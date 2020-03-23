Siyasiler de evde kaldı

Evde günlerini nasıl geçirdiklerini fotoğraflarla anlatan milletvekilleri, birbirlerini etiketleyerek diğerlerinin neler yaptığını sordu. Evdeki siyasetçi manzaralarından bazıları şöyle:

EVDE EKMEK YAPTI

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam: #Evdehayatvar diyip evden çalışıyoruz. Kızımla aynı odada çalışmak, sohbet etmek bana çok iyi geldi. Hem kendi sağlığımız hem de halkımızın sağlığını korumak için tedbirlerimizi aldık #evdekal kuralına uyuyoruz. Bekleyen kitapları okumaya, aile sohbetlerine ve sıcak ekmeklerimizi yapmaya başladık.

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Belma Satır: Tabii ki ben de evdeyim. Kolonya koleksiyonumu inceliyorum. Bu süreçte rahatlıkla #evdekal bana uyar, kolonyalarım yeter ve artar inşallah.

YÜKSEK LİSANS MESAİSİ

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız: Geçenlerde kitap fuarından aldığım bir kitaba başladım. Bir yandan da yüksek lisans gereklerini yerine getirmeye çalışıyorum: Birinden yorulunca, diğerine.

YEMEK YAPIYOR

AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan: Benim için dolu dolu bir ev süreci var. Yemeklerimi özleyenler bayram ediyor. Çocuklarıma kitap okuyorum. Oyunlar oynuyoruz, Kur’an talimlerimiz için de bulunmaz bir fırsat.

KAHVE TADINDA KİTAP

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AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu: Ben de zor ama bir o kadar da fırsata dönüştürülmesi gereken günleri evimde ailem ile birlikte geçiriyorum. Kahve tadında kitabımı okuyor ve tam da bu nedenden #evdehayatvar diyorum.

EVDE 3 ODAM VARMIŞ

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci: #EvdeHayatVar tabi ki, hem sevdiklerimizin hem kendimizin sağlığı için hiç evde olmadığım kadar evdeyim. Evimin 3 odası olduğunu keşfettim ve okumaya başlayıp bir türlü bitiremediğim kitaplarımı okuyorum.