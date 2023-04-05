Skandal Mescid-i Aksa açıklaması: İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Filistinlileri suçladı

Bunun yanı sıra, barikat kuran topluluk sloganlar da atarak, caminin düzenini bozmuş ve cami içinde bir ayaklanma başlatmışlardır. İsrail Polisi defalarca provokatörleri barikatı kaldırmaları ve camiyi giriş çıkışa açmaları yolunda uyarmıştır.