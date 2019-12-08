Sobayı kombiye çevirdi: Yıllık maliyeti doğal gazdan daha pahallıya geldi

Bursa’da İnegöl’ün Hamzabey Mahallesi’nde ikamet eden emekli öğretmen Mehmet Atlı, 2005 yılından beri kullandığı sobada ısıttığı sıcak suyu, döşediği tesisatla tüm evini ısıtıyor.
2 BİN LİRAYA TÜM EVİ SOBADA ISINAN SU ISITIYOR
28 yıl görev yaptıktan sonra 2004 yılında emekli olduğunu söyleyen sınıf öğretmeni Mehmet Atlı, "12 yıl önce, evin içerisine tesisatı döşedim. Evim 3 oda, 1 salon, tümüne petekleri de yerleştirdim. Sistemi kurdum, boruları döşedim. Bir kalorifer pompası ve termostat anahtar yerleştirdim. Sobayı yaktm, ısınan su sistemde dolaşınca bütün ev ısındı. 2 yıl sonra sobayı değiştirip, sistemi maşinga denilen sobaya bağladım. Maşinga sobayı odun ve kömürle çalışan kombi konumuna getirdim. Evimin her yeri 21-22, hatta 25 dereceye kadar ısınıyor. Maliyeti 2 bin lirayı aşmayan bu sistemi sadece kapalı devre ısıtma olarak kullanıyorum. Sıcak su için güneş enerjimiz ve termosifon var" dedi.
Türkiye'de ortalama kömür ve odunun ton fiyatları:
- *1 ton yerli kömür fiyatı: 970 TL
- *1 ton ithal kömür fiyatı: 1100 TL
- *1 ton kaliteli kömür fiyatı: 1500 TL
- *1 torba kömür fiyatı: 25 TL
- *Odun ve tahta parçası fiyatı 700 TL – 850 TL