/2023 Perşembe
DHA
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, deprem bölgesinden gerçekleştirilen havayolu tahliye operasyonları hakkında bilgi verdi. 6-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen seferler ile ilgili olarak bir basın açıklaması yapan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, "Afetin ilk dakikalarından itibaren, sivil havacılık paydaşlarıyla birlikte bölge illerimize hem insani yardım hem de yoğun tahliye uçuşlarının gerçekleştirilmesini sağladık. Kapsamı bakımından en geniş çaplı hava tahliye operasyonu özelliği taşıyan bu organizasyon, başta hasta, yaşlı ve yaralılar olmak üzere bölge insanının hızlı bir şekilde tahliye edilmesinde ve yaraların sarılmasında önemli bir rol oynamıştır.


Bu kapsamda, Türk Hava Yolları A.O. ve Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. başta olmak üzere Güneş Ekspres Havacılık A.Ş., Hürkuş Havayolu Taş. ve Tic. A.Ş., Cortex Havacılık ve Turizm Tic. A.Ş., Turistik Hava Taşımacılık A.Ş., Tailwind Havayolları A.Ş., Air Anka Hava Yolları A.Ş., Mavi Gök Havacılık A.Ş., MNG Havayolları ve Taşımacılık A.Ş., ULS Havayolları Kargo Taşımacılık A.Ş. ve ACT Hava Yolları A.Ş. tarafından Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Şanlıurfa ve Hatay illerimizden çok sayıda tahliye uçuşları ile yine bu illerimize yardım seferleri düzenlenmiştir" denildi.


'İNSANİ YARDIM TAŞIYAN 690 YABANCI UÇAĞA UÇUŞ İZNİ VERDİK

Büyük depremlerin ardından bölgeden gerçekleşen uçuş sayılarını açıklayan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, "Afetin yaşandığı ilk günden itibaren (6-28 Şubat), toplam 3 bin 540 sefer ile 617 bin 593 kişinin tahliyesi sağlanmış olup, deprem bölgelerine insani yardım amacıyla düzenlenen 292 sefer ile de toplam 14 milyon 288 bin 701 kilogram kargo taşınmıştır. Ayrıca insani yardım amacıyla 690 yabancı hava aracına uçuş izni verilmiş ve inişleri konusunda koordinasyon işlemleri yapılmıştır" bilgisi paylaşıldı.



 



#Sivil Havacılık
#Genel Müdürlük
#deprem
#tahliye
15 dakika önce
default-profile-img
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü: 3 bin 540 seferle 617 bin 593 kişi tahliye edildi
Fransız sağlık ekibi Adıyaman'da depremzedelere hizmet veriyor
İstanbul'da tedavi gören depremzedelerden 14 bin 705'i taburcu edildi
Kraliyet ailesinde yeni kriz: Prens Harry ve Meghan'a tahliye emri
Avro bölgesinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklenenden fazla yükseldi
Gamze Özçelik kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ekibi ile birlikte Hatay'da çadır ve konteyner kent kuruyor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.