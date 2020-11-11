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Gündem SMA hastası minik Öykü için son bir hafta Zaman daralıyor, ailesi yardım bekliyor
ANKARA

SMA hastası minik Öykü için son bir hafta: Zaman daralıyor, ailesi yardım bekliyor

Ankara'da Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası Öykü Elmalıca'nın ABD'de 2 yaş altı çocuklara uygulanan gen tedavisini görebilmesi için gereken paranın sadece yüzde 35'i toplandı. 23 aylık Öykü'nün tedaviye ulaşabilmesi için son 1 haftası kaldı. Anne Sühal Elmalıca, bu süreçte 8 milyona yakın bir miktarı topladıklarını belirterek, "Şu anda 13 milyon lira civarında bir açığımız var. Bunu bir araya getirebilmemiz için sadece 1 haftalık zamanımız kaldı. Bu kısa süre içerisinde hayırsever insanların desteği ile bu miktarı bir araya getirebileceğimize inancımız çok yüksek" dedi.

Haber Merkezi DHA
Küçük Öykü'nün tedavisi için gereken paranın toplanması için son bir hafta kaldı.
Küçük Öykü'nün tedavisi için gereken paranın toplanması için son bir hafta kaldı.

Sühal ve Hasan Elmalıca çifti, 2 yıl önce dünyaya gelen ikinci çocukları Öykü'yü, 3 aylıkken hareketlerindeki yavaşlığı fark ederek, hastaneye götürdü. Yapılan genetik test sonucu Öykü'ye SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Yaşıtları gibi yürüyemeyen, ayakta duramayan ve ablası Zehra gibi koşup oynamayan 23 aylık Öykü’nün, sağlığına tam anlamıyla kavuşabilmesi için ABD'de 2 yaş altı SMA hastalarına uygulanan gen tedavisi olması gerekiyor. Aile, çocuklarının tedavisi için 2 Eylül'de yardım kampanyası başlattı. Yaklaşık 2 ayda Öykü'nün tedavisi için gereken paranın sadece yüzde 35'i toplanabildi. 2 yaşına girmesine 1 hafta kalan minik Öykü'nün tedavisi için 2.1 milyon euro toplanması gerektiğini belirten aile, destek çağrısında bulundu.


'BU ÖYKÜ GÜZEL SONLA BİTSİN İSTİYORUZ'

Tedavinin ABD'de sadece 2 yaş altı bebeklerde uygulandığını söyleyen baba Hasan Elmalıca, "Bizim Amerika'daki tedavi için sadece 1 haftamız kaldı. Gerekli miktarı tamamlayabilmek için 1 haftamız var. Bu tedavi Avrupa'da birkaç hastanede 2 yaş üstünde de uygulanıyor. Biz Amerika'da tedavi olamazsak eğer Avrupa'daki hastanelerle de görüşme yoluna gideceğiz. İlerleyici bir kas hastalığı olduğundan dolayı tedavinin bir an önce yapılması gerekiyor. Biz kızımızı bir an önce tedavi ettirmek istiyoruz. Şu ana kadar halkımızın desteğiyle yüzde 35 gibi güzel bir rakama ulaştık. Tamamen 5 TL ile 10 TL ile 50 TL ile bu miktara ulaştık. Zamana karşı yarıştığımız için ve hastalık her geçen gün ilerlediği için bir an önce gerekli miktarı toplayıp çocuğumuzu tedavi ettirmek istiyoruz. Bütün halkımızın, yardımsever insanların desteğini talep ediyoruz. Lütfen yanımızda olsunlar. Biz öykümüz yarım kalmasın diyoruz. Bu öykü güzel sonla bitsin istiyoruz" dedi.

SMA hastası Rümeysa bebek için süre daralıyor: Aile yardım bekliyor
GÜNDEM
SMA hastası Rümeysa bebek için süre daralıyor: Aile yardım bekliyor

'ZAMANIMIZ ÇOK KISA'


Anne Sühal Elmalıca ise Öykü'yü tedavisine ulaştırması için 2 aydır yoğun bir çaba sarf ettiklerini ve bu süreçte 8 milyon liraya yakın bir miktarı bir araya getirebildiklerini aktardı. Elmalıca, şunları kaydetti:
"Şu anda 13 milyon lira civarında bir açığımız eksiğimiz var. Bunu bir araya getirebilmemiz için şu anda sadece 1 haftalık zamanımız kaldı. Bu kısa süre içerisinde hayırsever insanların desteği ile bu miktarı bir araya getirebileceğimize inancımız çok yüksek. Bir haftalık süre içerisinde tedavisine ulaşırsa normal bebeklerden hiçbir farkı kalmayacak, çok sağlıklı bir bebek olacak ve yüzde 98 gibi bir iyileşme ihtimaline sahip olacağız. Öykü konuşabilecek, yürüyebilecek en önemlisi de rahat nefes alabilecek. Zamanımız çok kısa ama başarabileceğimize inancımız çok yüksek. 13 milyon TL demek 80 milyonu aşkın bir ülke için çok da büyük bir rakam değil aslında. Öykü'nün hastalığı ilerleyici bir hastalık, yarın ne olacağını bilemiyoruz, bir saniye içerisinde ne geleceğini bilemiyoruz. Bu yüzden bizim kaybedecek bir günümüz bile yok."

