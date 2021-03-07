Sohbet ettikleri sırada düştü: 9.5 kiloluk taş meteor sevinci yaşadılar

Düzce’nin Akçakoca ilçesi Sarıyay köyü Yaylacık Mahallesi’nde evlerinin önünde mangal yaparak sohbet eden İlker ve Sinan Racı, akşam gökyüzünde gördükleri bir duman bulutu sonrasında gelen gürültünün kaynağını ararken evlerinin önündeki fındık bahçesinde bir ağacın dibinde parıldayan büyük bir taş kütlesi gördü.

İki arkadaş, sıcak olması nedeniyle yaklaşık 2.5 saatte 1 metre derinlikten çıkarabildikleri taşın meteor parçası olabileceğini düşünerek incelemeye başladı. İnternet üzerinden yaptıkları araştırma sonrası buldukları taşın meteor parçası olduğuna kanaat getiren ikili büyük sevinç yaşadı.

GÜNDEM İzmir'de 'Meteor düştü' iddiası ortalığı karıştı: İlk açıklama Manisa'dan geldi

Düştüğü yerden duman çıkaran taşı kazma kürekle çıkardılar

Olay gününü anlatan İlker Racı, gökten gelen cismin düşmesinin ardından fındık bahçesinde 1 metre derinliğe düşen meteor parçasını almak için çalışma başlattıklarını söyledi.

Sohbet ettikleri sırada taşın bahçeye düştüğünü belirten Racı, "Arkadaşımla akşamüstü burada arkadaşımla sohbet ediyorduk. Arkamızdan arı sesi gibi bir ses geldi. O tarafa yöneldik baktık. Oradan siyah bir bulut gibi bir şeyin düştüğünü gördük. Alt tarafa armudun altına doğru düştüğünü gördük. Merak ettik koştuk oraya, çukur vardı içinde de bunu gördük. Hala daha duman çıkıyordu oradan. Bir zaman bekledik ’nedir bu’ diye. Kazma küreği aldık elimize" dedi.

FOTOĞRAF 7 ABD’deki New York merkezli müzayede şirketi Christie’s 75 meteoru internet üzerinden satışa çıkardı. Satışa çıkacak göktaşları arasında, Mars ve Ay’dan gelen, insanoğlunun elinin değdiği en eski madde olarak isimlendirilen 7 milyar yıllık yıldız tozu bulunduğu ifade edildi. Söz konusu meteorların 50 bin ile 180 bin dolara satışa çıkarıldığı belirtildi. Christie's müzayedsi Bilim ve Doğa Tarihi Başkanı James Hyslop konuyla ilgili yaptığı açıklamada Herkesin bir göktaşının nasıl görünmesi gerektiğine dair kafasında bir imaj var. Dünya atmosferini delip geçerken sürtünme ile ısınan dışı bir madde diye konuştu. ABD’de 75 meteor 'online müzayede' ile satışa çıktı ABD'deki New York merkezli müzayede şirketi Christie's internet üzerinden 75 meteoru 50 bin ile 180 bin dolara satışa çıkardı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Meteor olduğu tespit edilirse satacaklar

Taşın sıcaklığı nedeniyle dokunamadıklarını söyleyen Sinan Racı ise, "2.5 saat bekledik. Kazma kürekle bulunduğu yerden aldık. Babamın arıcı eldivenleri ile alarak yukarı çıkardık. Sonra soğumasını bekledik. Bunu nasıl değerlendireceğimizi bilmediğimizden bir haber olsun istedik. Belki biri bize yardımcı olur. Biz bunu satmayı düşünüyoruz yani. Biz bunu sobanın üzerine de koyduk, hiçbir değişim olmadı" diye konuştu.

REKLAM