Gündem Sohbet ettikleri sırada düştü 95 kiloluk taş meteor sevinci yaşadılar
DÜZCE

Sohbet ettikleri sırada düştü: 9.5 kiloluk taş meteor sevinci yaşadılar

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde mangal yaptıkları sırada duydukları gürültünün peşine giden köylüler, fındık bahçesinde 9.5 kilo ağırlığında bir taş buldu. Buldukları taşın meteor parçası olduğunu iddia eden köylüler, kesin tespitin yapılması için yetkililerden yardım istedi.

Haber Merkezi İHA
İnternet üzerinden yaptıkları araştırma sonrası buldukları taşın meteor parçası olduğuna kanaat getiren ikili büyük sevinç yaşadı.
İnternet üzerinden yaptıkları araştırma sonrası buldukları taşın meteor parçası olduğuna kanaat getiren ikili büyük sevinç yaşadı.

Düzce’nin Akçakoca ilçesi Sarıyay köyü Yaylacık Mahallesi’nde evlerinin önünde mangal yaparak sohbet eden İlker ve Sinan Racı, akşam gökyüzünde gördükleri bir duman bulutu sonrasında gelen gürültünün kaynağını ararken evlerinin önündeki fındık bahçesinde bir ağacın dibinde parıldayan büyük bir taş kütlesi gördü.

  • İki arkadaş, sıcak olması nedeniyle yaklaşık 2.5 saatte 1 metre derinlikten çıkarabildikleri taşın meteor parçası olabileceğini düşünerek incelemeye başladı. İnternet üzerinden yaptıkları araştırma sonrası buldukları taşın meteor parçası olduğuna kanaat getiren ikili büyük sevinç yaşadı.

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Düştüğü yerden duman çıkaran taşı kazma kürekle çıkardılar

Olay gününü anlatan İlker Racı, gökten gelen cismin düşmesinin ardından fındık bahçesinde 1 metre derinliğe düşen meteor parçasını almak için çalışma başlattıklarını söyledi.

  • Sohbet ettikleri sırada taşın bahçeye düştüğünü belirten Racı, "Arkadaşımla akşamüstü burada arkadaşımla sohbet ediyorduk. Arkamızdan arı sesi gibi bir ses geldi. O tarafa yöneldik baktık. Oradan siyah bir bulut gibi bir şeyin düştüğünü gördük. Alt tarafa armudun altına doğru düştüğünü gördük. Merak ettik koştuk oraya, çukur vardı içinde de bunu gördük. Hala daha duman çıkıyordu oradan. Bir zaman bekledik ’nedir bu’ diye. Kazma küreği aldık elimize" dedi.

ABD’de 75 meteor 'online müzayede' ile satışa çıktı
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ABD’deki New York merkezli müzayede şirketi Christie’s 75 meteoru internet üzerinden satışa çıkardı.
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Satışa çıkacak göktaşları arasında, Mars ve Ay’dan gelen, insanoğlunun elinin değdiği en eski madde olarak isimlendirilen 7 milyar yıllık yıldız tozu bulunduğu ifade edildi.
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Söz konusu meteorların 50 bin ile 180 bin dolara satışa çıkarıldığı belirtildi.
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Christie's müzayedsi Bilim ve Doğa Tarihi Başkanı James Hyslop konuyla ilgili yaptığı açıklamada Herkesin bir göktaşının nasıl görünmesi gerektiğine dair kafasında bir imaj var.
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Dünya atmosferini delip geçerken sürtünme ile ısınan dışı bir madde diye konuştu.
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ABD’de 75 meteor 'online müzayede' ile satışa çıktı
ABD'deki New York merkezli müzayede şirketi Christie's internet üzerinden 75 meteoru 50 bin ile 180 bin dolara satışa çıkardı.

Meteor olduğu tespit edilirse satacaklar

Taşın sıcaklığı nedeniyle dokunamadıklarını söyleyen Sinan Racı ise, "2.5 saat bekledik. Kazma kürekle bulunduğu yerden aldık. Babamın arıcı eldivenleri ile alarak yukarı çıkardık. Sonra soğumasını bekledik. Bunu nasıl değerlendireceğimizi bilmediğimizden bir haber olsun istedik. Belki biri bize yardımcı olur. Biz bunu satmayı düşünüyoruz yani. Biz bunu sobanın üzerine de koyduk, hiçbir değişim olmadı" diye konuştu.

