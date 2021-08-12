Gündem Şok mangasında 4 bin kişi işkence gördü
ANKARA

Şok mangasında 4 bin kişi işkence gördü

FETÖ’den olmadıkları için askeri okulda şok mangalarında işkence ve baskı görenler yaşadıklarını TV Net’te anlattı. Eski Hava Harp Okulu öğrencisi Batu Meftun, 15 Temmuz’da İncirlik’i yöneten Albay Bekir Ercan Van’ın işkenceleri başlatan ilk kişi olduğunu anlattı. Mezuniyetine 21 gün kala TSK’dan ihraç edilen Ersel Şimşek de “Bu işkenceleri gören 4 bin kişiyiz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Şok mangasında 4 bin kişi işkence gördü
TV Net’te programa katılan FETÖ’nün şok mangalarına şahitlik etmiş dönemin Harp Okulu öğrencileri, eski Tuğgeneral Bekir Ercan Van’ın şok mangalarında işkenceleri ilk başlatan adam olduğunu söyledi.

FETÖ’nün, kendilerine boyun eğmeyen askeri öğrencilere “şok mangası” adı altında uyguladığı işkenceleri yaşayanlar anlattı. TV Net’te programa katılan FETÖ’nün şok mangalarına şahitlik etmiş dönemin Harp Okulu öğrencileri, 15 Temmuz’da Ankara’yı bombalayan F16’lara havada yakıt sağlayan tanker uçakların kaldırılması emrini veren eski Tuğgeneral Bekir Ercan Van’ın şok mangalarında işkenceleri ilk başlatan adam olduğunu söyledi.

Bekir Ercan Van
Bekir Ercan Van

UÇUŞTA ELEYEMEDİ İŞKENCEYLE YOLLADI

  • Eski Hava Harp Okulu öğrencisi Batu Meftun, “Hava Harp Okulu’na girerken uçuş için öğrencilere bir sınav yapılıyor. O dönem Kurmay Pilot Albay olan Bekir Ercan Van işkenceleri ilk başlatan adam. Uçuşta eleyemiyorsa adamı işkence yoluyla yollarlar” dedi.

Kara Harp Okulu öğrencisi Hakan Ekşi, “Şok mangası denilen 15’er kişilik gruplar yaptılar. Ailelerimiz bizden haber alamıyordu. Su içmek bile bize haramdı. Suyu getirip bir buçuk litre suyu on saniyede içmemizi istiyordu. İşkencenin boyutu giderek artıyordu” diye konuştu. Mezuniyetine sadece 21 gün kala askeriyeden ihraç edilen Ersel Şimşek “Bizim gibi bu işkenceyi gören 4 bin kişiyiz” ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün şok mangalarına tabi tutulan eski hava harp okulu öğrencisi: Su içmek bize haramdı
OYNAT 05:38
FETÖ'nün şok mangalarına tabi tutulan eski hava harp okulu öğrencisi: Su içmek bize haramdı
Askeri okuldaki şok mangalarında FETÖ mensubu üstlerince işkence ve baskıya maruz kalanlar yaşadıklarını TVNET'te anlattı.

Okulu bırakması için türlü türlü işkencelere tabii tutulduğunu belirten Hakan Ekşi, 'Ağustos ayı sıcağında Harp okuluna adım atar atmaz bizi bir amfiye aldılar ve bulunduğumuz yere sıcak hava verdiler. Askeri kıyafetimizi bile vermeden amfinin etrafında saatlerce koşturup, süründürüp su dahi vermediler. Bir yandan da 'sizden subay olmaz. Gidin buradan. Lahmacun satın' diyerek psikolojik baskı yaptılar. Yaptırılan eziyetlerden 24 saat yetmiyordu. Ailemizi arayamıyorduk.

O FETÖ'cü hain, bize 'PKK'lı bile senden daha iyidir. Vatan haini' gibi sözlerini sürdürüyordu. İsmi de Üsteğmen Cengizhan Sarı'ydı. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Karşımda oturuyordu 'senden subay olmaz' deyip kolumu tuttu. 'Ben ayrılıyorum' dedim. 'İnşallah ayrılırsın' dedi. Ben de babamı aradım artık 'beni buradan kurtar' dedim.' ifadelerini kullandı


TRT'nin 'Mahrem' dizisi izlenme rekorları kırdı: FETÖ'nün karanlık yüzünü anlatan belgesel milyonlarca kez izlendi
HAYAT
TRT'nin 'Mahrem' dizisi izlenme rekorları kırdı: FETÖ'nün karanlık yüzünü anlatan belgesel milyonlarca kez izlendi

FETÖ'yü anlatan 'Mahrem' belgeselinden muhteşem final: O şerefli üniformayı hak etmiyorlar soyunup öyle gelsinler
OYNAT 01:15
FETÖ'yü anlatan 'Mahrem' belgeselinden muhteşem final: O şerefli üniformayı hak etmiyorlar soyunup öyle gelsinler
TRT1 de yayınlanan Mahrem belgeseli, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi gecesini anlattığı son bölümüyle final yaptı.

Jandarma Genel Komutanlığını basan darbeci askerlerin etkisiz hale getirildiği anlar izleyiciyi ekrana kilitlerken, sahnede geçen diyaloglar dikkat çekti.

FETÖ'cü askerlerin getirileceği sırada Ankara Özel Harekat Şube Müdürü Eraslan Er'in, 'O şerefli üniformayı hak etmiyorlar. Soyunup öyle gelsinler. Elini görmediğimi vururum. Gömleklerini siz alın rütbelerinde bayrak var. Bayrak, yere değmeyecek.' sözleri tüyleri diken diken etti.
Abone Ol Google News
Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Sinemalarda bu hafta
hangi filmler var?

​İşte yarın vizyona girecek 9 yeni film.
Endişeli bekleyişte mutlu son

Endişeli bekleyişte mutlu son

​24 saat sonra kavuştu gözyaşlarını tutamadı.
Devlet tüm imkanlarıyla seferber

'Devlet tüm imkanlarıyla seferber'

​Erdoğan sel bölgesindeki vali ve kaymakamlarla görüştü.

​span>Ankara Emniyeti'nden Altındağ'daki olayla ilgili açıklama/span>

​Naim Süleymanoğlu'nun İsmi Kestel'de ölümsüzleşti

85 bin futbol sahası büyüklüğündeki alan yandı.

​Yaklaşık 6,5 milyon memur ve emekliyi ilgilendiriyor.

​Yüz yüze eğitimde büyük tehlike.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.