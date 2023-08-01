Siyaset Bilimci Nuray Mert Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi öngörü tecrübesini 'Kılıçdaroğlu' örneğiyle anlattı: Tüm dedikleri çıktı

Siyaset Bilimci Nuray Mert, Kılıçdaroğlu'na dair en doğru tahminleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığını söyledi.
Siyaset Bilimci Nuray Mert Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi öngörü tecrübesini 'Kılıçdaroğlu' örneğiyle anlattı: En doğrusunu o söyledi
Yaşananlara ilişkin Medyascope'taki yayında değerlendirmelerde bulunan Siyaset Bilimci Nuray Mert, seçim süreci ve sonrasında yaşananlara ilişkin en doğru tespitleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığını söyledi.
"Ben CHP’li olmadığıma göre o mesaj bana değil"
Erdoğan'ın o akşamki açıklamaları şöyle: