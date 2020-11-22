Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Sokağa çıkma yasağında meydanlar sessizliğe büründü Yollar boş kaldı
İSTANBUL TÜRKİYE

Sokağa çıkma yasağında meydanlar sessizliğe büründü: Yollar boş kaldı

Koronvirüs vakalarında yaşanan artış sonrası alınan sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken sabahın erken saatlerinde İstiklal Caddesi, Taksim ve Üsküdar Meydanı ve yollar boş kaldı. Görevli polis ekipleri ise dışarıda bulunan vatandaşları durdurarak kontroller yaptı.

Haber Merkezi DHA
İstanbul'da cadde ve yollar boş kaldı.
İstanbul'da cadde ve yollar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00 itibariyle 81 il genelinde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, sabah saatlerinde Üsküdar Meydanı ve Salacak Sahili sessizliğe büründü.

DHA

Kısıtlama nedeniyle meydanda denetim yapan polis ekipleri ise dışarıya çıkan vatandaşları tek tek durdurarak kontrol etti.

DHA

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi, Haliç Köprüsü ve Kadıköy D-100 Karayolu boş kaldı.

DHA

Taksim Meydanı'nda sadece yasaktan muaf olanlar ile turistler görülürken, saat 10.00 itibariyle kısıtlama son bulacak ve vatandaşlar dışarıyla çıkabilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamaları bugün başlıyor: İşte sokak kısıtlaması önlemlerinde tüm merak edilenler
FOTOĞRAF 26
Title
Bu kapsamda, alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, bugün saat 20.00'de kapanacak. <br> <br>Bu yerler yarından itibaren her gün 10.00-20.00 saatlerinde hizmete açık olacak.
Title
AVM içindekiler dahil restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri de 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel­-al şeklinde hizmet verecek. <br> <br> Pastaneler ile simit, börek, poğaça vb. ürünleri üreten ve satan iş yerleri sadece bu ürünlerin satışını sabah 08.00'den itibaren gel-al şeklinde yapabilecek.
Title
Bu yeme-içme yerleri, bugünden itibaren saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş alacak.
Title
Kısıtlamadan, yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla kara yolları kenarında yer alan ve şehirler arası toplu ulaşım ve lojistik amaçlı araçlara hizmet veren bazı dinlenme tesislerindeki yeme içme yerleri muaf tutulacak. Bu yerler, İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha kurullarınca belirlenecek.
Title
Bugün 20.00 itibarıyla sinema salonları yıl sonuna kadar kapatılacak, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafesalonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri ise yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulacak. Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulama da devam edecek.
Title
Sokağa çıkma kısıtlaması yarın başlayacak <br> <br> Tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması yarın başlayacak. Buna göre, tüm illerde yarından itibaren 65 yaş ve üzeri kişiler 10.00-13.00, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu kişiler, belirtilen saatler dışında sokağa çıkamayacak. Çalışanlar, iş yerleriyle illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz etmeleri halinde kısıtlamadan muaf olacak.
Title
Ayrıca hafta sonları tüm kesimler sadece 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirindeki kurum ve kuruluşlar kısıtlamadan muaf olacak ve hizmet vermeye devam edecek. Bu doğrultuda yarın saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonlarında da uygulama bu şekilde sürecek.
Title
Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamaları esas olacak.
Title
Vatandaşların yoğun bulunduğu bulunabileceği cadde, sokaklar, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma durakları gibi alanlarda uygulanan sigara içme yasağı, İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha kurullarınca genişletilebilecek.
Title
İl Umumi Hıfzıssıhha kurullarınca, yerel yönetimler tarafından şehir içi toplu ulaşım araçlarındaki yoğunluğu azaltacak, seferlerdeki seyrekleşmeyi sağlayacak şekilde başta sefer sayılarının artırılması olmak üzere her türlü tedbirin alınması sağlanacak.
Title
Nikah törenleri arası en az 20 dakika olacak<br> <br> Nikah törenleri, maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulması, asgari düzeyde katılım ve her nikah töreni arasına en az 20 dakika süre şartıyla gerçekleştirilecek. <br> <br>Düğünler oturma düzeni, maske, mesafe ve temizlik kuralları ile nikah merasimi şeklinde en fazla bir saat süre içerisinde yapılacak. Ayrıca 30 Temmuz'da yayımlanan genelge çerçevesinde toplu taziye yapılmamasına ilişkin hükümler eksiksiz uygulanacak.
Title
İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru ve Alo 199 sistemleri üzerinden ya da valilik kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla, Seyahat İzin kurullarından izin alınarak özel araçla seyahat edilebilecek. <br> <br>Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.
Title
Öte yandan Bakanlık, resmi internet sitesinde, tedbirlerin uygulanmasına ilişkin sık sorulan soruların cevaplarına yer verdi. İşte merak edilen soruların yanıtları: <br> <br> Buna göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ancak seyahat izin belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek.<br> <br> 20 yaş altı gençler ve çocuklar ise yanlarında velivasisi bulunması şartıyla herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerararası yolculuk yapabilecek.
Title
Yüz yüze eğitim kararı alınan anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğrencileriyle, bu yönde karar alınması halinde kreşlerdeki çocuklar, 20 yaş altındakiler için uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.<br><br> Çocuklar ayrıca kısıtlama getirilen saat dilimleri içerisinde velivasisi nezaretinde, bakıcıya, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakımevlerine götürülebilecek. <br><br> Yüz yüze eğitim gören 20 yaş altı üniversite öğrencilerine üniversite yönetimlerince ders programını gösterir şekilde özel belge verilecek. Bu belgeyi ibraz eden 20 yaş altındaki öğrenciler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.
Title
Profesyonel veya milli sporcu olduğunu belgeleyen 20 yaş altı sporcular da sportif faaliyetleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.
Title
65 yaş ve üzerindeki çalışanlar, iş yerleriyle ilgili illiyetlerini gösteren belgeyi ibraz etmeleri halinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.
Title
Cuma namazı kılmak isteyenler için İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma saati cuma namazı bitimine kadar uzatılabilecek, 20 yaş altındakilerin sokağa çıkış saati ise cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabilecek.<br><br> Azınlık cemaatlerinin 65 yaş ve üzeri din adamlarının bu yaş grupları için kısıtlama öngörülen saatlerde dini vecibeleri yerine getirmelerinde herhangi bir kısıtlama olmayacak, bu konuda ayrıca izin alınması gerekmeyecek.
Title
Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını beslemek isteyen diğer vatandaşlar hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.
Title
KPSS, Kariyer Mesleklerin Giriş Sınavları, TOEFL, IELTS gibi ülke genelinde düzenlenen sınavlara girecek kişiler hangi yaş grubundan olursa olsun sokağa çıkma kısıtlamasına tabi tutulmayacak.
Title
İnşaat sektörü ve çalışanları genelge uyarınca istisna hükümleri kapsamında kaldığından, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.
Title
Yabancı turistler kısıtlamadan muaf<br><br> Otel rezervasyonu bulunanlar, bunu belgelemek kaydıyla herhangi bir izin almaksızın özel aracıyla seyahat edebilecek. <br><br> Turistik faaliyetler kapsamında geçici süreyle ülkede bulunan yabancı turistler hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. <br><br> Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar sadece konaklama yapan müşterilere hizmet verebilecek, diğer kısıtlamalardan muaf tutulacak.
Title
Havaalanlarındaki yeme içme mekanları sadece yolculara ve ulaştırma sektöründe çalışanlara hizmet vermek koşuluyla kısıtlama kapsamında yer almayacak.<br><br> Deniz turizmi amaçlı ticari faaliyet gösteren tekne ve yatlar gezi amaçlı teknelerine aldıkları müşterilere yeme içme amaçlı servis yapamayacak.<br><br> Seyahat acentelerinin verdiği tur, paket tur, konaklama veya transfer hizmetlerinden yararlananlar, şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında görevli olanlar ile bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu ve benzeriyle ibraz ederek belgeleyenler istisna kapsamında olacak.
Title
Havalimanlarındaki mağazalar, 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet verme kısıtlamasına tabi olmayacak.
Title
Hastanelerde bulunan yeme içme mekanları kısıtlamalara doğrudan tabi olmayacak. Bu yerlerin çalışma usul ve esasları hastane yönetimlerinin vereceği karar doğrultusunda belirlenecek.
Title
Pastaneler ile simit, börek, poğaça gibi ürünleri üreten ve satan iş yerleri sadece bu ürünlerin satışını sabah 08.00-10.00 arasında gel-al şeklinde yapabilecek.
Title
Pazarcı esnafı sebze-meyve gibi ürünlerin tedariki ve pazar yerine nakliyesi bağlamında çalışma saatleri sınırlamasına tabi olmayacak ancak pazar yerlerinde 10.00-20.00 saatleri arasında satış yapabilecek.
Sokağa çıkma kısıtlamaları bugün başlıyor: İşte sokak kısıtlaması önlemlerinde tüm merak edilenler
İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, bugün saat 20.00'de başlayacak. İçişleri Bakanlığı yeni önlemlere ilişkin sıkça sorulan soruların cevaplarını paylaştı. Kimler sokak kısıtlamasında muaf olacak? Hafta sonu sabah saatlerinde hangi şartlarda sokağa çıkılacak? Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili merak edilen tüm soruların yanıtları haberimizde.


Abone Ol Google News
10 dakikada 4 farklı ceza yedi

10 dakikada 4 farklı ceza yedi

6 bin 277 lira ceza uygulandı.
Vahim bir yaklaşım

Vahim bir yaklaşım

Çelik'ten CHP'li Çeviköz'ün açıklamalarına sert tepki.
Merih-Ronaldo iş birliği

Merih-Ronaldo
iş birliği

​Milli futbolcu performansıyla alkış aldı.
Aydınlık günler bizi bekliyor

Aydınlık günler bizi bekliyor

​Salgın sürecinde diğer ülkelere göre pozitif ayrıştık.

İstanbul ve bazı illere uyarı

İstanbul ve bazı illere uyarı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.

Elinde<br>Yasinlerin kanı var

Elinde
Yasinlerin kanı var

​Terör baronu Demirtaş'ı aklama yarışı başladı.
HDP'den <br>İYİ Parti itirafı

HDP'den
İYİ Parti itirafı

2018'de muhalefetin ortak bir anayasa girişimi oldu.
Mehmetçik Karabağ görevine hazır

Mehmetçik Karabağ görevine hazır

​İntikal için Erdoğan'ın talimatı bekleniyor.
Fransız nazizmi!

Fransız nazizmi!

​Karikatürlere karşı çıkan sınır dışı edilebilir.
Yasağı yanlış anladılar

Yasağı yanlış anladılar

​Bir çok kentin meydanı boş kaldı.
Ermenistan <br>her yeri yakıp yıktı

Ermenistan
her yeri yakıp yıktı

​MSB'den 'Ağdam' paylaşımı.
Kritik galibiyet

Kritik galibiyet

​Beşiktaş, Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.
Yunanistan'ın <br>açıklama saplantısı

Yunanistan'ın
açıklama saplantısı

Dışişleri, Yunanistan'ın yapması gerekeni açıkladı.
İlk yerli uydu 2022'de uzayda

İlk yerli uydu 2022'de uzayda

Bakan Karaismailoğlu, ​6-A uydusunun fırlatılma tarihini duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.