'Siyasi kazık' iddiaları sonrası sürpriz görüşme: Meral Akşener ile Mansur Yavaş bir araya geldi

"Meral Akşener'in 3 Mart'ta yediği bir siyasi kazık var. Mansur Yavaş'ın oyununa geldi. Meral hanım gibi tecrübeli bir siyasetçi, birileriyle görüşmeden çıkar mı... Yavaş önce adaylık teklifini kabul etti. Akşener de çıktı masadan kalkıyorum kendim yürüyeceğim dedi, olayın özü bu. Sonra en geç saatte 'Yanındayız' tweet'ini attı"