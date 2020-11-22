Sokağa çıkma yasağında meydanlar sessizliğe büründü: Yollar boş kaldı

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00 itibariyle 81 il genelinde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, sabah saatlerinde Üsküdar Meydanı ve Salacak Sahili sessizliğe büründü.
Kısıtlama nedeniyle meydanda denetim yapan polis ekipleri ise dışarıya çıkan vatandaşları tek tek durdurarak kontrol etti.
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi, Haliç Köprüsü ve Kadıköy D-100 Karayolu boş kaldı.
Taksim Meydanı'nda sadece yasaktan muaf olanlar ile turistler görülürken, saat 10.00 itibariyle kısıtlama son bulacak ve vatandaşlar dışarıyla çıkabilecek.
FOTOĞRAF 26
Bu kapsamda, alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, bugün saat 20.00'de kapanacak. <br> <br>Bu yerler yarından itibaren her gün 10.00-20.00 saatlerinde hizmete açık olacak.
AVM içindekiler dahil restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri de 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel-al şeklinde hizmet verecek. <br> <br> Pastaneler ile simit, börek, poğaça vb. ürünleri üreten ve satan iş yerleri sadece bu ürünlerin satışını sabah 08.00'den itibaren gel-al şeklinde yapabilecek.
Bu yeme-içme yerleri, bugünden itibaren saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş alacak.
Kısıtlamadan, yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla kara yolları kenarında yer alan ve şehirler arası toplu ulaşım ve lojistik amaçlı araçlara hizmet veren bazı dinlenme tesislerindeki yeme içme yerleri muaf tutulacak. Bu yerler, İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha kurullarınca belirlenecek.
Bugün 20.00 itibarıyla sinema salonları yıl sonuna kadar kapatılacak, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafesalonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri ise yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulacak. Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulama da devam edecek.
Sokağa çıkma kısıtlaması yarın başlayacak <br> <br> Tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması yarın başlayacak. Buna göre, tüm illerde yarından itibaren 65 yaş ve üzeri kişiler 10.00-13.00, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu kişiler, belirtilen saatler dışında sokağa çıkamayacak. Çalışanlar, iş yerleriyle illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz etmeleri halinde kısıtlamadan muaf olacak.
Ayrıca hafta sonları tüm kesimler sadece 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirindeki kurum ve kuruluşlar kısıtlamadan muaf olacak ve hizmet vermeye devam edecek. Bu doğrultuda yarın saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonlarında da uygulama bu şekilde sürecek.
Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamaları esas olacak.
Vatandaşların yoğun bulunduğu bulunabileceği cadde, sokaklar, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma durakları gibi alanlarda uygulanan sigara içme yasağı, İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha kurullarınca genişletilebilecek.
İl Umumi Hıfzıssıhha kurullarınca, yerel yönetimler tarafından şehir içi toplu ulaşım araçlarındaki yoğunluğu azaltacak, seferlerdeki seyrekleşmeyi sağlayacak şekilde başta sefer sayılarının artırılması olmak üzere her türlü tedbirin alınması sağlanacak.
Nikah törenleri arası en az 20 dakika olacak<br> <br> Nikah törenleri, maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulması, asgari düzeyde katılım ve her nikah töreni arasına en az 20 dakika süre şartıyla gerçekleştirilecek. <br> <br>Düğünler oturma düzeni, maske, mesafe ve temizlik kuralları ile nikah merasimi şeklinde en fazla bir saat süre içerisinde yapılacak. Ayrıca 30 Temmuz'da yayımlanan genelge çerçevesinde toplu taziye yapılmamasına ilişkin hükümler eksiksiz uygulanacak.
İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru ve Alo 199 sistemleri üzerinden ya da valilik kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla, Seyahat İzin kurullarından izin alınarak özel araçla seyahat edilebilecek. <br> <br>Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.
Öte yandan Bakanlık, resmi internet sitesinde, tedbirlerin uygulanmasına ilişkin sık sorulan soruların cevaplarına yer verdi. İşte merak edilen soruların yanıtları: <br> <br> Buna göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ancak seyahat izin belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek.<br> <br> 20 yaş altı gençler ve çocuklar ise yanlarında velivasisi bulunması şartıyla herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerararası yolculuk yapabilecek.
