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Sızdırılan videoda yer alan iki isim CHP MYK toplantısına katılmadı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li kurmayların sızdırılan gizli toplantı videosu sonrası CHP MYK toplandı. Toplantıya, videoda yer alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın katılmadı. Söz konusu videonun gündeme geldiği MYK toplantısının kısa sürmesi dikkat çekti.

13:39 . 19/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İmamoğlu'nun gizli toplantısında yer alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP MYK toplantısına katılmadı.

İmamoğlu'nun gizli toplantısında yer alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP MYK toplantısına katılmadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen ve bunu 'değişim' adı altında yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP kurmayları ile yaptığı gizli toplantı sosyal medyaya sızdı.

Sızdırılan video sonrası CHP MYK'sı olağanüstü toplanma kararı aldı.

Özel ve Günaydın katılmadı

Toplantıya, videoda yer alan
CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın katılmadı.

Toplantı kısa sürdü

Söz konusu videonun gündeme geldiği MYK toplantısının kısa sürmesi dikkat çekti.

'İstifaları istenecek' iddiası

Diken Ankara Temsilcisi Altan Sancar, "CHP'nin MYK toplantısında bazı MYK üyeleri, videoda yer alan bazı isimlerin mevcut görevlerinden istifasını isteyecek." açıklamasında bulunmuştu.


İmamoğlu'ndan sızdırılan toplantı sonrası ilk açıklama: Bu gizli bir toplantı değil kimin sızdırdığını araştıracağız
İmamoğlu'ndan sızdırılan toplantı sonrası ilk açıklama: Bu gizli bir toplantı değil kimin sızdırdığını araştıracağız

CHP'nin ağır toplarıyla gerçekleştirdiği gizli toplantı sosyal medyaya sızan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Bu toplantıların hep yapıldığını ve gizli bir tarafı olmadığını belirten İmamoğlu, "Konuşulan mevzular partinin konularıdır. Bunların hiçbir kelimesini sizin huzurunuzda konuşmayacağım. O masalarda konuşmaya devam edeceğim." dedi. Toplantıyı sızdıran kişinin araştırılacağını söyleyen İmamoğlu, "Ne olmuş nasıl olmuş, bunu seven kimler var, partinin içinde mi var dışında mı var ona da bakacağız. Ama biz partimizle ilgili mevzuları partimizin yetkilileriyle açık ve seçik bir aile meselesi gibi konuşuyoruz, konuşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.


#CHP
#MYK
#Özgür Özel
#Gökhan Günaydın
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