​Şok mangasında 4 bin kişi işkence gördü

FETÖ'nün şok mangalarına tabi tutulan eski hava harp okulu öğrencisi: Su içmek bize haramdı

Askeri okuldaki şok mangalarında FETÖ mensubu üstlerince işkence ve baskıya maruz kalanlar yaşadıklarını TVNET'te anlattı.



Okulu bırakması için türlü türlü işkencelere tabii tutulduğunu belirten Hakan Ekşi, 'Ağustos ayı sıcağında Harp okuluna adım atar atmaz bizi bir amfiye aldılar ve bulunduğumuz yere sıcak hava verdiler. Askeri kıyafetimizi bile vermeden amfinin etrafında saatlerce koşturup, süründürüp su dahi vermediler. Bir yandan da 'sizden subay olmaz. Gidin buradan. Lahmacun satın' diyerek psikolojik baskı yaptılar. Yaptırılan eziyetlerden 24 saat yetmiyordu. Ailemizi arayamıyorduk.



O FETÖ'cü hain, bize 'PKK'lı bile senden daha iyidir. Vatan haini' gibi sözlerini sürdürüyordu. İsmi de Üsteğmen Cengizhan Sarı'ydı. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Karşımda oturuyordu 'senden subay olmaz' deyip kolumu tuttu. 'Ben ayrılıyorum' dedim. 'İnşallah ayrılırsın' dedi. Ben de babamı aradım artık 'beni buradan kurtar' dedim.' ifadelerini kullandı

