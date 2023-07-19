Sızdırılan videoda yer alan iki isim CHP MYK toplantısına katılmadı

İmamoğlu'nun gizli toplantısında yer alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP MYK toplantısına katılmadı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen ve bunu 'değişim' adı altında yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP kurmayları ile yaptığı gizli toplantı sosyal medyaya sızdı.
Sızdırılan video sonrası CHP MYK'sı olağanüstü toplanma kararı aldı.
Özel ve Günaydın katılmadı
Toplantı kısa sürdü
Söz konusu videonun gündeme geldiği MYK toplantısının kısa sürmesi dikkat çekti.
'İstifaları istenecek' iddiası
Diken Ankara Temsilcisi Altan Sancar, "CHP'nin MYK toplantısında bazı MYK üyeleri, videoda yer alan bazı isimlerin mevcut görevlerinden istifasını isteyecek." açıklamasında bulunmuştu.