Siyaset Bilimci Nuray Mert Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi öngörü tecrübesini 'Kılıçdaroğlu' örneğiyle anlattı: Tüm dedikleri çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'taki seçimlerde en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon 600 bin oy fark attı. İkinci tura kalan seçimler öncesinde katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun kendisine yöneltilen tepkiler sonrası yayınladığı ve masaya vurduğu videoya yorum yaptı. "Koltuğu kaybetme korkusuyla mutfaktan çıkıp makama geçmiş" diyen Erdoğan, "Ben CHP’li olmadığıma göre o mesaj bana değil. 28 Mayıs’tan sonrası önemli, Kılıçdaroğlu’na kendi partisi de gereken cevabı verecektir" diye konuştu.