Meteor avcıları iş başında: Taşı kapan uzmanlara koşuyor
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Türkiye’de, çarşamba günü saat 20.30 sıralarında Ağrı, Erzincan, Erzurum, Van, Trabzon, Artvin dahil bazı kentlerde cep telefonu kameralarıyla çekilen görüntüler heyecanlandırdı. Gök taşı (meteor) düşmesi olduğu iddia edilen görüntülerin ardından bazı kişiler, düştüğü iddia edilen gök taşı ya da parçalarını aramaya başladı.
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Trabzon'un Sürmene ilçesi Oylum Mahallesinde yaşayan Recep Doğan (32), 20 yıl önce ilçenin Pınarbaşı mevkisinde bulduğu ve ilk başlarda şarapnel parçası olduğunu düşünerek sakladığı 5 kilo 400 gram ağırlığındaki taş parçasının, geçmişte düşen bir meteor parçası olabileceğini iddia etti.
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Taşın analizini yaptırmak için bir uzmana ulaşmak istediğini söyleyen Doğan, “Taşı bulduğum yerin herhangi bir volkanik bölge veya madeni cevher gibi bir özelliği yok. Etrafında bir taş ocağı da yok. Bahçedeydi ve ağır olduğu için şarapnel parçası olabileceğini düşünerek duvarının yanında bırakmıştım.
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Taşın üzerindeki spiral şeklindeki gözenekler ve oksitlenme, taşın meteor olabileceği ve yanarak düştüğü izlenimi veriyor. Çevrede de buna benzer ve bu ağırlıkta herhangi bir taş yok. O yüzden meteor olabileceğini düşündüm” diye konuştu.
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Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mineraloji ve Petrografi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Uysal, Türkiye Meteor Takip Sistemleri Projesi yürütücüsü ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ozan Ünalan ile birlikte, görüntüleri inceleyerek, meteorun düştüğü yeri tespit etmeye çalıştıklarını söyledi.
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Göktaşlarının saniyede 20-30 kilometre hızla hareket ettiği için yandığını belirten Uysal, “Düşen gök cisimlerinin dış kabuğunda yanma izi, pürüzsüz ve yuvarlak şeklinde bir kabuk görüyoruz. Bu kabuk aslında arazide bulduğumuz cisimlerin ibaresi. Şu an çok popüler bir konu oldu.
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Her gök taşı düşmesinde o bölgedeki insanlar, buldukları taşları 'meteor mudur' diye bize getirip sormaya çalışıyor. Özellikle bu tarz olaylardan sonra bunun ibaresini alan insanlar, buldukları taşların dış kabuğunda yanma izi görüyorsa bunu değerlendirmeli.
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Her bulunan kayacın bize getirilip, ‘bu meteor mu’ denmesi hem bizim zamanımızı alıyor hem kendileri için masraf oluyor. Bunun önüne geçilmesi için ön tespit yapılmasında fayda var” dedi.
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Karaya düşen büyük meteorların yerde büyük kraterler oluşturduğunu ancak çoğunlukla küçük meteor parçalarının düştüğünü kaydeden Uysal, “Sıcak olmadığı sürece bunları elinize almanızda herhangi bir sakınca yok.
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Bu malzemeleri bulan arkadaşlarımızın, kayacın kendi öz kimyasına zarar vermemek için bunları alüminyum folyo içine sarmalarını ve herhangi başka bir şeyle temas ettirmemelerini istiyoruz” dedi.
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Meteor parçalarının bilimsel çalışmalar için değerli olduğunu ancak maddi bir karşılığı olmadığını söyleyen Uysal, “Altın ve platin nadir görülen bir elementtir ve ihtiyaç olduğu için diğer elementlere göre çok daha pahalıdır. İnsanlar bunu farklı bir yöne çekmeye, meteor parçası satmaya, meteordan tespih yapıp bunu ticarileştirmeye çalışanlar var. Bizim için hiçbir maddi karşılığı yok diye konuştu.
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Meteor avcıları iş başında: Taşı kapan uzmanlara koşuyor
Karadeniz'de geçtiğimiz günlerde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ve meteor (gök taşı) düşmesi olduğu öne sürülen ışık huzmesi, heyecan yarattı. Bölgede meteor parçası düşme ihtimali üzerine çok sayıda vatandaş ilginç gördükleri taşları toplamaya başladı. Uzmanlar, meteor parçalarının son dönemde yeniden popüler olduğunnu belirterek, "Her gök taşı düşmesinde o bölgedeki insanlar, buldukları taşları 'meteor mudur' diye bize getirip sormaya çalışıyor. Hem bizim zamanımızı alıyor hem kendileri için masraf oluyor. Bunun önüne geçilmesi için ön tespit yapılmasında fayda var” dedi.

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