Ünlüler onun için seferber oldu: SMA hastası minik Gökalp için son 30 gün
FOTOĞRAF 14
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Bursa'da, Spinal Musküler Atrofi (SMA) olarak adlandırılan, kas kaybı ve zayıflığına yol açan Türkiye'de ise her 6 bin doğumda bir görülen hastalığıa yakalanan Gökalp'in yaşam mücadelesi sürüyor. Omurilikteki motor sinir hücrelerinin kaybına yol açarak vücut merkezine yakın kasların tutulumuyla, vücutta iki taraflı olarak güçsüzlüğe yol açan SMA tip-2 hastası Gökalp, yürürken, otururken, yemek yerken hatta uyurken bile zorluk yaşıyor.
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Gökalp ciğerlerinin gelişmesi ve nefes alabilmesi için sürekli 'bibap' denilen cihaza bağlı tutuluyor. Gökalp'in annesi Yelda ve babası Sefa Küçük, bebeklerinin hayata tutunabilmesi için, yoğun çaba sarf ediyor. Gökalp'e bu hastalığı yenebilmesi için dünyada sadece Amerika'da uygulanan ve yüzde 95 başarı oranı bulunan yaklaşık 2 milyon 400 bin dolarlık tedavinin uygulanması gerekiyor.
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Küçük çifti, açtıkları '@gokalp_sma' isimli sosyal medya hesabı üzerinden bebeklerinin yaşama tutunabilmesi için yardım kampanyası başlattı. Kampanyanın başladığı zamandan bu yana, devlet yetkilileri, iş insanları, oyuncu, şarkıcı, sosyal medya fenomeni birçok kişinin de çağrısıyla bu zamana kadar 1 milyon 400 bin dolar toplandı. Gökalp'in yaşama tutunabilmesi ve 'gen' tedavisine başlayabilmesi için toplanacak 1 milyon dolar ve bir ayı kaldı.
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Gökalp'in hastalığının sadece yürüme ve oturmada değil, uykusunda hatta yemek yerken bile sorunlar yarattığını anlatan anne Yelda Küçük, Gökalp 3 aylıkken fiziksel olarak hareketlerinde gerilemeye başlamıştı ama biz ne yazık ki hastalığını 11 aylıkken öğrenebildik. 11 aylıkken SMA kas hastalığı ile tanıştık. SMA hastalığı ne yazık ki çocuklarda fiziksel olarak yürümede, oturmada engel.
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Gökalp yatarken dönemiyor mesela şu anda. Yemek yemede sorunlar yaşıyoruz, ciğerleri gelişsin diye bibap cihazı kullanıyoruz uykusunda. Aynı zamanda bağırsak problemleri çok yaşıyoruz. Bunun gibi sorunlara yol açıyor ve ciddi bir hastalık. Ne yazık ki bebek ölümlerinin genetik nedenlerinin bir numaralı sebebi dedi.
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Gökalp'in Amerika'da uygulanan bir tedaviyi alması gerektiğini söyleyen Yelda Küçük, 2 yaş altı bebeklerde uygulanan ABD'de bir gen tedavisi var. Gökalp bu tedaviye muhtaç. Şu anda 22 ayı geçti. Yakında 2 yaşına girecek. Bu sebepten dolayı hızlı bir şekilde kampanyamızı yürütmemiz gerekiyor, Gökalp'in son umudu diyebilirim. Gökalp'e tedavi aldırmak istiyorum çünkü geleceğini kurtarmak istiyorum diye konuştu.
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Gökalp'in tedavi olmazsa yatağa bağlı yaşayacağını belirten Yelda Küçük, Bunu dile getirmek istemiyorum ama yatağa mahkum olacak. Biz hareket ettirmeden Gökalp hareket edemeyecek. Gece uykularında çok büyük problemler yaşıyoruz, sürekli ben döndürüyorum tek bir tarafa yüklenmesin, yatmasın diye. Fiziksel olarak aklınıza gelebilecek her sorun, onu da geçtim solunum çocuklar için en büyük problem.
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Cihaza bağlı bir şekilde hiçbir şekilde uyumasını istemiyoruz. O da kabullenemedi hala. Yemek yemesi daha sağlıklı olsun, katı beslenemiyoruz çünkü. Biz de bu hastalığı başımıza gelmeden bilemiyorduk, diğer anneler de kendilerini bizim yerimize koysunlar ve Gökalp'i kendi çocukları gibi görsünler dedi.
