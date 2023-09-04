Soçi'de tarihi zirve başladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;





Türkiye ve Rusya ilişkilerinde çok çok farklı bir dönemdeyiz, Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilerde özellikle şu anda dış ticaret hacmimizin 62 milyar dolarda olması ve 100 milyar dolar hedefimize doğru yürüyor olması bizi çok mutlu ediyor.





Bugün burada Merkez Bankası Başkanlarımızın bir araya gelmesi, birbirleriyle ayrıca görüşecek olmaları aramızdaki ikili ilişkilerde yerli para birimine adım atma noktasında da önemli olduğuna inanıyorum.





Dış ticaret hacmimizin artması bizi mutlu ediyor. Akkuyu nükleer enerji santralindeki gelişmeler devam ediyor. Trakya'da bir HUB'ın olacak olması ayrı bir zenginlik. Tahıl konusunda mesaj, az gelişmiş ülkeler için önemli olacak.





Sinop Nükleer Enerji Santrali ile ilgili de bir adım atmamız söz konusu olacak diye düşünüyorum.





Herkes bugün Rusya ilişkilerinde ziyaretimizde tahıl meselesine bakıyorlar, basın toplantısı ile dünyaya, özellikle az gelişmiş Afrika ülkelerine yönelik adım çok çok önemli olacak.





Turizmde Rusya bizde bir numaralı konumda.





Savunma sanayine yönelik atacağımız adımlar önemli, enerji, özellikle doğal gaz konusunda biz birinci derecede Rusya ile doğal gazda çok önemli ilişki içerisindeyiz, bunu geliştirerek devam ettireceğimize inanıyoruz.





Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamalarından satır başlıkları;

Liderliğiniz sayesinde ilişkilerimiz gelişiyor. Yakın zamanda gaz ve diğer konularda önemli adımlar atacağız. Güvenlik, Ukrayna savaşı ve tahıl koridoru konularını konuşacağız.





Alıştığımız alanlarda değil yeni alanlarda da ilişkilerimiz ilerliyor, hem gaz hem başka konularda daha birçok adım atacağımıza inanıyorum, bu her iki tarafa da fayda sağlayacaktır.





Tarım konusunda çok fayda sağladık, başarılı ilişkimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Türkiye ile işbirliğimiz başarı sergiliyor. Suriye konusunda önemli gelişmeler oldu. Bu konunu Türkiye için ne kadar hassas olduğunu biliyorum.

Ayrıntılar geliyor...







