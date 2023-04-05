Skandal Mescid-i Aksa açıklaması: İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Filistinlileri suçladı

Mescid-i Aksa
İşgalci İsrail güçleri, dün gece Kudüs'teki Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Kıble Mescidi'ne sığınanlara ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle saldıran İsrail polisi camiyi savaş alanına çevirdi.
İsrail'in terörüne Türkiye çok sert tepki gösterirken İsrail'in Ankara Büyükelçiliği konuyla alakalı pes dedirten bir açıklama yaptı.
Filistinlileri suçladılar
Twitter'da "Tapınak Tepesi'nde dün gece" başlıklı bir paylaşımda bulunan İsrail'in Ankara Büyükelçiliği, İsrail polisinin estirdiği teröre görmezden gelerek ibadet hakları engellenen Filistinlileri suçladı.
Skandal açıklamada şu ifadelere yer verildi;