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Başlatılan kampanya hakkında bilgiler veren baba Sefa Küçük, Bizim kampanya başlattığımız tedavinin adı 'zolgensma' gen tedavisi. Bu ABD merkezli tedavi ve 2 yaşın altındaki bebeklere uygulanan bir tedavi. Bizim de bu tedaviyi alabilmemiz için 30 günümüz kaldı, tedavinin masrafı 2 milyon 400 bin dolar. Biz şu ana kadar 1 milyon 400 bin dolar topladık, yardımsever vatandaşlarımızın sayesinde.
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Kalan 1 milyon doları da son 30 gün içinde toplayıp tedavi için gerekli işlemleri yapıp, ABD’ye gidip tedavi almamız gerekiyor. Bu tedaviyi alabileceğimize inanıyorum. Yardımsever vatandaşlarımız ve iş insanlarımız sayesinde bu yerlere geldik, devamının da geleceğini düşünüyorum. İnşallah bu kısa vakitte bunu toparlayıp, bu tedaviyi alabiliriz dedi.
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Gökalp'in yürüdüğü günleri özlemle beklediklerini dile getiren Sefa Küçük, İlk başladığımızda kampanyada 160 bin kişinin 100 TL vermesi gerekiyordu. En son 140 bin kişi olarak başladık. Şu anda 68 bin kişi 100 TL verdiğinde bu kampanyayı sonuçlandırmış oluyoruz. Bu tedavi şu ana kadar vücudunda Gökalp'in fiziksel olarak kayıpları var. Biz bunları koruyabilmek için günde 3 kere yoğun şekilde fizik tedavi, havuz çalışması yapıyoruz mevcut kasları koruyabilmek için.
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Tedavi sonrasında yine fizik tedavi ile birlikte daha fazla kas kazanmak için çocuğumuzu yürütebileceğimiz günleri özlemle bekliyoruz. Bakınca 1 milyon dolar çok gözükebilir ama 68 bin kişi bir araya geldiğinde oluşabilecek bir rakam. Bağış kampanyamız Instagram sayfamız üzerinden devam ediyor. '@gokalp_sma' adresinde her şey mevcut. Yapamadığınız yerde biz de destek oluyoruz diye konuştu.
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Hastalığı yüzünden Gökalp'in vücudunda fiziksel bozuklukların olduğunu söyleyen Sefa Küçük, Vücutta fiziksel bozukluklar oluşuyor, ayakta, omurilikte. Bunların oluşmaması için korse kullanıyoruz, ayaklarda da bozulmayı önlemek için de afo kullanıyoruz. Fizik tedavi uygularken ya da oyun oynarken de sürekli bunları kullanıyoruz.
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İlacı alana kadar fiziksel gücümüzü koruyup, sonrasında gücümüze güç katıp çocuğumuzu ayaklandırmak istiyoruz. Normalde can yakıcı. Kimse istemez ki sizi sıksın. Korse sıkıyor, hareket kabiliyetini de azaltıyor. Ama daha ciddi problem çıkmaması adına buna mecburuz ifadelerini kullandı.
Ünlüler onun için seferber oldu: SMA hastası minik Gökalp için son 30 gün
Bursa'da, SMA tip-2 hastası olan 23 aylık Gökalp Küçük'ün, yaşam mücadelesi devam ediyor. Hastalığı yenebilmesi için 2 yaşından önce Amerika'da uygulanan gen tedavisini görmesi gereken Gökalp'in sadece 30 günü kaldı. 2 milyon 400 bin dolarlık tedavinin karşılanabilmesi amacıyla Gökalp'in ailesinin başlattığı yardım kampanyasında 1 milyon 400 bin dolar toplandı. Ünlü isimlerin de destek verdiği kampanya hakkında konuşan baba Sefa Küçük tedaviyi alabilmeleri için son bir milyon dolar kaldığını belirterek, "Şu anda 68 bin kişi 100 TL verdiğinde bu kampanyayı sonuçlandırmış oluyoruz. Bakınca 1 milyon dolar çok gözükebilir ama 68 bin kişi bir araya geldiğinde oluşabilecek bir rakam" dedi.


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