Yüz yüze eğitim kararı alınan anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğrencileriyle, bu yönde karar alınması halinde kreşlerdeki çocuklar, 20 yaş altındakiler için uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.<br><br> Çocuklar ayrıca kısıtlama getirilen saat dilimleri içerisinde velivasisi nezaretinde, bakıcıya, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakımevlerine götürülebilecek. <br><br> Yüz yüze eğitim gören 20 yaş altı üniversite öğrencilerine üniversite yönetimlerince ders programını gösterir şekilde özel belge verilecek. Bu belgeyi ibraz eden 20 yaş altındaki öğrenciler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.
Profesyonel veya milli sporcu olduğunu belgeleyen 20 yaş altı sporcular da sportif faaliyetleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.
65 yaş ve üzerindeki çalışanlar, iş yerleriyle ilgili illiyetlerini gösteren belgeyi ibraz etmeleri halinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.
Cuma namazı kılmak isteyenler için İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma saati cuma namazı bitimine kadar uzatılabilecek, 20 yaş altındakilerin sokağa çıkış saati ise cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabilecek.<br><br> Azınlık cemaatlerinin 65 yaş ve üzeri din adamlarının bu yaş grupları için kısıtlama öngörülen saatlerde dini vecibeleri yerine getirmelerinde herhangi bir kısıtlama olmayacak, bu konuda ayrıca izin alınması gerekmeyecek.
Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını beslemek isteyen diğer vatandaşlar hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.
KPSS, Kariyer Mesleklerin Giriş Sınavları, TOEFL, IELTS gibi ülke genelinde düzenlenen sınavlara girecek kişiler hangi yaş grubundan olursa olsun sokağa çıkma kısıtlamasına tabi tutulmayacak.
İnşaat sektörü ve çalışanları genelge uyarınca istisna hükümleri kapsamında kaldığından, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.
Yabancı turistler kısıtlamadan muaf<br><br> Otel rezervasyonu bulunanlar, bunu belgelemek kaydıyla herhangi bir izin almaksızın özel aracıyla seyahat edebilecek. <br><br> Turistik faaliyetler kapsamında geçici süreyle ülkede bulunan yabancı turistler hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. <br><br> Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar sadece konaklama yapan müşterilere hizmet verebilecek, diğer kısıtlamalardan muaf tutulacak.
Havaalanlarındaki yeme içme mekanları sadece yolculara ve ulaştırma sektöründe çalışanlara hizmet vermek koşuluyla kısıtlama kapsamında yer almayacak.<br><br> Deniz turizmi amaçlı ticari faaliyet gösteren tekne ve yatlar gezi amaçlı teknelerine aldıkları müşterilere yeme içme amaçlı servis yapamayacak.<br><br> Seyahat acentelerinin verdiği tur, paket tur, konaklama veya transfer hizmetlerinden yararlananlar, şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında görevli olanlar ile bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu ve benzeriyle ibraz ederek belgeleyenler istisna kapsamında olacak.
Havalimanlarındaki mağazalar, 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet verme kısıtlamasına tabi olmayacak.
Hastanelerde bulunan yeme içme mekanları kısıtlamalara doğrudan tabi olmayacak. Bu yerlerin çalışma usul ve esasları hastane yönetimlerinin vereceği karar doğrultusunda belirlenecek.
Pastaneler ile simit, börek, poğaça gibi ürünleri üreten ve satan iş yerleri sadece bu ürünlerin satışını sabah 08.00-10.00 arasında gel-al şeklinde yapabilecek.
Pazarcı esnafı sebze-meyve gibi ürünlerin tedariki ve pazar yerine nakliyesi bağlamında çalışma saatleri sınırlamasına tabi olmayacak ancak pazar yerlerinde 10.00-20.00 saatleri arasında satış yapabilecek.
Sokağa çıkma kısıtlamaları bugün başlıyor: İşte sokak kısıtlaması önlemlerinde tüm merak edilenler
İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, bugün saat 20.00'de başlayacak. İçişleri Bakanlığı yeni önlemlere ilişkin sıkça sorulan soruların cevaplarını paylaştı. Kimler sokak kısıtlamasında muaf olacak? Hafta sonu sabah saatlerinde hangi şartlarda sokağa çıkılacak? Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili merak edilen tüm soruların yanıtları haberimizde.