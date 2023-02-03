Skandalda sessiz dönüş: Aykut Erdoğdu tekrardan CHP'de

CHP, yasak aşk skandalı sonucu istifa eden Aykut Erdoğdu’dan vazgeçemedi. Erdoğdu, sessiz sedasız CHP’ye geri döndü. Temmuz 2022’de patlayan skandal sonrası Erdoğdu CHP ile yollarını ayırmıştı. Erdoğdu eski eşi Özge Pomen’i aldattığı CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun ile evlenmiş, düğünün ardından Pomen, Erdoğdu ile yaptığı telefon görüşmesini sosyal medyada paylaşmıştı. Pomen, eski eşinin, Tuba Torun ile ilişkisini öğrendikten hemen sonra alınan ses kaydını “Bu kaydı 3,5 ay önce aldım. Eski eşim Aykut Erdoğdu’nun Tuba Torun’la ilişkisini öğrendikten hemen sonra. Aykut Erdoğdu beni Tuba ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalışırken, ‘50 kişi ile yatmış’ dedi. Daha sonra 50 kişi ile yattı dediği Tuba Torun ile evlendi” notuyla paylaştı. Olaylar zinciri devam ederken Erdoğdu çifti de CHP’den istifa etti.