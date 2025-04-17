'Siyonizme Karşı Cesaret Ödülleri' ikinci kez sahiplerini buldu

“Siyonist üniversiteler ve bilim insanları, işgalin ve soykırımın fikrî altyapısını inşa ediyor. Etik dışı bir şekilde Filistinlilerin etnik temizliğini rasyonalize ediyorlar. Bu durum artık yalnızca akademik bir sorun değil, tüm insanlık için ontolojik bir tehdittir. Bu nedenle Mardin Artuklu Üniversitesi olarak akademik sessizliği bozmak ve hakikatin sesi olmak için yola çıktık. Adına 'Epistemik Aksa Tufanı' dediğimiz bir hareket başlattık. Cesareti, vicdanı ve irfanı esas alan bir bilim anlayışı inşa etmeye çalışıyoruz. Bugün burada, Siyonizm’e karşı durabilen kişi ve kurumları onurlandırmak için düzenlediğimiz ‘Cesaret Ödülleri’ programı ile suskunluk karşısında direnişi desteklemek ve ilmin izzetini korumak adına önemli bir adım atıyoruz. Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz ödülleri, bu yıl daha geniş bir çerçevede ve sivil toplum kuruluşlarımızın katkısıyla sürdürüyoruz. Ancak bu yıl vurgulamak istediğim önemli bir fark var: Cesaretin gerçek kaynağı Gazze’dir. Bizim verdiğimiz ödüller, Gazze halkının sergilediği eşsiz cesaretin sadece bir yansımasıdır”