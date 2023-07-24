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'Siyasi kazık' iddiaları sonrası sürpriz görüşme: Meral Akşener ile Mansur Yavaş bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, Yavaş'ın Akşener'e siyasi bir kazık attığını öne sürüp, "Meral Akşener'in 3 Mart'ta yediği bir siyasi kazık var. Mansur Yavaş'ın oyununa geldi." açıklamasında bulunmuştu.

22:55 . 24/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Mansur Yavaş - Meral Akşener

Mansur Yavaş - Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile partisinin genel merkezinde bir araya geldi.

Görüşmenin içeriğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Tanju Özcan 'Mansur Yavaş, Akşener'e 'siyasi kazık' attı" demişti

Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan kalktığı süreçte CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la anlaştığını ancak Yavaş'ın daha sonra bu kararından vazgeçtiğini öne sürmüştü.

Özcan, açıklamasında,
"Meral Akşener'in 3 Mart'ta yediği bir siyasi kazık var. Mansur Yavaş'ın oyununa geldi. Meral hanım gibi tecrübeli bir siyasetçi, birileriyle görüşmeden çıkar mı... Yavaş önce adaylık teklifini kabul etti. Akşener de çıktı masadan kalkıyorum kendim yürüyeceğim dedi, olayın özü bu. Sonra en geç saatte 'Yanındayız' tweet'ini attı"
diye konuşmuştu.

#Meral Akşener
#Mansur Yavaş
#Tanju Özcan
#İYİ Parti
#CHP
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