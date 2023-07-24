'Siyasi kazık' iddiaları sonrası sürpriz görüşme: Meral Akşener ile Mansur Yavaş bir araya geldi

Mansur Yavaş - Meral Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile partisinin genel merkezinde bir araya geldi.
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Tanju Özcan 'Mansur Yavaş, Akşener'e 'siyasi kazık' attı" demişti
Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan kalktığı süreçte CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la anlaştığını ancak Yavaş'ın daha sonra bu kararından vazgeçtiğini öne sürmüştü.