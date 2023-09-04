|
Gündem

Soçi'de tarihi zirve başladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'de önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Dış ticaret hacmimizin artması bizi mutlu ediyor. Akkuyu nükleer enerji santralindeki gelişmeler devam ediyor. Trakya'da bir HUB'ın olacak olması ayrı bir zenginlik. Tahıl konusunda mesaj, az gelişmiş ülkeler için önemli olacak'' dedi. Putin, ''Liderliğiniz sayesinde ilişkilerimiz gelişiyor. Yakın zamanda gaz ve diğer konularda önemli adımlar atacağız. Güvenlik, Ukrayna savaşı ve tahıl koridoru konularını konuşacağız'' ifadelerini kullandı.

13:17 . 4/09/2023 Pazartesi
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Türkiye ve Rusya ilişkilerinde çok çok farklı bir dönemdeyiz, Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilerde özellikle şu anda dış ticaret hacmimizin 62 milyar dolarda olması ve 100 milyar dolar hedefimize doğru yürüyor olması bizi çok mutlu ediyor.


Bugün burada Merkez Bankası Başkanlarımızın bir araya gelmesi, birbirleriyle ayrıca görüşecek olmaları aramızdaki ikili ilişkilerde yerli para birimine adım atma noktasında da önemli olduğuna inanıyorum.


Dış ticaret hacmimizin artması bizi mutlu ediyor. Akkuyu nükleer enerji santralindeki gelişmeler devam ediyor. Trakya'da bir HUB'ın olacak olması ayrı bir zenginlik. Tahıl konusunda mesaj, az gelişmiş ülkeler için önemli olacak.


Sinop Nükleer Enerji Santrali ile ilgili de bir adım atmamız söz konusu olacak diye düşünüyorum.


Herkes bugün Rusya ilişkilerinde ziyaretimizde tahıl meselesine bakıyorlar, basın toplantısı ile dünyaya, özellikle az gelişmiş Afrika ülkelerine yönelik adım çok çok önemli olacak.


Turizmde Rusya bizde bir numaralı konumda.


Savunma sanayine yönelik atacağımız adımlar önemli, enerji, özellikle doğal gaz konusunda biz birinci derecede Rusya ile doğal gazda çok önemli ilişki içerisindeyiz, bunu geliştirerek devam ettireceğimize inanıyoruz.


Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamalarından satır başlıkları;

Liderliğiniz sayesinde ilişkilerimiz gelişiyor. Yakın zamanda gaz ve diğer konularda önemli adımlar atacağız. Güvenlik, Ukrayna savaşı ve tahıl koridoru konularını konuşacağız.


Alıştığımız alanlarda değil yeni alanlarda da ilişkilerimiz ilerliyor, hem gaz hem başka konularda daha birçok adım atacağımıza inanıyorum, bu her iki tarafa da fayda sağlayacaktır.


Tarım konusunda çok fayda sağladık, başarılı ilişkimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Türkiye ile işbirliğimiz başarı sergiliyor. Suriye konusunda önemli gelişmeler oldu. Bu konunu Türkiye için ne kadar hassas olduğunu biliyorum.

Ayrıntılar geliyor...



#Recep Tayyip Erdoğan
#Putin
#Soçi
30 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ocak 2024 en düşük memur maaşı belli oldu