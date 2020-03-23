Gündem Siyasiler de evde kaldı
POLİTİKA

Siyasiler de evde kaldı

Koronavirüs ile mücadelede siyasiler de vatandaşlara örnek olmak için evden çalışmaya başladı. Siyasiler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla da salgına karşı evde kalmanın önemini vurguladı.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Türkiye Büyük Millet Meclisi

Evde günlerini nasıl geçirdiklerini fotoğraflarla anlatan milletvekilleri, birbirlerini etiketleyerek diğerlerinin neler yaptığını sordu. Evdeki siyasetçi manzaralarından bazıları şöyle:

EVDE EKMEK YAPTI

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam: #Evdehayatvar diyip evden çalışıyoruz. Kızımla aynı odada çalışmak, sohbet etmek bana çok iyi geldi. Hem kendi sağlığımız hem de halkımızın sağlığını korumak için tedbirlerimizi aldık #evdekal kuralına uyuyoruz. Bekleyen kitapları okumaya, aile sohbetlerine ve sıcak ekmeklerimizi yapmaya başladık.

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Belma Satır: Tabii ki ben de evdeyim. Kolonya koleksiyonumu inceliyorum. Bu süreçte rahatlıkla #evdekal bana uyar, kolonyalarım yeter ve artar inşallah.

YÜKSEK LİSANS MESAİSİ

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız: Geçenlerde kitap fuarından aldığım bir kitaba başladım. Bir yandan da yüksek lisans gereklerini yerine getirmeye çalışıyorum: Birinden yorulunca, diğerine.

YEMEK YAPIYOR

AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan: Benim için dolu dolu bir ev süreci var. Yemeklerimi özleyenler bayram ediyor. Çocuklarıma kitap okuyorum. Oyunlar oynuyoruz, Kur’an talimlerimiz için de bulunmaz bir fırsat.

KAHVE TADINDA KİTAP

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu: Ben de zor ama bir o kadar da fırsata dönüştürülmesi gereken günleri evimde ailem ile birlikte geçiriyorum. Kahve tadında kitabımı okuyor ve tam da bu nedenden #evdehayatvar diyorum.

EVDE 3 ODAM VARMIŞ

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci: #EvdeHayatVar tabi ki, hem sevdiklerimizin hem kendimizin sağlığı için hiç evde olmadığım kadar evdeyim. Evimin 3 odası olduğunu keşfettim ve okumaya başlayıp bir türlü bitiremediğim kitaplarımı okuyorum.

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