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Skandalda sessiz dönüş: Aykut Erdoğdu tekrardan CHP'de

CHP'li Aykut Erdoğdu eski eşi Özge Pomen’i aldattığı CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun ile evlenmiş, düğünün ardından Pomen, Erdoğdu ile yaptığı telefon görüşmesini sosyal medyada paylaşmıştı. Olaylar zinciri devam ederken Erdoğdu çifti de CHP’den istifa etti. CHP ise yasak aşk skandalı sonucu istifa eden Aykut Erdoğdu’dan vazgeçemedi. Erdoğdu, sessiz sedasız partisine geri döndü.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:00 . 3/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Aykut Erdoğdu

Aykut Erdoğdu

CHP, yasak aşk skandalı sonucu istifa eden Aykut Erdoğdu’dan vazgeçemedi. Erdoğdu, sessiz sedasız CHP’ye geri döndü. Temmuz 2022’de patlayan skandal sonrası Erdoğdu CHP ile yollarını ayırmıştı. Erdoğdu eski eşi Özge Pomen’i aldattığı CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun ile evlenmiş, düğünün ardından Pomen, Erdoğdu ile yaptığı telefon görüşmesini sosyal medyada paylaşmıştı. Pomen, eski eşinin, Tuba Torun ile ilişkisini öğrendikten hemen sonra alınan ses kaydını “Bu kaydı 3,5 ay önce aldım. Eski eşim Aykut Erdoğdu’nun Tuba Torun’la ilişkisini öğrendikten hemen sonra. Aykut Erdoğdu beni Tuba ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalışırken, ‘50 kişi ile yatmış’ dedi. Daha sonra 50 kişi ile yattı dediği Tuba Torun ile evlendi” notuyla paylaştı. Olaylar zinciri devam ederken Erdoğdu çifti de CHP’den istifa etti.

10 ARALIK’ÇILAR ÖN AYAK

Kılıçdaroğlu’nun istifasından önce Erdoğdu ile Genel Merkez’de bir görüşme yaptığı belirtilirken CHP yönetiminin Erdoğdu’dan vazgeçemediği bu hafta net bir şekilde ortaya çıktı. İstifa öncesi Erdoğdu-Kılıçdaroğlu görüşmesine ilişkin “Sen bu parti için önemlisin. Olay biraz soğusun seni yeniden partide değerlendireceğiz. Omuz omuza siyasete birlikte devam edeceğiz” iddiaları medyaya yansımıştı. Erdoğdu’nun aylar sonra CHP’ye geri dönüşünde parti içinde 10 Aralık’çılar olarak adlandırılan ekibin de etkili olduğu ileri sürülüyor.


#CHP
#Aykut Erdoğdu
#Tuba Torun
#Özge Pomen
1 saat önce
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Skandalda sessiz dönüş: Aykut Erdoğdu tekrardan CHP'de
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