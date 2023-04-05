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Skandal Mescid-i Aksa açıklaması: İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Filistinlileri suçladı

Dün gece Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara saldırarak camide terör estiren işgalci İsrail'e Türkiye çok sert tepki gösterirken İsrail'in Ankara Büyükelçiliği skandal bir açıklama yaptı. "Tapınak Tepesi'nde dün gece" başlıklı açıklamada Filistinliler suçlandı.

13:59 . 5/04/2023 Çarşamba
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Mescid-i Aksa

Mescid-i Aksa

İşgalci İsrail güçleri, dün gece Kudüs'teki Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Kıble Mescidi'ne sığınanlara ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle saldıran İsrail polisi camiyi savaş alanına çevirdi.

İsrail'in terörüne Türkiye çok sert tepki gösterirken İsrail'in Ankara Büyükelçiliği konuyla alakalı pes dedirten bir açıklama yaptı.

Filistinlileri suçladılar

Twitter'da "Tapınak Tepesi'nde dün gece" başlıklı bir paylaşımda bulunan İsrail'in Ankara Büyükelçiliği, İsrail polisinin estirdiği teröre görmezden gelerek ibadet hakları engellenen Filistinlileri suçladı.

Skandal açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Tapınak Tepesi'nde dün gece:
Maskeli provokatörlerin havai fişekler, sopalar ve taşlarla kendilerini Mescid-i Aksa Camii'nin içine kilitlemeleri sonucunda İsrail polisi içeri girmek zorunda kalmıştır.
Dün gece Mescid-i Aksa'da ibadet sürerken onlarca maskeli genç yasa dışı şekilde ve gizlice camiye havai fişek, sopa ve taş istiflemiş; cami içinden söktükleri demir çubuk, klozet ve benzeri objelerle barikat kurup, kendilerini içeri kilitleyip camiyi giriş çıkışa kapatmışlardır.
Bunun yanı sıra, barikat kuran topluluk sloganlar da atarak, caminin düzenini bozmuş ve cami içinde bir ayaklanma başlatmışlardır. İsrail Polisi defalarca provokatörleri barikatı kaldırmaları ve camiyi giriş çıkışa açmaları yolunda uyarmıştır.
Ancak bu çabaların ve uyarıların sonuçsuz kalması nedeniyle bu şiddet eylemini engelleyip, provokatörleri çıkararak planlandığı şekilde sabah namazının kılınmasını temin etmek amacıyla İsrail Polisi içeri girerek müdahale etmek zorunda kalmıştır.
An itibarıyla Tapınak Tepesi'nde sükunet sağlanmış olup, Mescid-i Aksa'da sabah namazından itibaren ibadet devam etmektedir."

#İsrail'in Ankara Büyükelçiliği
#İsrail
#Mescid-i Aksa
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