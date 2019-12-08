Gündem Sobayı kombiye çevirdi Yıllık maliyeti doğal gazdan daha pahallıya geldi
BURSA

Sobayı kombiye çevirdi: Yıllık maliyeti doğal gazdan daha pahallıya geldi

İnegöl'de ikamet eden emekli sınıf öğretmeni Mehmet Atlı, sobada ısınan sıcak suyu döşediği tesisatla dolaştırarak, 14 yıldır 90 metrekarelik evini ısıtıyor. Yıllık ortalama 1 ton kömür ve 1 ton odun kullandığını belirten Atlı "Bu çok basit bir sistem, su tesisatçısı rahatlıkla yapabilir" dedi. 1 ton kömür ile 1 ton odunun maliyeti yaklaşık en az 1650 lira. Doğal gazın bulunduğu bölgede ise ortalama kış ayları için en az 300 liralık fatura baz alındığında sistemin tercihi konusunda biraz düşündürüyor.

Haber Merkezi DHA İHA Yeni Şafak
Mehmet Atlı, sobaya kurduğu sistemle evini ısıtıyor.
Mehmet Atlı, sobaya kurduğu sistemle evini ısıtıyor.

Bursa’da İnegöl’ün Hamzabey Mahallesi’nde ikamet eden emekli öğretmen Mehmet Atlı, 2005 yılından beri kullandığı sobada ısıttığı sıcak suyu, döşediği tesisatla tüm evini ısıtıyor.

İHA
Mehmet Atlı'nın sistemi ile evdeki tüm peteklere sıcak su gidiyor.

2 BİN LİRAYA TÜM EVİ SOBADA ISINAN SU ISITIYOR

28 yıl görev yaptıktan sonra 2004 yılında emekli olduğunu söyleyen sınıf öğretmeni Mehmet Atlı, "12 yıl önce, evin içerisine tesisatı döşedim. Evim 3 oda, 1 salon, tümüne petekleri de yerleştirdim. Sistemi kurdum, boruları döşedim. Bir kalorifer pompası ve termostat anahtar yerleştirdim. Sobayı yaktm, ısınan su sistemde dolaşınca bütün ev ısındı. 2 yıl sonra sobayı değiştirip, sistemi maşinga denilen sobaya bağladım. Maşinga sobayı odun ve kömürle çalışan kombi konumuna getirdim. Evimin her yeri 21-22, hatta 25 dereceye kadar ısınıyor. Maliyeti 2 bin lirayı aşmayan bu sistemi sadece kapalı devre ısıtma olarak kullanıyorum. Sıcak su için güneş enerjimiz ve termosifon var" dedi.

DHA
Mehmet Atlı

Türkiye'de ortalama kömür ve odunun ton fiyatları:

  • *1 ton yerli kömür fiyatı: 970 TL
  • *1 ton ithal kömür fiyatı: 1100 TL
  • *1 ton kaliteli kömür fiyatı: 1500 TL
  • *1 torba kömür fiyatı: 25 TL
  • *Odun ve tahta parçası fiyatı 700 TL – 850 TL

DHA
Mehmet Atlı'nın sistemi ile evdeki tüm peteklere sıcak su gidiyor.
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