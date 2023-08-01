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Siyaset Bilimci Nuray Mert Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi öngörü tecrübesini 'Kılıçdaroğlu' örneğiyle anlattı: Tüm dedikleri çıktı

Siyaset Bilimci Nuray Mert, katıldığı yayında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partisinden gelen 'değişim' çağrılarına değindi. Yaşananlara ilişkin en doğru tespitleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığını belirten Mert, "Kılıçdaroğlu masaya vurup 'ben buradayım, gitmiyorum' dedi ya, Erdoğan bir röportajında 'onu bize söylemiyor, CHP’lilere söylüyor' demişti. Dediği çıktı." diye konuştu. Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Mayıs akşamı yaptığı açıklamada, "Her seçimden sonra CHP'de karışıklık yaşanması gelenektir" demişti.

23:50 . 1/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Siyaset Bilimci Nuray Mert, Kılıçdaroğlu'na dair en doğru tahminleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığını söyledi.

Siyaset Bilimci Nuray Mert, Kılıçdaroğlu'na dair en doğru tahminleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında girdiği 12 seçimden de boynu bükük ayrıldı. Seçim bozgunu sonrası partisinin temsilcileri tarafından hedef tahtasına konan Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen 'istifa' çağrılarına kulak tıkayıp partisinin yönetimini kendi isteği doğrultusunda değiştirdi. Kılıçdaroğlu seçimlerde yenilgi almadıklarını öne sürüp,
"Kazanamadık ama kaybetmedik de"
diye konuştu.

Siyaset Bilimci Nuray Mert Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi öngörü tecrübesini 'Kılıçdaroğlu' örneğiyle anlattı: En doğrusunu o söyledi

Yaşananlara ilişkin Medyascope'taki yayında değerlendirmelerde bulunan Siyaset Bilimci Nuray Mert, seçim süreci ve sonrasında yaşananlara ilişkin en doğru tespitleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığını söyledi.

14 Mayıs'taki seçimlerin ilk turu sonrasında CHP liderinin sinirli halleriyle önündeki masayı yumruklayarak,
"Buradayım be buradayım"
dediği videoyu örnek gösteren Mert,
"En doğrusunu Erdoğan söyledi. Kılıçdaroğlu masaya vurup ben buradayım, gitmiyorum dedi ya Erdoğan bir röportajında onu bize söylemiyor, CHP’lilere söylüyor demişti. Dediği çıktı."
diye konuştu.


Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Mayıs akşamı yaptığı açıklamada,
"Her seçimden sonra CHP'de karışıklık yaşanması gelenektir"
demişti.

"Ben CHP’li olmadığıma göre o mesaj bana değil"

Erdoğan'ın o akşamki açıklamaları şöyle:

"Koltuğu kaybetme korkusuyla mutfaktan çıkıp makama geçmiş. Ben CHP’li olmadığıma göre o mesaj bana değil. Her seçimden sonra CHP'de karışıklık yaşanması gelenektir. 28 Mayıs’tan sonrası önemli, Kılıçdaroğlu’na kendi partisi de gereken cevabı verecektir"

#Recep Tayyip Erdoğan
#Nuray Mert
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
42 dakika önce
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